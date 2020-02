Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202008_fiatalsag__okossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc849426-7559-4143-83be-f7b7a4c9e858","keywords":null,"link":"/itthon/202008_fiatalsag__okossag","timestamp":"2020. február. 20. 13:40","title":"Kocsis Györgyi: Fiatalság – okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee5ff88-bc47-4575-b993-fd7613603fca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mozgalmas volt az elmúlt ezer év. ","shortLead":"Mozgalmas volt az elmúlt ezer év. ","id":"20200221_Jonnekmennek_a_buborek_nagyhatalmak__zsenialis_Europatortenet_egy_rovid_animacioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dee5ff88-bc47-4575-b993-fd7613603fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fee010-e452-4884-8cb3-11c5d2ba5f27","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Jonnekmennek_a_buborek_nagyhatalmak__zsenialis_Europatortenet_egy_rovid_animacioban","timestamp":"2020. február. 21. 09:08","title":"Jönnek-mennek a buborék-nagyhatalmak – zseniális Európa-történet egy rövid animációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a0858e-689e-42b9-bea4-12e0e006f216","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig luxusruhaüzlet volt abban az épületben amit a három milliárdos közös cége birtokolt. Most ingatlanbefektetők vették meg tőlük. ","shortLead":"Eddig luxusruhaüzlet volt abban az épületben amit a három milliárdos közös cége birtokolt. Most ingatlanbefektetők...","id":"202008_sinvest_andrassy_21_garancsiek_elvaltak_max_maratol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a0858e-689e-42b9-bea4-12e0e006f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795f1f0f-43e0-4919-bf64-74d3f3234bd0","keywords":null,"link":"/360/202008_sinvest_andrassy_21_garancsiek_elvaltak_max_maratol","timestamp":"2020. február. 21. 10:00","title":"Eladta egyik közös ingatlancégét a Garancsi-Hernádi-Csányi hármas ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új útvonalnak köszönhetően nem kell lezárni az alsó rakpartot, és a 2-es villamos is zavartalanul közlekedhet.","shortLead":"Az új útvonalnak köszönhetően nem kell lezárni az alsó rakpartot, és a 2-es villamos is zavartalanul közlekedhet.","id":"20200220_A_Lanchidon_is_attekernek_majd_a_Giro_dItalia_resztvevoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46000b75-ebea-4fdf-b930-c29f6643e65c","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_A_Lanchidon_is_attekernek_majd_a_Giro_dItalia_resztvevoi","timestamp":"2020. február. 20. 18:02","title":"A Lánchídon is áttekernek majd a Giro d’Italia résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden arra mutat, hogy elmarad a BKV sztrájk.","shortLead":"Minden arra mutat, hogy elmarad a BKV sztrájk.","id":"20200221_Havi_35_ezerrel_keresnek_majd_tobbet_a_BKVsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab41b09-d02b-4642-b6ab-e9b0b0602965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Havi_35_ezerrel_keresnek_majd_tobbet_a_BKVsok","timestamp":"2020. február. 21. 17:49","title":"Havi 35 ezerrel keresnek majd többet a BKV-sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak néhány napig tudta az MNB és a jó GDP-adat sikeresen erősíteni a forintot.","shortLead":"Csak néhány napig tudta az MNB és a jó GDP-adat sikeresen erősíteni a forintot.","id":"20200220_forint_arfolyam_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38039a-24c3-4e09-8795-201d335d2eec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. február. 20. 12:16","title":"Eddig tartott a forint lendülete, újra 338-nál jár az euróárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45192630-4be2-45f0-8fbb-90cef0fa8dcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TrinamiX nevű cég egy különleges szoftvert készített, ami az arcszkenner működését teszi még kifinomultabbá.","shortLead":"A TrinamiX nevű cég egy különleges szoftvert készített, ami az arcszkenner működését teszi még kifinomultabbá.","id":"20200220_mobil_arcazonositas_borszkenner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45192630-4be2-45f0-8fbb-90cef0fa8dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3862976-2d19-4232-b232-fb06c8584f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_mobil_arcazonositas_borszkenner","timestamp":"2020. február. 20. 18:03","title":"Felejtse el az átverhető arcazonosítást, ez jön a mobilokba utána – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca2d38-fe89-4e58-80b1-f15c880764be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"India madárpopulációja jelentősen megfogyatkozott az elmúlt évtizedekben egy kormányjelentés szerint.","shortLead":"India madárpopulációja jelentősen megfogyatkozott az elmúlt évtizedekben egy kormányjelentés szerint.","id":"20200221_india_madarpopulacio_csokkenes_ebird","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca2d38-fe89-4e58-80b1-f15c880764be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f57495-fe8b-4a68-b0d0-3ca98b362f88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_india_madarpopulacio_csokkenes_ebird","timestamp":"2020. február. 21. 16:03","title":"Megcsappant India madárpopulációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]