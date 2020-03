Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"245dd277-719e-4e6b-9b78-64af31999821","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Minden sokkal egyszerűbb volt, amíg a távoli migránsok ellen kellett csatát nyerni, és nem a közeli vírust legyőzni.","shortLead":"Minden sokkal egyszerűbb volt, amíg a távoli migránsok ellen kellett csatát nyerni, és nem a közeli vírust legyőzni.","id":"20200314_Gomperz_Kormanyzas_megkoronazva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=245dd277-719e-4e6b-9b78-64af31999821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8189545a-42b9-4d8a-b6bf-4690de09afd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Gomperz_Kormanyzas_megkoronazva","timestamp":"2020. március. 14. 09:10","title":"Gomperz: Kormányzás megkoronázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","shortLead":"A bitcoin jegyzése 6000 dollár alá csúszott csütörtök kora délután, utoljára tavaly májusban volt ilyen gyenge.","id":"20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac1652b-ebb1-416a-93c1-ccd2cbfea70d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200312_Durvan_beszakadt_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2020. március. 12. 14:17","title":"Durván beszakadt a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent János Kórházban 16 dolgozó került kapcsolatba azzal a tüdőgyulladással kezelt nővel, akiről később kiderült, hogy koronavírus-fertőzése van. Egy embert a Szent László Kórház karanténjába helyeztek, többeket otthoni karanténra kértek. ","shortLead":"A Szent János Kórházban 16 dolgozó került kapcsolatba azzal a tüdőgyulladással kezelt nővel, akiről később kiderült...","id":"20200313_janos_korhaz_koronavirus_apolo_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad6d8f6-917b-476d-b269-7d98ca99bd6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_janos_korhaz_koronavirus_apolo_orvos","timestamp":"2020. március. 13. 16:24","title":"Kórházi karanténba került a Szent János Kórház egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azonnali hatállyal karantén alá helyezik a tiroli Panznauntalt és Sankt Anton am Arlberget, miután a tartomány egyes területei különösen fertőzöttek. ","shortLead":"Azonnali hatállyal karantén alá helyezik a tiroli Panznauntalt és Sankt Anton am Arlberget, miután a tartomány egyes...","id":"20200313_Karanten_ala_helyezik_az_ausztriai_Tirol_egy_reszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ff7c258-e904-411d-9fc9-01bb1ac1f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0692f7-215e-4c19-b5c9-372ee9a1a8db","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Karanten_ala_helyezik_az_ausztriai_Tirol_egy_reszet","timestamp":"2020. március. 13. 16:02","title":"Karantén alá helyezik Tirol egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823e4bd7-9a31-4518-a408-202761e75c01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pozitív lett a McLaren Forma–1-es csapat egyik tagjának koronavírustesztje, ezért a csapat nem áll rajthoz a hétvégén.","shortLead":"Pozitív lett a McLaren Forma–1-es csapat egyik tagjának koronavírustesztje, ezért a csapat nem áll rajthoz a hétvégén.","id":"20200312_Koronavirusos_a_McLaren_egyik_tagja_visszalep_az_Ausztral_Nagydijtol_a_csapat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823e4bd7-9a31-4518-a408-202761e75c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ef3d7e-1f67-4cb1-b174-5a1305aca8c2","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Koronavirusos_a_McLaren_egyik_tagja_visszalep_az_Ausztral_Nagydijtol_a_csapat","timestamp":"2020. március. 12. 12:49","title":"Koronavírusos a McLaren egyik tagja, visszalép az Ausztrál Nagydíjtól a csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kormányvillába költöznek, onnan dolgoznak tovább.","shortLead":"Egy kormányvillába költöznek, onnan dolgoznak tovább.","id":"20200313_Hazi_karantenba_kerul_a_teljes_roman_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30a1040-549f-4dce-a924-4d7ac3e8190f","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Hazi_karantenba_kerul_a_teljes_roman_kormany","timestamp":"2020. március. 13. 10:56","title":"Házi karanténba kerül a teljes román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa17f6c0-5ded-43a9-b4a8-ee504366b16d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi történik, ha valaki nem hajlandó karanténba vonulni? Az alapvető jogainkat is korlátozhatják? Rendesen tájékoztatja-e a kormány a közvéleményt a koronavírusról? Asbóth Mártont, a Társaság a Szabadságjogokért szakértőjét Gergely Márton kérdezte.","shortLead":"Mi történik, ha valaki nem hajlandó karanténba vonulni? Az alapvető jogainkat is korlátozhatják? Rendesen...","id":"20200312_Milyen_jogaim_vannak_a_karantenban_A_TASZ_szakertoje_valaszol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa17f6c0-5ded-43a9-b4a8-ee504366b16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130e17aa-0403-49a0-9970-5a81dc987fce","keywords":null,"link":"/360/20200312_Milyen_jogaim_vannak_a_karantenban_A_TASZ_szakertoje_valaszol","timestamp":"2020. március. 12. 19:00","title":"Milyen jogaim vannak a karanténban? A TASZ szakértője válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b98678-0fa2-44f1-82b1-adb20cab06be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alábbi videó megmutatja, hogy jelenleg milyen ellenőrzésen esnek át a közúton hazánkba érkezők.","shortLead":"Az alábbi videó megmutatja, hogy jelenleg milyen ellenőrzésen esnek át a közúton hazánkba érkezők.","id":"20200313_video_nem_szabad_megmondani_hogy_olaszba_volt__mondta_a_rendor_a_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b98678-0fa2-44f1-82b1-adb20cab06be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7af768-e4c3-479e-9dc9-a8e0a3bf1b40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_video_nem_szabad_megmondani_hogy_olaszba_volt__mondta_a_rendor_a_hataron","timestamp":"2020. március. 13. 14:02","title":"Videó: \"Nem szabad megmondani, hogy Olaszországban volt\" – mondta a rendőr a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]