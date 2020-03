Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"245dd277-719e-4e6b-9b78-64af31999821","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Minden sokkal egyszerűbb volt, amíg a távoli migránsok ellen kellett csatát nyerni, és nem a közeli vírust legyőzni.","shortLead":"Minden sokkal egyszerűbb volt, amíg a távoli migránsok ellen kellett csatát nyerni, és nem a közeli vírust legyőzni.","id":"20200314_Gomperz_Kormanyzas_megkoronazva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=245dd277-719e-4e6b-9b78-64af31999821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8189545a-42b9-4d8a-b6bf-4690de09afd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Gomperz_Kormanyzas_megkoronazva","timestamp":"2020. március. 14. 09:10","title":"Gomperz: Kormányzás megkoronázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly hatást gyakorolhat a koronavírus miatt kialakuló világválság a magyar gazdaságra. Ha a kór hosszú ideig blokkolja a nemzetközi ipari, kereskedelmi folyamatokat, akár gazdasági visszaesés is bekövetkezhet idehaza - mondta a Magyar Nemzetnek Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Komoly hatást gyakorolhat a koronavírus miatt kialakuló világválság a magyar gazdaságra. Ha a kór hosszú ideig...","id":"20200314_Oriasit_uthet_a_koronavirus_a_magyar_gazdasagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eaf038-298c-4cdb-99b4-597d888750e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200314_Oriasit_uthet_a_koronavirus_a_magyar_gazdasagon","timestamp":"2020. március. 14. 08:35","title":"Óriásit üthet a koronavírus a magyar gazdaságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273d0123-d269-4c4d-a4ed-eeedab260863","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet a koronavírus idején.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet a koronavírus idején.","id":"20200315_csikszereda_polgarmester_flashmob_koronavrus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=273d0123-d269-4c4d-a4ed-eeedab260863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd37450-bef5-4ddb-8ed5-013f22962ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_csikszereda_polgarmester_flashmob_koronavrus","timestamp":"2020. március. 15. 13:15","title":"A csíkszeredai polgármester flashmobot szervez, hogy azt üzenje, jó, ha közel vagyunk egymáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b9387-1eef-42de-9438-026b530ae543","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Szabad választás az NDK-ban – először és utoljára. Közben Honecker-élménytúrák, valamint Trabant soron kívül.","shortLead":"Szabad választás az NDK-ban – először és utoljára. Közben Honecker-élménytúrák, valamint Trabant soron kívül.","id":"20200314_Trabant_NDKvalasztas_DeutscheBank_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=510b9387-1eef-42de-9438-026b530ae543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd89ae-484c-4b16-b929-a99eac8b867b","keywords":null,"link":"/360/20200314_Trabant_NDKvalasztas_DeutscheBank_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_15","timestamp":"2020. március. 14. 17:00","title":"Szülhetnek-e a férfiak? És nyugatnémet márkáért? – \"Eljött a paradicsom\", 1990. március 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65141426-d4df-4233-910b-453e12d2f6d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt a Magyar Vízilabda Szövetség is elhalasztja a versenyrendszerébe tartozó összes sportrendezvényt szombattól.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a Magyar Vízilabda Szövetség is elhalasztja a versenyrendszerébe tartozó összes...","id":"20200314_vizilabda_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65141426-d4df-4233-910b-453e12d2f6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef09a1d4-8312-414c-8fe7-23ad45c4e743","keywords":null,"link":"/sport/20200314_vizilabda_koronavirus","timestamp":"2020. március. 14. 12:44","title":"A vízilabda-bajnokságot is lefújták - a focit még mindig nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad1eeb5-d447-44ce-a334-5e823b3f32ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfinak ráadásul még jogosítványa sem volt.","shortLead":"A férfinak ráadásul még jogosítványa sem volt.","id":"20200314_Autos_uldozes_Pilisszantonal_otfele_drogot_mutattak_ki_a_sofornel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad1eeb5-d447-44ce-a334-5e823b3f32ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7decdc75-fe88-41a1-8ab1-fb22041df13a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Autos_uldozes_Pilisszantonal_otfele_drogot_mutattak_ki_a_sofornel","timestamp":"2020. március. 14. 18:03","title":"Autós üldözés Pilisszántónál: ötféle drogot mutattak ki a sofőrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem javasolja gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését a koronavírussal fertőzötteknek Olivier Véran francia egészségügyi miniszter, mert az súlyosbíthatja a betegség lefolyását.","shortLead":"Nem javasolja gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését a koronavírussal fertőzötteknek Olivier Véran francia...","id":"20200314_A_francia_egeszsegugyi_miniszter_szerint_a_gyulladascsokkento_gyogyszerek_sulyosbitjak_a_betegseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae456864-51d8-42b5-9ec1-d6b503aadcf0","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_A_francia_egeszsegugyi_miniszter_szerint_a_gyulladascsokkento_gyogyszerek_sulyosbitjak_a_betegseget","timestamp":"2020. március. 14. 15:49","title":"A francia egészségügyi miniszter szerint a gyulladáscsökkentő gyógyszerek súlyosbítják a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többnyire derült idő várható, de a szél élénk lesz.\r

","shortLead":"Többnyire derült idő várható, de a szél élénk lesz.\r

","id":"20200314_Akar_minusz_7_fok_is_lehet_vasarnap_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c643ab60-ec13-4fcc-a372-3edbeca1f995","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Akar_minusz_7_fok_is_lehet_vasarnap_ejjel","timestamp":"2020. március. 14. 17:33","title":"Akár mínusz 7 fok is lehet vasárnap éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]