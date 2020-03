Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Szent János Kórházban 16 dolgozó került kapcsolatba azzal a tüdőgyulladással kezelt nővel, akiről később kiderült, hogy koronavírus-fertőzése van. Egy embert a Szent László Kórház karanténjába helyeztek, többeket otthoni karanténra kértek. A Szent János Kórházban 16 dolgozó került kapcsolatba azzal a tüdőgyulladással kezelt nővel, akiről később kiderült... 2020. március. 13. 16:24 Kórházi karanténba került a Szent János Kórház egyik dolgozója

Elvétve látni járművet az M7-es autópályán. 2020. március. 14. 17:03 Koronavírus: alig van forgalom a magyar autópályákon

Merész hátlapi dizájnnal és egyáltalán nem hétköznapi jellemzőkkel rendelkezik a Red Magic 5G, amely a kínai Nubia legújabb gamer telefonja. Nem lesz drága. 2020. március. 13. 11:03 144 Hz-es kijelző, folyadékhűtés: megjött a Nubia játékra kihegyezett mobilja

30 millió forintot kaszáltak a szalmán. 2020. március. 13. 10:16 Szalmával tömött dobozokat adtak el cigarettaként

A Magyar Honvédség rendészei is segítik egyes autópályákon a rendőrök munkáját a koronavírus miatti rendfenntartásban - közölte Bartha László, a Magyar Honvédség rendészeti központjának törzsfőnöke. 2020. március. 14. 15:08 A katonai rendészek is segítik egyes autópályákon a rendfenntartást

Az, hogy Joe Biden a demokrata elnökjelöltség megszerzésének a kapujához érkezett, több taktikus és korai visszalépésnek köszönhető, amivel összpontosították számára a mérsékeltek szavazatait a balszárnyat képviselő Bernie Sandersszel szemben. Az egyik, saját esélyeit önként feladó aspiráns Pete Buttigieg, aki máris történelmet írt azzal, hogy meleg politikusként komoly pályázónak bizonyult. 2020. március. 15. 08:30 A vallásos, veterán és meleg politikus, akinek az amerikaiak sem tudják kimondani a nevét

Azonnali hatállyal karantén alá helyezik a tiroli Panznauntalt és Sankt Anton am Arlberget, miután a tartomány egyes területei különösen fertőzöttek. 2020. március. 13. 16:02 Karantén alá helyezik Tirol egy részét Hárommal nőtt a szám. 2020. március. 13. 10:08 19-re nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma Magyarországon