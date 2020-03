Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lesz olyan képviselő a parlamentben, aki egymillió forintnál kevesebb keres.","shortLead":"Nem lesz olyan képviselő a parlamentben, aki egymillió forintnál kevesebb keres.","id":"20200302_Kover_Laszlonak_a_legmagasabb_a_fizetese_az_orszaggyulesben_3_millio_forintot_kereshet_marciustol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7048db-55e8-4beb-b53a-e675a4d0de48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Kover_Laszlonak_a_legmagasabb_a_fizetese_az_orszaggyulesben_3_millio_forintot_kereshet_marciustol","timestamp":"2020. március. 02. 07:03","title":"Kövér Lászlónak a legmagasabb a fizetése az országgyűlésben, 3 millió forintot kereshet márciustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ac7734-812f-45fa-9333-db399b6646be","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik a mikroszkopikus méretű algafaj.","shortLead":"A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik...","id":"20200301_Vervorosre_szinezte_az_antarktiszi_jeget_egy_alga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ac7734-812f-45fa-9333-db399b6646be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52be42f4-4bbc-41c1-a4cb-6aec6892f183","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Vervorosre_szinezte_az_antarktiszi_jeget_egy_alga","timestamp":"2020. március. 01. 16:23","title":"Vérvörösre színezte az antarktiszi jeget egy alga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehezen értelmezhető számok szerepelnek az atlétikai vb hatástanulmányában, például az atlétikai központot nem számolják a vb költségei közé, és a forintárfolyam is irreális. Még egy ilyen optimista becslés szerint is 31 milliárd forint állami támogatásra lesz szükség.","shortLead":"Nehezen értelmezhető számok szerepelnek az atlétikai vb hatástanulmányában, például az atlétikai központot nem...","id":"20200302_atletika_vb_stadion_budapest_pwc_hatastanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a3fee0-9aa6-4f5f-9ec8-b7335d49608b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_atletika_vb_stadion_budapest_pwc_hatastanulmany","timestamp":"2020. március. 02. 08:18","title":"Úgy jött ki 38 milliárdra a 2023-as vb ára, hogy az atlétikai központot kihagyták a számításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49","c_author":"Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt főszerkesztő-helyettese, aki többek közt Trump, Johnson, Salvini és Le Pen kapcsán teszi fel a kérdést: ezek lennének a churchilli értelemben vett demokrácia örökösei?","shortLead":"Az egyre kínzóbb magyar demokrácia-diszfunkció a legkevésbé sem lokális kór - írja publicisztikájában a HVG volt...","id":"202009_after_party","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d69cb3-4e21-4503-bbbb-4ab2148acc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb139da-54c6-4e2a-ae87-6145a2ea0c79","keywords":null,"link":"/360/202009_after_party","timestamp":"2020. február. 29. 16:00","title":"Horváth Zoltán: After party, avagy élet a modern nyugati demokráciák után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary Lou McDonald most azonban keményen visszavágott a kétkedőknek és esélyes a kormányfői posztra.","shortLead":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary...","id":"202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cea1-49f7-4236-a9c0-44bf88dbc71b","keywords":null,"link":"/360/202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","timestamp":"2020. március. 01. 12:15","title":"Már a pártelnökségre is kevésnek gondolták, most ő lehet az ír miniszterelnök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több embert fogtak el kábítószer birtoklása, kifosztás, garázdaság és körözés miatt, valamint egy taxist órapörgetés gyanúja miatt. ","shortLead":"Több embert fogtak el kábítószer birtoklása, kifosztás, garázdaság és körözés miatt, valamint egy taxist órapörgetés...","id":"20200229_Ujabb_razziat_tartottak_Budapest_belvarosaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a9aeac-01d6-4f45-976e-a934a4149169","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Ujabb_razziat_tartottak_Budapest_belvarosaban","timestamp":"2020. február. 29. 14:30","title":"Újabb razziát tartottak Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ccc60c-5ee9-4b85-bb42-7361e4f6ace0","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Egész évben ünneplik a száz éve született Federico Fellinit, aki olyan emlékezetes karakterekkel népesítette be a filmjeit, hogy mindenki megtalálhatta a maga kedvencét. ","shortLead":"Egész évben ünneplik a száz éve született Federico Fellinit, aki olyan emlékezetes karakterekkel népesítette be...","id":"202009__fellini_100__rimini_es_roma__made_in_italy__az_utolso_cezar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32ccc60c-5ee9-4b85-bb42-7361e4f6ace0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7a7a87-db85-46a5-885c-757b9544d424","keywords":null,"link":"/360/202009__fellini_100__rimini_es_roma__made_in_italy__az_utolso_cezar","timestamp":"2020. február. 29. 12:00","title":"Rimini és Róma verseng a halhatatlan zseniért, akit az egész világ csodál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","shortLead":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","id":"20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dabf7cd-7b5a-4369-8224-2eb9ad8f13d9","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","timestamp":"2020. március. 01. 14:49","title":"Közönség nélkül tart koncertet a velencei operaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]