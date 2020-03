Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még az automata szenzoros gépeknek is néhány óra alatt lába kél a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","shortLead":"Még az automata szenzoros gépeknek is néhány óra alatt lába kél a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","id":"20200318_Nagy_mennyisegben_lopjak_a_kezfertotlenitoket_Ferihegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fd98a0-5d9b-40c5-a299-d4cd9c82234b","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Nagy_mennyisegben_lopjak_a_kezfertotlenitoket_Ferihegyen","timestamp":"2020. március. 18. 12:05","title":"Nagy mennyiségben lopják a kézfertőtlenítőket Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Francisco Garcia leukémiás volt, amelyre azután derült fény, hogy koronavírus okozta fertőzéssel kórházba került.","shortLead":"Francisco Garcia leukémiás volt, amelyre azután derült fény, hogy koronavírus okozta fertőzéssel kórházba került.","id":"20200316_koronavirus_spanyolorszag_fociedzo_21_ves_francisco_garcia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfaf1bd-c0a7-4a77-8dab-a324e9e6fb66","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_koronavirus_spanyolorszag_fociedzo_21_ves_francisco_garcia","timestamp":"2020. március. 16. 16:33","title":"Koronavírus: egy 21 éves spanyol fociedző is belehalt a fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két településről egy-egy igazolt esetet jelentettek. Mindkét beteget kórházban ápolják.","shortLead":"A két településről egy-egy igazolt esetet jelentettek. ","id":"20200317_koronavirus_fertozes_gyal_monor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e88f36e-bb34-42d5-9d90-79eea1fc666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798dc953-6b77-4f13-8e99-4de556efdc53","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_fertozes_gyal_monor","timestamp":"2020. március. 17. 17:49","title":"Gyálon és Monoron is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de a szer a vírus kiűzése után néhány héten át megelőző védelmet is nyújthat.","shortLead":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de a szer a vírus kiűzése után néhány héten át megelőző védelmet is nyújthat.","shortLead":"A Kínából indult fertőzés elleni új gyógyszer fejlesztésébe kezdett egy magyar konzorcium. Nem védőoltásról van szó, de... Épp csak azt nem árulták el, hogy pontosan mi fog történni.","shortLead":"Eddig arról volt szó, hogy napokon belül jöhet a védekezés új fázisa, de már ez el is kezdődött. Épp csak azt nem árulták el, hogy pontosan mi fog történni.","shortLead":"Eddig arról volt szó, hogy napokon belül jöhet a védekezés új fázisa, de már ez el is kezdődött. Épp csak azt nem... További szigorításokat vezettek be Brazíliában az éttermek, a parkok és a strandok üzemelését illetően is. További szigorításokat vezettek be Brazíliában az éttermek, a parkok és a strandok üzemelését illetően is.","shortLead":"Kedden este egyelőre egyhetes időtartamra bezárták a látogatók elől Rio de Janeiro egyik legfontosabb idegenforgalmi...","id":"20200318_Bezar_a_Krisztusszobor_is_Rioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb38111d-5d49-4e8e-9f4d-4c060adf442e","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Bezar_a_Krisztusszobor_is_Rioban","timestamp":"2020. március. 18. 09:59","title":"Bezár a Krisztus-szobor is Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216e8e60-4e43-4299-8f80-17e14382addf","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Luxemburgban már nem kell fizetni a buszozásért, villamosozásért, Észtország lehet a második ország, amelyikben így lesz. Kérdéses, hogy mennyire lehet így leszoktatni a polgárokat az autózásról.","shortLead":"Luxemburgban már nem kell fizetni a buszozásért, villamosozásért, Észtország lehet a második ország, amelyikben...","id":"202011__ingyenes_tomegkozlekedes__auto_helyett__koltseg_haszon__ellenor_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216e8e60-4e43-4299-8f80-17e14382addf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5cd0eb-c7aa-47e2-b08e-b51e5a6e6322","keywords":null,"link":"/360/202011__ingyenes_tomegkozlekedes__auto_helyett__koltseg_haszon__ellenor_nelkul","timestamp":"2020. március. 16. 15:00","title":"Egyre több helyen ingyenes a tömegközlekedés – de működhet ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]