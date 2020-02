Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt, hogy van egy koronavírusos magyar beteg Bécsben.","shortLead":"Miháczi Bea tesztje negatív lett, már haza is engedték. Gulyás Gergely miniszter azonban korábban arról beszélt...","id":"20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5a6e5-1fb1-477e-adab-1f53e2420ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c915d61-e7e6-4ba4-ae10-d2a4267a4505","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Nem_koronavirusos_a_becsi_korhazban_fekvo_magyar_no","timestamp":"2020. február. 26. 19:02","title":"Nem koronavírusos a Bécsben kórházba került magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két járat Olaszország és Románia között repült, a román külügyminisztérium szerint egy 71 éves olasz férfi fertőződött meg, akiről csak Olaszországban derült ki, hogy beteg. A férfi rokonlátogatásra érkezett, de több üzleti tárgyalása is volt. ","shortLead":"A két járat Olaszország és Románia között repült, a román külügyminisztérium szerint egy 71 éves olasz férfi...","id":"20200225_Koronavirusos_beteg_wizz_air_olaszorszag_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772a9c05-6c3c-4fda-9a8e-066aa413e0a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Koronavirusos_beteg_wizz_air_olaszorszag_romania","timestamp":"2020. február. 25. 23:30","title":"Koronavírusos beteget találtak két nemzetközi Wizz Air-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint mégsem volt annyira ártalmatlan az a hiba, ami miatt a múlt héten téves értesítések mentek ki a Galaxy mobilokra.","shortLead":"A jelek szerint mégsem volt annyira ártalmatlan az a hiba, ami miatt a múlt héten téves értesítések mentek ki a Galaxy...","id":"20200226_samsung_ertesites_find_my_phone_hibajelzes_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed9bbf1-5b4d-4ded-b2d7-d7dd3815be2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_samsung_ertesites_find_my_phone_hibajelzes_adatszivargas","timestamp":"2020. február. 26. 09:08","title":"Adatszivárgás is történt, amikor a Samsung kiküldte a furcsa értesítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több erőszakos bűncselekmény miatt folyik eljárás a fiúval szemben.","shortLead":"Több erőszakos bűncselekmény miatt folyik eljárás a fiúval szemben.","id":"20200227_Letartoztattak_a_nevelonojet_bantalmazo_17_eves_fiut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaee1bd-8feb-47b9-bde7-ecd83ba51daa","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Letartoztattak_a_nevelonojet_bantalmazo_17_eves_fiut","timestamp":"2020. február. 27. 19:12","title":"Letartóztatták a nevelőnőjét bántalmazó 17 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Eldőlt, hogy Kecskeméten folytatódik a Czeglédy-per, miután a szegedi bírók elfogultságra hivatkozva egymás után kapitulálva kiszálltak az utóbbi idők legátpolitizáltabb peréből. Csakhogy a baloldali politikus szerint a Kecskeméti Törvényszék sem járhatna el törvényesen.","shortLead":"Eldőlt, hogy Kecskeméten folytatódik a Czeglédy-per, miután a szegedi bírók elfogultságra hivatkozva egymás után...","id":"20200227_Czegledy_Csaba_kiakadt_uj_birosag_dont_a_buntetopereben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f47b8c-daf7-46e1-b764-02059b0dcc7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Czegledy_Csaba_kiakadt_uj_birosag_dont_a_buntetopereben","timestamp":"2020. február. 27. 12:21","title":"Czeglédy Csaba kiakadt: új bíróság dönt a büntetőperében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2cfbce-b109-4537-a36e-dde0fa329ddb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mandulás terméket visszahívta a bolt.","shortLead":"A mandulás terméket visszahívta a bolt.","id":"20200227_mereganyag_lidl_aszalt_fuge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2cfbce-b109-4537-a36e-dde0fa329ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ba1c5f-ff50-4efa-b4f9-d596deb7bd10","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_mereganyag_lidl_aszalt_fuge","timestamp":"2020. február. 27. 10:23","title":"Méreganyag van a Lidl aszalt fügéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907391ab-773c-4ad3-8426-21e29dc5b67a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A balti országban 800 olyan embert tartanak orvosi megfigyelés alatt, akik a közelmúltban Kínában vagy Észak-Olaszországban jártak.","shortLead":"A balti országban 800 olyan embert tartanak orvosi megfigyelés alatt, akik a közelmúltban Kínában vagy...","id":"20200226_rendkivuli_allapot_litvania_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907391ab-773c-4ad3-8426-21e29dc5b67a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb33baf-fe41-4341-bb8b-791396062c10","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_rendkivuli_allapot_litvania_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 18:37","title":"Rendkívüli állapotot rendelt el Litvánia a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b63abe8-3ec3-4c0a-8afc-3a062c47e629","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 27 méter magas és 154 darab üvegtáblából áll össze.","shortLead":"Közel 27 méter magas és 154 darab üvegtáblából áll össze.","id":"20200226_Elkeszult_Magyarorszag_legnagyobb_egybefuggo_homlokzati_uvegfala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b63abe8-3ec3-4c0a-8afc-3a062c47e629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b2103a-f1ca-405a-ad98-5c29d0a28ec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200226_Elkeszult_Magyarorszag_legnagyobb_egybefuggo_homlokzati_uvegfala","timestamp":"2020. február. 26. 13:36","title":"Elkészült Magyarország legnagyobb egybefüggő homlokzati üvegfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]