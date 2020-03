Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kormány döntése értelmében a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból érkező járatok nem szállhatnak le a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.

A kormány döntése értelmében a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból érkező járatok nem szállhatnak le a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. 2020. március. 08. 19:04 Nem fogadják az Észak-Olaszországból érkező gépeket Ferihegyen

Mit gondol a kilépőkről? Mi most a Jobbik? Miért lépett be egykor? Melyik ellenzéki politikussal egyeztetett utoljára? Mit üzen a Fideszből kiábrándultaknak? Interjú a Jobbik új elnökével, Jakab Péterrel. 2020. március. 09. 06:30 Jakab Péter: Nem fogok Gyurcsánnyal egy listán szerepelni

Az elmúlt 24 órában Kolumbiában, Costa Ricán, Kambodzsában, Máltán, a Maldív-szigeteken és Paraguayban is diagnosztizálták az első eseteket. Kínán kívül már mintegy 90 országban jelent meg a kórokozó. 2020. március. 07. 22:53 Hat újabb országban jelent meg a koronavírus

Nem bíznak a külföldi diákok a magyar hatóságokban, sokan inkább magánorvoshoz mennének. 2020. március. 09. 09:00 Fél napos várakozásra, a betegek oda-vissza küldözgetésére panaszkodnak a karanténban lévő diákok Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: diagnózis, törzs, tiltólista, frontvonal, csúcslimiter. 2020. március. 08. 19:00 Az én hetem: Krusovszky Dénes a kötelező és dicsőséges csúcslimitálásról Az orvostudomány fejlődésével egyre biztonságosabb és hozzáférhetőbb a terhességmegszakítás. Mégis egyre kevesebb történik, ami pedig a fogamzásgátlás tudományának és szélesebb körű elfogadottságának köszönhető. 2020. március. 09. 00:03 27 ezerért bárki rendelhet abortusztablettát, mégis egyre kevesebb a terhességmegszakítás

A Spar nálunk is vizsgálja a bevezetést. 2020. március. 08. 11:13 Ausztriában már visszaválható üvegben is kapható tej

A miniszterelnök hétfőn fogadta a Karmelita kolostorban a nyolc és fél éves börtönbüntetéssel fenyegetett fideszes képviselőt. 2020. március. 09. 17:50 Orbán Viktor mosolyogva pózolt Simonka György mellett