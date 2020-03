Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34c6c84b-f0d2-4a51-ad9d-30b6dfdd610e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az edzőcsapat a gyerekekre is gondolt. ","shortLead":"Az edzőcsapat a gyerekekre is gondolt. ","id":"20200313_Ingyenes_online_edzes_Gyerunk_Anyukam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34c6c84b-f0d2-4a51-ad9d-30b6dfdd610e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d2e8df-432d-4c7e-893e-f80407639c38","keywords":null,"link":"/elet/20200313_Ingyenes_online_edzes_Gyerunk_Anyukam","timestamp":"2020. március. 13. 16:05","title":"Ingyenes online edzéseket indít a Gyerünk, anyukám! a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell magukkal vinniük. ","shortLead":"Pénteken még úgy lehetett tudni, hogy a kollégistáknak pusztán a közvetlenül szükséges személyes holmijukat kell...","id":"20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a18a58c-5150-4298-8650-20729692a5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Az_utolso_pillanatban_valtoztattak_teljesen_ki_kell_uriteni_a_kollegiumokat","timestamp":"2020. március. 14. 22:17","title":"Az utolsó pillanatban változtattak: teljesen ki kell üríteni a kollégiumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is javasolják, hogy a koronavírus miatt zárjanak be valamennyi önkormányzati fenntartású kulturális intézményt, uszodát és egyéb sportlétesítményt, és mondjanak le valamennyi önkormányzati szervezésű kulturális rendezvényt.","shortLead":"Azt is javasolják, hogy a koronavírus miatt zárjanak be valamennyi önkormányzati fenntartású kulturális intézményt...","id":"20200313_budapest_onkormanyzat_bolcsode_ovoda_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f882cdd8-957e-4507-b093-1cad271462c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8732e78-6181-42e0-abfe-b0f8a8cdd914","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_budapest_onkormanyzat_bolcsode_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 15:09","title":"A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége engedélyezné, hogy otthon maradjanak a bölcsődések és óvodások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8806ea1e-288d-473e-a78b-a2e11c39d861","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sem Varsóból, sem Budapestről nem indulnak el a járatok.\r

","shortLead":"Sem Varsóból, sem Budapestről nem indulnak el a járatok.\r

","id":"20200313_Minden_nemzetkozi_jaratat_felfuggeszti_a_LOT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8806ea1e-288d-473e-a78b-a2e11c39d861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986dc8b6-4a60-4f47-b856-f154b7275b90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Minden_nemzetkozi_jaratat_felfuggeszti_a_LOT","timestamp":"2020. március. 13. 22:27","title":"Minden nemzetközi járatát felfüggeszti a LOT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnaptól kezdve két hétig lezárja a határait Ukrajna a külföldiek előtt.","shortLead":"Vasárnaptól kezdve két hétig lezárja a határait Ukrajna a külföldiek előtt.","id":"20200313_Ukrajna_lezarja_hatarait_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245d32b1-95dc-4cf3-8144-17b35de3a398","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Ukrajna_lezarja_hatarait_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 14:58","title":"Koronavírus: Ukrajna lezárja határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szombaton aláírta az alkotmánymódosításról szóló törvénycsomagot, amely szerint akár 2036-ig is államfő maradhat.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szombaton aláírta az alkotmánymódosításról szóló törvénycsomagot, amely szerint akár...","id":"20200314_Putyin_alairta_az_alkotmanymodositast_amivel_2036ig_maradhat_hatalomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69e5725-d471-467a-926d-8d6e385085e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Putyin_alairta_az_alkotmanymodositast_amivel_2036ig_maradhat_hatalomban","timestamp":"2020. március. 14. 12:20","title":"Putyin aláírta az alkotmánymódosítást, amivel 2036-ig maradhat hatalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de6af56-5478-459a-a49a-a6cccd65ecab","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Misi bácsi tanítványai kiszorulnak a tornateremből, mert az önkormányzattól nem kapják meg a folytatás lehetőségét. Közben Zolika világbajnoki meccsre készül. Gettó Balboa, negyedik rész. ","shortLead":"Misi bácsi tanítványai kiszorulnak a tornateremből, mert az önkormányzattól nem kapják meg a folytatás lehetőségét...","id":"20200314_Doku360_Getto_Balboa_negyedik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6de6af56-5478-459a-a49a-a6cccd65ecab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a39b98e-ede7-4953-914e-a480a102fb78","keywords":null,"link":"/360/20200314_Doku360_Getto_Balboa_negyedik_resz","timestamp":"2020. március. 14. 19:00","title":"Doku360: \"Ha nincs hely, edzünk az utcán, csak lássák, hogy együtt vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ab3e4f-ffab-42e4-934d-52a6290218f4","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Közös lányuk még csak az apukáját, Pintér Bélát látta színpadon. Ezt is elárulta a HVG-nek adott interjújában Enyedi Éva színésznő, aki dramaturgként is a társulatvezető-rendező állandó alkotótársa a politika és a közélet visszásságairól szóló darabjaiban. ","shortLead":"Közös lányuk még csak az apukáját, Pintér Bélát látta színpadon. Ezt is elárulta a HVG-nek adott interjújában Enyedi...","id":"202011__enyedi_eva_szinesz_dramaturg__kotodesrol_jatszohelyekrol__enyhito_korulmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89ab3e4f-ffab-42e4-934d-52a6290218f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3371639-678b-4a72-a62b-2567a6c7e1fd","keywords":null,"link":"/360/202011__enyedi_eva_szinesz_dramaturg__kotodesrol_jatszohelyekrol__enyhito_korulmeny","timestamp":"2020. március. 13. 15:00","title":"Enyedi Éva: \"Politikáról szívesebben olvasom Shakespeare-t, mint a napi sajtót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]