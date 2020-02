Másodszor is törölte a Pesti Srácok csatornáját a YouTube. A videómegosztó oldal egy közleményben fejtette ki, miért. Ebben először is emlékeztettek, hogy miért is kényszerültek először tiltásra, majd leírták, miért is volt szükség a másodikra.

Minden felhasználó vállalja az Általános Szerződési Feltételeink és a Közösségi Irányelveink betartását, amikor regisztrál a YouTube-ra. Amikor a felhasználók megsértik ezeket a feltételeket, például a gyermekek biztonságára vonatkozót, vagy az intézkedéseink megkerülését tiltót, akkor a csatornáikat, illetve minden további új csatornájukat megszüntetjük. A Pesti Srácok egy új csatorna létrehozásával megkerülte a csatorna megszüntetésére irányuló intézkedésünket, ezért szüntettük meg a vonatkozó csatornát – áll a közleményben.

A YouTube közleményében hangsúlyozta, hogy irányelveiket egyformán alkalmazzák, automatizált rendszereik nem politikai szempontok, hanem például nemi vagy szexuális irányultság alapján szűrnek. A tartalmakat felülvizsgáló munkatársainkat pedig úgy készítettük fel, hogy ne vegyék figyelembe a feltöltő személyét, és azt sem, hogy egyetértenek-e vagy sem a videóban szereplő álláspontokkal – írták.

Február 7-én a YouTube minden előzetes figyelmeztetés nélkül törölte Pesti Srácok csatornáját. Később kiderült, a videómegosztó egy gyermekpornográf videórészlet miatt kényszerült szankcionálni. Huth Gergely főszerkesztő később azt nyilatkozta, a videóval egy vélelmezett pedofil bűncselekményt akartak leleplezni, az eredeti filmet már a YouTube-os tiltás előtt továbbították a rendőrségnek.

Később a YouTube hosszú közleményben magyarázta el, miért törölték a csatornát. Huth azonban bejelentette, hogy „lázadás a kibersztálinizmus ellen” jelszóval tüntetést szerveznek a Google magyarországi képviselete elé.