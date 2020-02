Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb68bc15-2440-433e-a5b9-23ebe03d2038","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szervezet szerint 2020-ban 3,2 százalékkal, 2021-ben pedig 2,8 százalékkal nőhet a magyar GDP. Csökken a munkaerő-kereslet, azzal együtt a béremelkedések üteme, ami magával vonja a lakossági fogyasztás növekedésének lassulását.\r

","shortLead":"A szervezet szerint 2020-ban 3,2 százalékkal, 2021-ben pedig 2,8 százalékkal nőhet a magyar GDP. Csökken...","id":"20200213_europai_bizottsag_eu_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb68bc15-2440-433e-a5b9-23ebe03d2038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c22bb7-b15a-47f7-9491-a270c020677a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_europai_bizottsag_eu_gazdasag","timestamp":"2020. február. 13. 12:35","title":"Brüsszel optimista a magyar gazdasággal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon hasonlóak az influenza tünetei a koronavírus által okozott megbetegedésekéhez.","shortLead":"Nagyon hasonlóak az influenza tünetei a koronavírus által okozott megbetegedésekéhez.","id":"20200214_Az_Egyesult_Allamokban_az_influenzas_betegekre_is_kiterjesztik_a_koronavirustesztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697f4acc-7560-42c5-b27f-3c10ef186482","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Az_Egyesult_Allamokban_az_influenzas_betegekre_is_kiterjesztik_a_koronavirustesztet","timestamp":"2020. február. 14. 21:51","title":"Az Egyesült Államokban az influenzás betegekre is kiterjesztik a koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt napokban leesett eső nagyban megkönnyítette a tűzoltók helyzetét.","shortLead":"Az elmúlt napokban leesett eső nagyban megkönnyítette a tűzoltók helyzetét.","id":"20200213_Sikerult_vegre_megfekezni_a_tuzeket_UjDelWales_allamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ad85ba-670a-4ef8-bce3-63e9529f47dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Sikerult_vegre_megfekezni_a_tuzeket_UjDelWales_allamban","timestamp":"2020. február. 13. 11:59","title":"Sikerült végre megfékezni a tüzeket Ausztrália Új-Dél-Wales államában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A múlt év utolsó napjain több cég között is milliárdokat osztott szét a Pénzügyminisztérium. Mészáros Lőrincnek most csak \"aprópénz\" jutott.","shortLead":"A múlt év utolsó napjain több cég között is milliárdokat osztott szét a Pénzügyminisztérium. Mészáros Lőrincnek most...","id":"20200213_csanyi_sandor_hell_allami_tamogatas_magyar_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282853a1-3f34-43b0-afd3-c33979f48310","keywords":null,"link":"/kkv/20200213_csanyi_sandor_hell_allami_tamogatas_magyar_cegek","timestamp":"2020. február. 13. 15:22","title":"Közel 6 milliárd forintot kaptak az államtól Csányi cégei, de a Hell is jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány ellenére az Egészségügyi Világszervezet szerint nincs ok a tokiói nyári olimpia lemondására, törlésére – közölte a Nemzetközi Olimpia Bizottság. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére az Egészségügyi Világszervezet szerint nincs ok a tokiói nyári olimpia lemondására...","id":"20200214_koronavirus_tokio_olimpia_nob_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe644f-3760-4b07-b43d-f90f655b55c6","keywords":null,"link":"/sport/20200214_koronavirus_tokio_olimpia_nob_who","timestamp":"2020. február. 14. 12:51","title":"Koronavírus: a WHO szerint nem kell lemondani az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eebc574-3df7-442b-8493-41126384f0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az irodavezető fedezte fel a golyónyomokat a bejáraton, több lövedéket is találtak a rendőrök. A párt feljelentést tett.","shortLead":"Az irodavezető fedezte fel a golyónyomokat a bejáraton, több lövedéket is találtak a rendőrök. 