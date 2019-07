Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c56b11c-523d-4b33-b679-fe8e4c39ce63","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az ausztrál Mack Horton tüntetett a doppinggyanúba keveredett riválisa, a kínai Szun Jang ellen.","shortLead":"Az ausztrál Mack Horton tüntetett a doppinggyanúba keveredett riválisa, a kínai Szun Jang ellen.","id":"20190722_mack_horton_szun_jang_kvangdzsu_vizes_vb_uszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c56b11c-523d-4b33-b679-fe8e4c39ce63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aaeaad-fe5c-43f4-89ce-8a460e651b7f","keywords":null,"link":"/sport/20190722_mack_horton_szun_jang_kvangdzsu_vizes_vb_uszas","timestamp":"2019. július. 22. 08:58","title":"Botrányt hozott a vizes vb első éremátadója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e531de1d-8f32-4d54-8c79-bdf118c17bf8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus mutatta be elsőként azt a készüléket, amibe a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora került. Az eszköz méltó utódja lett a tavaly ROG Phone-nak.","shortLead":"Az Asus mutatta be elsőként azt a készüléket, amibe a Qualcomm jelenlegi legerősebb processzora került. Az eszköz méltó...","id":"20190722_asus_rog_phone_ii_okostelefon_snapdragon_88_plus_gamer_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e531de1d-8f32-4d54-8c79-bdf118c17bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f695aac8-1392-4ef1-bfbd-76092b08b603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_asus_rog_phone_ii_okostelefon_snapdragon_88_plus_gamer_telefon","timestamp":"2019. július. 22. 15:08","title":"Nincs most ennél erősebb androidos mobil: megjött az Asus ROG Phone II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem vállalja a 100 méteres hátúszást a kvangdzsui világbajnokságon.","shortLead":"Nem vállalja a 100 méteres hátúszást a kvangdzsui világbajnokságon.","id":"20190722_hosszu_katinka_kvangdzsu_vizes_vb_100_meter_hat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7aa42b-97a9-4190-b322-9d5013064a13","keywords":null,"link":"/sport/20190722_hosszu_katinka_kvangdzsu_vizes_vb_100_meter_hat","timestamp":"2019. július. 22. 07:13","title":"Hosszú visszalépett az egyik sikerszámától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457aa82e-f7c7-4bb6-812f-b613e714ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Vívó Szövetség elnöke tiltotta meg, aki egyben a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.","shortLead":"A Magyar Vívó Szövetség elnöke tiltotta meg, aki egyben a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.","id":"20190723_Megtiltottak_az_olimpiai_bajnok_kardvivonak_hogy_Aderrel_egyutt_adjon_at_ermet_a_pesti_vbn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=457aa82e-f7c7-4bb6-812f-b613e714ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97004a6e-2f77-4c6a-8bfb-cae71bb54f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Megtiltottak_az_olimpiai_bajnok_kardvivonak_hogy_Aderrel_egyutt_adjon_at_ermet_a_pesti_vbn","timestamp":"2019. július. 23. 09:28","title":"Megtiltották az olimpiai bajnok kardvívónak, hogy Áderrel együtt adjon át érmet a pesti vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35c9cf3-8bf6-41bb-a804-92ceccf703c1","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"gazdasag","description":"A Strache-botrány után a pártfinanszírozás szigorításáról hoztak törvényt az osztrák parlamenti pártok, de továbbra sem engedik közel trükkös ügyleteikhez a számvevőszéket.","shortLead":"A Strache-botrány után a pártfinanszírozás szigorításáról hoztak törvényt az osztrák parlamenti pártok, de továbbra sem...","id":"201929__osztrak_partfinanszirozas__szigoritas__kikerult_szamvevok__trukkok_szazai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35c9cf3-8bf6-41bb-a804-92ceccf703c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1b87c0-8da1-4402-a874-a811f212eaf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929__osztrak_partfinanszirozas__szigoritas__kikerult_szamvevok__trukkok_szazai","timestamp":"2019. július. 21. 12:30","title":"Pénzügyi trükközés az osztrák pártoknál: egyik sem jobb a deákné vásznánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag már csak napok kérdése, és pont kerülhet egy hosszabb üzleti tárgyalás végére: az Apple-é lehet az Intel modemchip üzletága, ami igencsak jól jöhet a majdani iPhone-oknál.","shortLead":"Állítólag már csak napok kérdése, és pont kerülhet egy hosszabb üzleti tárgyalás végére: az Apple-é lehet az Intel...","id":"20190723_apple_intel_felvasarlas_5g_modemchip_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19dc502-bb0e-4a76-ae9f-61f6896db116","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_apple_intel_felvasarlas_5g_modemchip_iphone","timestamp":"2019. július. 23. 09:33","title":"Hamarosan nyélbe ütik: legalább egymilliárd dollárt kínál az Apple az Intel modemchip üzletéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj nagykereskedelmi ára pedig négy forinttal lesz kevesebb. ","shortLead":"A gázolaj nagykereskedelmi ára pedig négy forinttal lesz kevesebb. ","id":"20190722_Hat_forinttal_csokken_a_benzinar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40ae446-6384-45e5-b407-b434583b3c2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Hat_forinttal_csokken_a_benzinar","timestamp":"2019. július. 22. 13:49","title":"Hat forinttal csökken a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e6b173-920d-46ef-bf42-947e075678c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi ellenzéki pártok a Közösen a Városunkért Egyesület, és annak polgármesterjelöltje Leidinger István mögött sorakoztak fel.\r

","shortLead":"A helyi ellenzéki pártok a Közösen a Városunkért Egyesület, és annak polgármesterjelöltje Leidinger István mögött...","id":"20190721_Pomazon_is_megvalosult_az_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e6b173-920d-46ef-bf42-947e075678c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1040e6d1-a6c5-4bfd-93bf-9fcc2b7538fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Pomazon_is_megvalosult_az_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. július. 21. 11:52","title":"Pomázon is megvalósult az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]