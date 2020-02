Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a277ef3-67db-4f0f-a2cf-d8d09525c313","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Barack Obama elnöksége idején még csak ajánlotta a kedvenc könyveit, filmjeit és zenéit, de amióta elhagyta a Fehér Házat, feleségével együtt egyre jelentősebb szerepet tölt be az alkotások létrehozásában is. Produkciós cégük, a Higher Ground Production első filmjével, az American Factory-val Oscart nyert.","shortLead":"Barack Obama elnöksége idején még csak ajánlotta a kedvenc könyveit, filmjeit és zenéit, de amióta elhagyta a Fehér...","id":"202002014_Oscardijjal_mutatkozott_be_az_Obamahazaspar_produkcios_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a277ef3-67db-4f0f-a2cf-d8d09525c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ddd056-536a-49d6-b60d-92f6d74463ec","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/202002014_Oscardijjal_mutatkozott_be_az_Obamahazaspar_produkcios_cege","timestamp":"2020. február. 14. 15:40","title":"Oscar-díjjal mutatkozott be az Obama házaspár produkciós cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c5d317-8d3f-4802-9f3e-9ce12d0f4550","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestnek le kell hívnia az Európai Beruházási Bank hitelkeretéből megmaradt 59 milliárd forintot.","shortLead":"Budapestnek le kell hívnia az Európai Beruházási Bank hitelkeretéből megmaradt 59 milliárd forintot.","id":"20200214_Szuk_mozgasteret_hagy_a_fovarosnak_az_uj_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81c5d317-8d3f-4802-9f3e-9ce12d0f4550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d179876-2d33-473e-9236-b37d5c0eca09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Szuk_mozgasteret_hagy_a_fovarosnak_az_uj_koltsegvetes","timestamp":"2020. február. 14. 10:45","title":"Szűk mozgásteret hagy a fővárosnak az új költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli producer. ","shortLead":"Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli...","id":"202007_a_beke_kovetei_film_trianonrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad06a7e7-dffe-4b2a-a495-1b7dd2e55919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2e2447-14f7-4180-b1dd-a56489c44664","keywords":null,"link":"/360/202007_a_beke_kovetei_film_trianonrol","timestamp":"2020. február. 14. 12:00","title":"Készül a film Trianonról, Kálomistának cége már van hozzá ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem rendelkező szavazókat. Ezúttal az európai parlamenti (EP) választásra vonatkozott a panasz.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság újra kimondta, hogy meg lehet különböztetni a választásokon a hazai lakcímmel rendelkező és nem...","id":"20200213_ab_ep_valasztas_szavazas_levelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e19372-e5df-4f9e-8986-5b25f6557e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e01ed99-b784-431c-a2bc-9fa4e95dae47","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_ab_ep_valasztas_szavazas_levelben","timestamp":"2020. február. 13. 17:38","title":"Ab: Az EP-választásnál is rendben van, hogy nem minden külföldön lévő szavazhat levélben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4f5640-97e8-4f17-8a98-e185ffdd22ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadlibaállomány másfél százaléka odaveszett, soha nem volt még ekkora lúdpusztulás.","shortLead":"A vadlibaállomány másfél százaléka odaveszett, soha nem volt még ekkora lúdpusztulás.","id":"20200213_Tobb_szaz_vadlud_pusztult_el_a_Kiskunsagi_Nemzeti_Parkban_a_vihar_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b4f5640-97e8-4f17-8a98-e185ffdd22ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd84ee1e-5245-44a6-a9dc-bf7cd1f8df26","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Tobb_szaz_vadlud_pusztult_el_a_Kiskunsagi_Nemzeti_Parkban_a_vihar_miatt","timestamp":"2020. február. 13. 20:40","title":"Több száz vadlúd pusztult el a Kiskunsági Nemzeti Parkban a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha így folytatódik az olvadás, akár még a komplett populáció is eltűnhet.","shortLead":"Ha így folytatódik az olvadás, akár még a komplett populáció is eltűnhet.","id":"20200213_Kevesebb_a_jeg_ezert_sovanyabbak_es_kevesebb_bocsuk_szuletik_a_jegesmedveknek_a_Baffinobolben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ef513f-3638-40d9-825d-fdbb8a925024","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Kevesebb_a_jeg_ezert_sovanyabbak_es_kevesebb_bocsuk_szuletik_a_jegesmedveknek_a_Baffinobolben","timestamp":"2020. február. 13. 20:55","title":"Kevesebb a jég, ezért soványabbak és kevesebb bocsuk születik a jegesmedvéknek a Baffin-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c446bd89-b403-4c26-a482-fd387d10bd7b","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Sándor Anna","category":"kultura","description":"Teljesen félrecsúszott a NAT-vita, amikor az nem szakmai, hanem politikai síkra terelődött, egyfajta hazafiság-versennyé vált. Az előíró-utasításos felfogás helyett sokkal jobb lenne több szabadságot adni az irodalomtanároknak abban, hogy milyen műveket vesznek elő az órákon. Mondjuk, érdemes lenne megnézni az erdélyi magyar tantervet: abban csak javasolt művek vannak, és azok között sem szerepel sem Nyirő, sem Herczeg, de nincs is tiltva egyik sem. Az írók politikai megnyilvánulásait pedig le kellene hántani a műveik megítéléséről, hogy csak az irodalmi minőség számítson.","shortLead":"Teljesen félrecsúszott a NAT-vita, amikor az nem szakmai, hanem politikai síkra terelődött, egyfajta...","id":"20200214_A_nyilasoknak_rosszabb_a_sajtoja_mint_a_kommunistaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c446bd89-b403-4c26-a482-fd387d10bd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8449bd-0360-4bed-bbe3-efc471179d87","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_A_nyilasoknak_rosszabb_a_sajtoja_mint_a_kommunistaknak","timestamp":"2020. február. 14. 06:30","title":"„A nyilasoknak rosszabb a sajtója, mint a kommunistáknak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő azt mondja, nyolcvan felett minden nap meg kell küzdenie saját maga elfogadásával.","shortLead":"A színésznő azt mondja, nyolcvan felett minden nap meg kell küzdenie saját maga elfogadásával.","id":"20200215_Jane_Fonda_lemondott_a_plasztikai_mutetekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47109fe-a71d-466d-be69-d731bdcb357d","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Jane_Fonda_lemondott_a_plasztikai_mutetekrol","timestamp":"2020. február. 15. 09:01","title":"Jane Fonda lemondott a plasztikai műtétekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]