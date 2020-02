Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff189e6e-b83a-4e02-b76c-578275368700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök riadót fújt a klímavészhelyzet miatt.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök riadót fújt a klímavészhelyzet miatt.","id":"20200216_klimavedelem_orban_evertekelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff189e6e-b83a-4e02-b76c-578275368700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993249d2-71e9-4383-8342-48a582336581","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_klimavedelem_orban_evertekelo","timestamp":"2020. február. 16. 16:03","title":"Orbán bejelentette a klímavédelmi akciótervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább arra kíváncsi, hogy hogyan jutottak a Vár közelében lakáshoz általa baloldali kötődésűeknek tartott személyek.","shortLead":"Leginkább arra kíváncsi, hogy hogyan jutottak a Vár közelében lakáshoz általa baloldali kötődésűeknek tartott személyek.","id":"20200215_Bayer_Zsolt_kozerdeku_adatigenylessel_akarja_kideriteni_hogy_ki_mennyiert_lakik_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77eff00-464d-44cb-95d0-2dec47dcd8de","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Bayer_Zsolt_kozerdeku_adatigenylessel_akarja_kideriteni_hogy_ki_mennyiert_lakik_a_Varban","timestamp":"2020. február. 15. 14:54","title":"Bayer Zsolt közérdekű adatigényléssel akarja kideríteni, ki mennyiért lakik a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6645dcc-6acf-42f3-9f0b-efb20dcead31","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók az ipari forradalom bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.","shortLead":"Amerikai kutatók az ipari forradalom bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.","id":"20200215_himalaja_dasuopu_gleccser_ipari_forradalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6645dcc-6acf-42f3-9f0b-efb20dcead31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc99c35-a9d2-452d-9f5f-3c70322c3965","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_himalaja_dasuopu_gleccser_ipari_forradalom","timestamp":"2020. február. 15. 10:03","title":"Az ember már akkor beszennyezte a Himaláját, mikor még el sem jutott oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jemenben 2014 óta dúl polgárháború.","shortLead":"Jemenben 2014 óta dúl polgárháború.","id":"20200215_Tobb_civilt_oltek_meg_egy_szaudi_harci_gep_lelovese_utani_megtorlasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1597d10d-e766-4e1c-8209-6ae45c07ca67","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Tobb_civilt_oltek_meg_egy_szaudi_harci_gep_lelovese_utani_megtorlasban","timestamp":"2020. február. 15. 21:30","title":"Több civilt öltek meg egy szaúdi harci gép lelövése utáni megtorlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Minden, eddig karanténban tartott magyar állampolgár tünetmentes a kéthetes lappangási idő letelte után, miután hazatértek Kínából.","shortLead":"Minden, eddig karanténban tartott magyar állampolgár tünetmentes a kéthetes lappangási idő letelte után, miután...","id":"20200217_Kiengedtek_a_korhazbol_a_Vuhanbol_hazatert_magyarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94a47f-29f6-48d8-b39c-761ce21edf3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Kiengedtek_a_korhazbol_a_Vuhanbol_hazatert_magyarokat","timestamp":"2020. február. 17. 08:39","title":"Kiengedték a kórházból a Vuhanból hazatért magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40db2eec-35b7-477a-afcb-1adf8e6ef7f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK, az MSZP, a Jobbik és a Momentum is szakított a Kaposváriakért Egyesülettel. \r

\r

\r

","shortLead":"A DK, az MSZP, a Jobbik és a Momentum is szakított a Kaposváriakért Egyesülettel. \r

\r

\r

","id":"20200216_Maris_felbomlott_az_ellenzeki_osszefogas_Kaposvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40db2eec-35b7-477a-afcb-1adf8e6ef7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33577a7b-a31b-4e1d-bce4-c1d4f171aa0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Maris_felbomlott_az_ellenzeki_osszefogas_Kaposvaron","timestamp":"2020. február. 16. 16:05","title":"Máris felbomlott az ellenzéki összefogás Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc0ae23-fdbc-450b-9044-47b02b135df4","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: polgár, szárnyal, követ, nyugalom, konzultáció.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200216_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddc0ae23-fdbc-450b-9044-47b02b135df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bb1533-acd0-449a-9723-fa5034ab1a18","keywords":null,"link":"/360/20200216_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. február. 16. 19:00","title":"Az én hetem: Mészáros, Kaleta, forint – Lackfi János rémálma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230f124e-1067-4811-862f-a89391130e77","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Hiába ígérte meg az Orbán-kormány többször is - legutóbb a 2018-as választások előtt -, hogy hamarosan teljes körűen kutathatók lesznek az ügynökakták, a rejtélyes mágnesszalagokon tárolt adatok ismerete nélkül továbbra sem tudható, hogyan mentették át magukat az állampárti állambiztonság emberei a rendszerváltás után a jelenleg is működő nemzetbiztonsági szervek tagjai közé.","shortLead":"Hiába ígérte meg az Orbán-kormány többször is - legutóbb a 2018-as választások előtt -, hogy hamarosan teljes körűen...","id":"202007__az_allambiztonsag_atmentese__dunagate__informacios_monopolium__kodosito_szervek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=230f124e-1067-4811-862f-a89391130e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7092d7bf-9c7e-403d-8dae-9fee73892430","keywords":null,"link":"/360/202007__az_allambiztonsag_atmentese__dunagate__informacios_monopolium__kodosito_szervek","timestamp":"2020. február. 15. 12:00","title":"Fedőneve: állambiztonság. A titkosszolgálatok irányítása 1990 után is a régi kezekben maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]