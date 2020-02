Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22ebc578-69b7-448f-94be-bd2f3dcd5f24","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott hátvédje a Shandong Luneng csapatához igazolt.","shortLead":"A magyar válogatott hátvédje a Shandong Luneng csapatához igazolt.","id":"20200228_Kinaba_igazolt_Kadar_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22ebc578-69b7-448f-94be-bd2f3dcd5f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8107f6-6eb6-4118-9827-09dee0031d8b","keywords":null,"link":"/sport/20200228_Kinaba_igazolt_Kadar_Tamas","timestamp":"2020. február. 28. 10:00","title":"Kínába igazolt Kádár Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ba42d4-0488-40ff-80c3-d510327de001","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az erőhiányban abszolút nem szenvedő járgány aszfalt helyett inkább terepen érzi igazán jól magát. ","shortLead":"Ez az erőhiányban abszolút nem szenvedő járgány aszfalt helyett inkább terepen érzi igazán jól magát. ","id":"20200228_divatos_de_nem_divatterepjaro_a_800_loeros_legujabb_brabus_gosztaly_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62ba42d4-0488-40ff-80c3-d510327de001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f074b9-3d34-4424-bf5a-3866e57389a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_divatos_de_nem_divatterepjaro_a_800_loeros_legujabb_brabus_gosztaly_mercedes","timestamp":"2020. február. 28. 06:41","title":"Divatos, de nem divatterepjáró a 800 lóerős legújabb Brabus G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben két nagyon erős mobil is piacra kerülhet. Egy kiszivárgott adat alapján úgy tűnik, a Lenovo erőgépénél is izmosabb lehet a Xiaomi jövő héten érkező új telefonja.","shortLead":"A következő hetekben két nagyon erős mobil is piacra kerülhet. Egy kiszivárgott adat alapján úgy tűnik, a Lenovo...","id":"20200228_xiaomi_black_shark_3_gamer_telefon_antutu_teszt_benchmark_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51833152-2513-41de-b0eb-2ab33fdd1b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325964a1-1928-41c5-bbf5-8504f4f0f028","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_xiaomi_black_shark_3_gamer_telefon_antutu_teszt_benchmark_adatok","timestamp":"2020. február. 28. 12:03","title":"Brutális erő lapulhat a Xiaomi új telefonjában, ez lehet a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ostya is kockázatos, és úgy általában a templombajárás is most.","shortLead":"Az ostya is kockázatos, és úgy általában a templombajárás is most.","id":"20200228_Koronavirus_ovakodjunk_a_szenteltviztol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709f22ce-d705-4eb6-87c9-2520fee0f925","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Koronavirus_ovakodjunk_a_szenteltviztol","timestamp":"2020. február. 28. 09:27","title":"Koronavírus: a szenteltvíztől is óvakodni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab62df79-64a9-4ca8-9d97-01aea1af938a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikó Fanninak nincsenek tünetei, de a múlt héten Olaszországban járt, egy napot töltött a velencei karnevál forgatagában.","shortLead":"Mikó Fanninak nincsenek tünetei, de a múlt héten Olaszországban járt, egy napot töltött a velencei karnevál...","id":"20200228_miko_fanni_szepsegkiralyno_karanten_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab62df79-64a9-4ca8-9d97-01aea1af938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3d9e06-aa85-4230-addd-df279dcbfb35","keywords":null,"link":"/elet/20200228_miko_fanni_szepsegkiralyno_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 09:35","title":"Önkéntes karanténba vonult a koronavírus miatt a magyar szépségkirálynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Centrál Színházban hamarosan bemutatandó A nevem Mary Page Marlowe című darab mellékszerepében saját múltjával szembesül.\r

\r

","shortLead":"A színész a Centrál Színházban hamarosan bemutatandó A nevem Mary Page Marlowe című darab mellékszerepében saját...","id":"20200227_Stohl_Andras_ujraeli_a_balesetet_a_szinpadon_terapiakent_fogja_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d430385-83cd-4dad-8375-e7cee2d7d10b","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Stohl_Andras_ujraeli_a_balesetet_a_szinpadon_terapiakent_fogja_fel","timestamp":"2020. február. 27. 09:57","title":"Stohl András újraéli a balesetét a színpadon: terápiaként fogja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak semmi udvariaskodás. ","shortLead":"Csak semmi udvariaskodás. ","id":"20200226_Hivjatok_csak_Harrynek__kerte_Harry_herceg_egy_konferencian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364f62b7-450a-4d84-adc7-11463c26109e","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Hivjatok_csak_Harrynek__kerte_Harry_herceg_egy_konferencian","timestamp":"2020. február. 26. 16:20","title":"„Hívjatok csak Harrynek” – kérte Harry herceg egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S20 Ultra tesztelésénél az autofókusszal és a képfeldolgozó szoftverrel is felmerült némi probléma.","shortLead":"A Samsung Galaxy S20 Ultra tesztelésénél az autofókusszal és a képfeldolgozó szoftverrel is felmerült némi probléma.","id":"20200227_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_hiba_bug_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec707ff-9ab2-455e-8428-d58c4d965d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_hiba_bug_frissites","timestamp":"2020. február. 27. 20:03","title":"Gond van a Galaxy S20 Ultra kamerájával, de a Samsung már dolgozik a megoldáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]