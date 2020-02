"Éjjellátót vásároltak, hogy minek, azt nem tudjuk, de a leltár során nem is találtuk meg” – számolt be egy helyi önkormányzati cég átvilágításának részeredményeiről Kiss János, a tavaly kinevezett vezérigazgató. A vizsgálat során derült az is ki, hogy az önkormányzati cég vásárolt egy Land Rovert, majd az egyik munkatársuknak eladták 2,9 millió forintért, amit jelenleg éppen egy internetes hirdetésben a duplájáért árul a szóban forgó volt kolléga. Ez ügyben tesz az új cégvezető feljelentést.

Az októberi önkormányzati választások után megtartott alakuló ülés után menesztette az új közgyűlés az önkormányzati cégek vezetőit. Márki-Zay Péter akkor azzal utasította vissza a politikai tisztogatás vádját, hogy

lopni tilos.

A vásárhelyi polgármester már akkor bejelentette, hogy átvilágítják a két önkormányzati céget, pénteken ennek a vizsgálatnak az eredményeit ismertették az októberben kinevezett új vezetők. Hódmezővásárhelyen két nagy önkormányzati cég van, az egyik a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt, aminek a feladatkörébe tartozik mások mellett a közétkeztetés, a szemétszállítás, és a parkolás is, itt találták meg a lajstromban az éjjellátót és egy volt munkatárs itt jutott jutányos áron egy Land Roverhez. A másik cég a távhő szolgáltatásért is felel, de idetartozik az informatika és az ingatlankezelés is. A HMSZ Zrt új igazgatója azt is elmondta, hogy a 2016-ban több cég összevonásával megalakult társaság szabályzatát és munkaszerződéseit sem egységesítették, ami fejetlenséggel is járhatott.

A HVSZ Zrt-nél még nem zárult le a tavaly nyári hackertámadás ügye sem, de úgy tűnik, hogy a vezetőváltással itt is újabb furcsaságok derültek ki. Akkor hivatalon belül lokalizálták a támadót, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet jelentést készített, majd hivatalból ők adták át az ügyet a nyomozóknak, ez nem zárult még le. Időközben októberben, a választások után leváltották a cégvezetőket, az informatikai divíziót is magában foglaló HVSZ Zrt új vezetője, Kalotay Balázs most azt is elmondta, hogy egyedüliként az informatikai vezető nem kívánt együttműködni az átadás-átvételnél. A menesztett igazgató a GDPR-ra hivatkozva az adatok 90 százalékát megsemmisítette, de illegális szoftvereket is találtak a cégnél, ebben az ügyben is tettek feljelentést. Az önkormányzat működéséért és gazdálkodásáért felelős cégeknél még nem zárták le teljesen az átvilágítást.

A cégek átvilágításáról szóló beszámolók előtt megtartott közgyűlés zárt ülésén döntöttek a képviselők az egyik fideszes társuk méltatlanságáról is. Ez sem volt előzmények nélkül, ugyanis első körben a Fidesz támadta meg Krupiczer Ferenc képviselőt, aki októberig egy netes rádiót működtetett cégével, majd a választási győzelem után, október végén befejezték a működést. A lényeg, hogy a médium tulajdonlása miatt állapította meg a kormányhivatal az összeférhetetlenséget, majd a bíróság csak a méltatlanságot találta megalapozottnak, ám ez a döntés sem jogerős. Ezek után most pénteken, zárt ülésen, éppen az előbbi ügyben sokszor megszólaló Cseri Tamást nyilvánították méltatlannak, aki ellen azt hozták fel, hogy a nemrég elindított A vásárhelyi ellenzék hangja lap, felelős kiadójaként őt tüntetik fel. (Az önkormányzati törvény tiltja, hogy a képviselők, polgármesterek, médiaszolgáltatók tulajdonosai, vagy közreműködői legyenek) Cseri szerint persze koncepciós eljárás folyik ellene.

Ezen felül nemrég megjelentek a Márki-Zayt lejárató óriásplakátok, alig pár hónappal az önkormányzati választások után, ahol Márki-Zay kétharmaddal verte a Fideszt. A plakátokat a Polgári Együttműködés Hódmezővásárhely Egyesület rendelt meg, annak vezetője egy helyi portálnak azt mondta, azért, mert csalódtak a polgármesterben, aki az országos politikával többet foglalkozik, mint a várossal. A plakátokon egyébként még Márki-Zay kihívója, Grezsa István is kiakadt, ezt nem is rejtette véka alá, hogy nincs ínyére a politikai csata állandósulása: „Úgy tűnik, hogy az októberi pofonból sem tanultak semmit” – írta Grezsa a közösségi oldalán.