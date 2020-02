Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka törvénykönyvéből, a kollektív szerződésből vagy a munkáltató önkéntes döntéséből is adódhat. Az Adózóna bemutatta a leggyakoribb példákat.","shortLead":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka...","id":"20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf77147d-60f3-4250-a63e-f6d72d2d174f","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","timestamp":"2020. február. 11. 05:17","title":"Akkor is járhat fizetés, ha az ember nem dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e999af-ac6e-48b0-aa36-3ed180a013ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Equifax hitelminősítőt érte a támadás.","shortLead":"Az Equifax hitelminősítőt érte a támadás.","id":"20200210_Kina_allhat_az_Equifax_meghackelese_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e999af-ac6e-48b0-aa36-3ed180a013ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d3912-46e5-40a2-9256-f5af43f65637","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Kina_allhat_az_Equifax_meghackelese_mogott","timestamp":"2020. február. 10. 17:30","title":"Kína állhat a történelem legnagyobb adatlopása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara vihar segítségével a British Airways vasárnap reggeli gépe rekordidő alatt tette meg a New York-London utat. Méghozzá a menetidőn 80 percet javítva.","shortLead":"A Ciara vihar segítségével a British Airways vasárnap reggeli gépe rekordidő alatt tette meg a New York-London utat...","id":"20200209_Rekordsebesseg_a_transzatlanti_jaraton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f46a79-050a-4f8f-be02-10b9c0f5ca40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Rekordsebesseg_a_transzatlanti_jaraton","timestamp":"2020. február. 09. 19:01","title":"Rekordsebesség alatt tette meg egy BA-gép a New York-London utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre a Microsoft sem érti, mi áll a jelenség mögött, ami miatt nem, vagy csak nehezen lehet leállítani egyes Windows 7-et futtató számítógépeket.","shortLead":"Egyelőre a Microsoft sem érti, mi áll a jelenség mögött, ami miatt nem, vagy csak nehezen lehet leállítani egyes...","id":"20200210_windows_7_hiba_szamitogep_leallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123a8edc-77b3-4f15-9fef-f1c502382ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429cf747-6a9b-4b0c-ae6a-c12a34669ef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_windows_7_hiba_szamitogep_leallitasa","timestamp":"2020. február. 10. 15:03","title":"Fura hiba van a Windows 7-ben, nem lehet kikapcsolni a számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen a délutánig viharos szélre kell felkészülni, és februárhoz képest szokatlan módon a zivatarokat sem ússzuk meg.","shortLead":"Egészen a délutánig viharos szélre kell felkészülni, és februárhoz képest szokatlan módon a zivatarokat sem ússzuk meg.","id":"20200211_szel_vihar_riasztas_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69d88b2-51a3-4208-9044-66ef6c0c5fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_szel_vihar_riasztas_idojaras","timestamp":"2020. február. 11. 09:27","title":"Másodfokú riasztást adtak ki a szélvihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Durva fotók jelentek meg a szombati szurkolói összecsapásról.","shortLead":"Durva fotók jelentek meg a szombati szurkolói összecsapásról.","id":"20200210_Betonvassal_es_deszkakkal_vertek_egymast_a_magyar_es_a_horvat_szurkolok_Pecsen__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57461c1-5e79-4515-9f33-1e8dfae07bb8","keywords":null,"link":"/sport/20200210_Betonvassal_es_deszkakkal_vertek_egymast_a_magyar_es_a_horvat_szurkolok_Pecsen__fotok","timestamp":"2020. február. 10. 13:53","title":"Betonvassal és deszkával verték egymást a magyar és a horvát szurkolók Pécsen fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8989ef-23c9-4a33-ab8d-05620ef2ca64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepetés!","shortLead":"Meglepetés!","id":"20200210_Oscar_legjobb_rendezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e8989ef-23c9-4a33-ab8d-05620ef2ca64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d626b1-f53e-447d-b456-70c9fea3d278","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_legjobb_rendezo","timestamp":"2020. február. 10. 04:54","title":"Pong Dzsunho lett a legjobb rendező ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e111f348-d053-41e2-a7a2-a1d22fe03f37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eltűnik a műanyag a dán játékgyártó termékeiből, a helyüket pedig szénhidrogénmentes alapanyagokkal töltik fel. A Lego nagyot változik – ígérik.","shortLead":"Eltűnik a műanyag a dán játékgyártó termékeiből, a helyüket pedig szénhidrogénmentes alapanyagokkal töltik fel. A Lego...","id":"20200210_lego_muanyag_szenhidrogen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e111f348-d053-41e2-a7a2-a1d22fe03f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39750f20-8317-48bc-a70e-bd98186e315f","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_lego_muanyag_szenhidrogen","timestamp":"2020. február. 10. 13:42","title":"2030-ban már nem olyan legót fognak árulni, mint ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]