[{"available":true,"c_guid":"0ce221cc-1e95-4007-a430-d4832d36452d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltatásról Vecsésen ragasztottak ki molinót, egy \"kezelésért\" 15 ezer forintot kértek. A hirdető ellen fogyasztóvédelmi eljárás indult.","shortLead":"A szolgáltatásról Vecsésen ragasztottak ki molinót, egy \"kezelésért\" 15 ezer forintot kértek. A hirdető ellen...","id":"20200311_koronavirus_vecses_autofertotlenito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ce221cc-1e95-4007-a430-d4832d36452d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d514f2-27a4-4d7b-9191-31a802882793","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_koronavirus_vecses_autofertotlenito","timestamp":"2020. március. 11. 16:52","title":"Lecsaptak a koronavírus elleni autófertőtlenítő hirdetőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben Lombardiában már az üzletek bezárását javasolják, Rómában lezárták a Szent Péter-bazilikát az előtte lévő térrel együtt.","shortLead":"Miközben Lombardiában már az üzletek bezárását javasolják, Rómában lezárták a Szent Péter-bazilikát az előtte lévő...","id":"20200310_Lezartak_Roma_egyik_legfobb_latvanyossagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93b3249-2fc9-4e63-a65f-782cf12a432e","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Lezartak_Roma_egyik_legfobb_latvanyossagat","timestamp":"2020. március. 10. 16:37","title":"Lezárták Róma egyik legfőbb látványosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa6a52c-aa21-4f39-b18b-66e693e967eb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpia bronzérmes sportoló 86 éves volt.","shortLead":"Az olimpia bronzérmes sportoló 86 éves volt.","id":"20200311_Elhunyt_Gyuricza_Jozsef_vilagbajnok_torvivo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa6a52c-aa21-4f39-b18b-66e693e967eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2ddf42-29a6-4d5a-b625-d61d9676ddfd","keywords":null,"link":"/sport/20200311_Elhunyt_Gyuricza_Jozsef_vilagbajnok_torvivo","timestamp":"2020. március. 11. 19:24","title":"Elhunyt Gyuricza József világbajnok tőrvívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán tökéletes közlekedési eszközök a nulla emissziós elvárású belvárosi övezetekbe.","shortLead":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán...","id":"20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1137cedd-ccb0-4481-81c2-f727c36bfd93","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","timestamp":"2020. március. 11. 07:58","title":"Villanyautóként élhet tovább a Peugeot 108","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7fd539-1616-4978-986f-53f863f1b93e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közvetlenül a Utah Jazz meccse előtt derült ki, hogy fertőzött az egyik játékosuk.","shortLead":"Közvetlenül a Utah Jazz meccse előtt derült ki, hogy fertőzött az egyik játékosuk.","id":"20200312_Megfertozodott_koronavirussal_egy_jatekos_lefujtak_az_NBA_idenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d7fd539-1616-4978-986f-53f863f1b93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a46d405-95eb-4830-b906-1cfbc0e4fd95","keywords":null,"link":"/sport/20200312_Megfertozodott_koronavirussal_egy_jatekos_lefujtak_az_NBA_idenyt","timestamp":"2020. március. 12. 08:28","title":"Megfertőződött koronavírussal egy játékos, lefújták az NBA idényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72","c_author":"Ungár Péter","category":"itthon","description":"A 2010 előtti világ restaurációja tényleg nem lehet az ellenzék közös programja. Vélemény.","shortLead":"A 2010 előtti világ restaurációja tényleg nem lehet az ellenzék közös programja. Vélemény.","id":"20200311_ungar_peter_gyurcsany_biralat_osszefogas_vita_dk_lmp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15cb9fe-c91f-4ca4-bd9c-f208fc3e6b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_ungar_peter_gyurcsany_biralat_osszefogas_vita_dk_lmp","timestamp":"2020. március. 11. 12:50","title":"Ungár Péter: Gyurcsány igenis bírálható, és van is miért bírálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768e9f94-8965-4e99-995d-a2fbfa8c44fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnagyobb ízeltlábúja akár négy kilót is nyomhat, így nem okoz neki gondot, ha nagyobb tárgyakat kell vonszolnia.","shortLead":"A világ legnagyobb ízeltlábúja akár négy kilót is nyomhat, így nem okoz neki gondot, ha nagyobb tárgyakat kell...","id":"20200311_oriasrak_rak_kamera_lopas_karacsony_sziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=768e9f94-8965-4e99-995d-a2fbfa8c44fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6a4cea-db13-4dc1-ae61-0c786c4b04b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_oriasrak_rak_kamera_lopas_karacsony_sziget","timestamp":"2020. március. 11. 19:34","title":"Óriásrák lophatott el egy 1,2 millió forintos kamerát a Karácsony-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az új alaptanterv semmibe veszi a gyerekek egészséges fejlődéséhez való jogát.","shortLead":"A szervezet szerint az új alaptanterv semmibe veszi a gyerekek egészséges fejlődéséhez való jogát.","id":"20200310_Alaptorvenyellenes_az_uj_NAT_a_TASZ_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b878c08b-a4ab-4d9d-83c3-409455bf1d40","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Alaptorvenyellenes_az_uj_NAT_a_TASZ_szerint","timestamp":"2020. március. 10. 18:39","title":"Alaptörvény-ellenes az új NAT a TASZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]