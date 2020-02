Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idős japán utasokat kórházban ápolták, de a szervezetük nem bírt a kórokozóval.","shortLead":"Az idős japán utasokat kórházban ápolták, de a szervezetük nem bírt a kórokozóval.","id":"20200220_diamond_princess_koronavirus_japan_utas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf23dd0-4209-4815-8976-d67618a2ae25","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_diamond_princess_koronavirus_japan_utas","timestamp":"2020. február. 20. 09:12","title":"Meghalt a Diamond Princess üdülőhajó koronavírussal fertőzött két utasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a36bd8-896f-4788-90bb-25402b592cd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Caddy egy az elsőtől az utolsó csavarig teljesen új fejlesztésű autó.","shortLead":"Az új Caddy egy az elsőtől az utolsó csavarig teljesen új fejlesztésű autó.","id":"20200221_7_uleses_slagermodell_lehet_a_vw_most_leleplezett_ujdonsaga_caddy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3a36bd8-896f-4788-90bb-25402b592cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac98605-709f-4fe3-808d-ceede27de36f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_7_uleses_slagermodell_lehet_a_vw_most_leleplezett_ujdonsaga_caddy","timestamp":"2020. február. 21. 09:21","title":"7 üléses slágermodell lehet a VW most leleplezett újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db4e525-cf9e-4c91-8456-bd823a40afa3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfit hamis címre hívták, majd ütni kezdték.","shortLead":"A férfit hamis címre hívták, majd ütni kezdték.","id":"20200220_Megtamadtak_egy_pizzafutart_Domonyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8db4e525-cf9e-4c91-8456-bd823a40afa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dba0068-1f37-4b65-a697-848533f69375","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Megtamadtak_egy_pizzafutart_Domonyban","timestamp":"2020. február. 20. 18:37","title":"Tőrbe csaltak és megtámadtak egy pizzafutárt Domonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50662987-50a9-4d87-9632-13cb2299651f","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Az új Nemzeti alaptantervvel határozott ideológiát és központilag meghatározott nemzeti önképet akar közvetíteni a kormány – állítja az akadémiai kutató. Valuch Tibor szerint ha egy ország vezetése tudatosan kifordítja a szavak jelentését és megkerüli a törvényeket, azzal abnormális mintát nyújt az egész társadalomnak.","shortLead":"Az új Nemzeti alaptantervvel határozott ideológiát és központilag meghatározott nemzeti önképet akar közvetíteni...","id":"20200220_Valuch_Tibor_Kozombossegre_nevelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50662987-50a9-4d87-9632-13cb2299651f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa62a7a-8185-4995-bdf0-c5e9a325608b","keywords":null,"link":"/360/20200220_Valuch_Tibor_Kozombossegre_nevelnek","timestamp":"2020. február. 20. 13:00","title":"Horthy, Kádár, Orbán – \"Az abnormális lett normális\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb tanulmányban figyelmeztetnek a tudósok a rovarok kipusztulásának veszélyeire, ezúttal a Biology Conservation című folyóiratban. A bolygónkon kihalás előtt álló mintegy egymillió állat- és növényfaj fele rovar, és az eltűnésük végzetes következménnyel járhat az emberek számára.","shortLead":"Újabb tanulmányban figyelmeztetnek a tudósok a rovarok kipusztulásának veszélyeire, ezúttal a Biology Conservation című...","id":"202008_rovarriado_hol_avege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41096bfd-7236-4cbc-a4c0-647f63386f8e","keywords":null,"link":"/360/202008_rovarriado_hol_avege","timestamp":"2020. február. 21. 12:30","title":"“Végzetes következménnyel járhat az emberek számára” – állítják a rovarok pusztulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a53628-1a4f-411a-adf8-3045e44b3b1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 őszén a nappali világosság mellett is tisztán lehetett látni, amint egy meteorit száguld keresztül az égen. Kiderült, egy igen különleges fajta csapódott a Földnek.","shortLead":"2019 őszén a nappali világosság mellett is tisztán lehetett látni, amint egy meteorit száguld keresztül az égen...","id":"20200221_nemetorszag_meteorit_flensburg_szentartalmu_kondrit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94a53628-1a4f-411a-adf8-3045e44b3b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3793bcee-909e-4ae7-9ac6-39c15fcf073a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_nemetorszag_meteorit_flensburg_szentartalmu_kondrit","timestamp":"2020. február. 21. 13:03","title":"Talált egy apró kavicsot a háza udvarán egy német férfi, a tudósoktól tudta meg, milyen ritkaságra bukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403","c_author":"Lakner Zoltán","category":"360","description":"Nem hiába dicséri az elmúlt 10 évét a miniszterelnök, hiszen az uniós pénzek csökkenésével a gazdaság növekedése a jövőben alább hagyhat. Közben véleményszerzőnk szerint az ellenzéknek sem ártana ezekről a kérdésekről gondolkodnia. ","shortLead":"Nem hiába dicséri az elmúlt 10 évét a miniszterelnök, hiszen az uniós pénzek csökkenésével a gazdaság növekedése...","id":"202008_az_aranykor_elmarad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f86790a-76f9-4901-864c-777345fe3f7c","keywords":null,"link":"/360/202008_az_aranykor_elmarad","timestamp":"2020. február. 20. 10:00","title":"Lakner Zoltán: Az aranykor elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e525b4-a0dc-478b-b307-b7e86e7ad52d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Állatkert új gazdasági igazgatója átvilágította a folyamatosan dráguló Biodóm-beruházást. Mi is szerettünk volna rálátni az elszálló költségekre és az Állatkert által kért plusz 20 milliárd megalapozottságára, így közérdekű adatigényléssel fordultunk az Állatkerthez. A válaszokból azonban nem derül ki, Persányi Miklós főigazgató pontosan mire mondta be a további 20 milliárdos igényt.","shortLead":"Az Állatkert új gazdasági igazgatója átvilágította a folyamatosan dráguló Biodóm-beruházást. Mi is szerettünk volna...","id":"20200221_karacsony_persanyi_allatkert_biodom_20_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46e525b4-a0dc-478b-b307-b7e86e7ad52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b583ca39-cb30-4fad-88a6-fdd6c9614c55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_karacsony_persanyi_allatkert_biodom_20_milliard","timestamp":"2020. február. 21. 06:30","title":"Karácsony már tudhatja, mi kerül a Biodómon 63 milliárd forintba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]