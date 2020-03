Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerdán bejelentett törlesztési moratórium a diákhitelekre is vonatkozik.","shortLead":"A szerdán bejelentett törlesztési moratórium a diákhitelekre is vonatkozik.","id":"20200319_diakhitel_torlesztes_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27908434-ffa9-4a3c-892b-0008ea27630d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_diakhitel_torlesztes_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:45","title":"A járvány miatt a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Becsődölnek a légitársaságok, ha nem kapnak 200 milliárd dollárt – erre hívta fel a figyelmet az IATA, azaz a légitársaságok nemzetközi szövetsége. ","shortLead":"Becsődölnek a légitársaságok, ha nem kapnak 200 milliárd dollárt – erre hívta fel a figyelmet az IATA, azaz...","id":"20200319_Nagyon_megijedtek_a_legitarsasagok_rengeteg_penzt_kernek_a_tuleleshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a551c90-2ded-4ab5-80c5-1e53a166756d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cab6a5-2083-40a5-a8c9-15c5b401525f","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Nagyon_megijedtek_a_legitarsasagok_rengeteg_penzt_kernek_a_tuleleshez","timestamp":"2020. március. 19. 10:20","title":"Nagyon megijedtek a légitársaságok, rengeteg pénzt kérnek a túléléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cba4ffc-8dcb-459e-b617-467a16eab0ae","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nyílt titok, hogy Eszenyi Enikő agresszív stílusa előbb-utóbb elviselhetetlenné teszi a légkört Vígszínházon belül - mondja Lengyel Tamás színész, aki hat évig volt az intézmény társulati tagja. Lengyel szerint az, ami a színházon belül történik, ugyanúgy abúzus, mint a szexuális erőszak, és most, hogy nyilvánosságra kerültek az egyes történetek, felelősség terheli azt, aki nem emeli fel a hangját az erőszak ellen.","shortLead":"Nyílt titok, hogy Eszenyi Enikő agresszív stílusa előbb-utóbb elviselhetetlenné teszi a légkört Vígszínházon belül...","id":"20200318_Lengyel_Tamas_Miert_csak_az_szamit_eroszaknak_ha_valaki_azt_mondja_puszild_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cba4ffc-8dcb-459e-b617-467a16eab0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b014a5-291e-44a2-874e-950d0acfdcd7","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Lengyel_Tamas_Miert_csak_az_szamit_eroszaknak_ha_valaki_azt_mondja_puszild_meg","timestamp":"2020. március. 18. 20:00","title":"Lengyel Tamás: Miért az számít erőszaknak csak, ha valaki azt mondja, „puszild meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azért hozzák előre, hogy a szezont minél több futammal meg lehessen rendezni.\r

","shortLead":"Azért hozzák előre, hogy a szezont minél több futammal meg lehessen rendezni.\r

","id":"20200318_koronavirus_jarvany_forma1_nyari_szunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b935b9c0-0a88-4026-b773-c621a93de953","keywords":null,"link":"/sport/20200318_koronavirus_jarvany_forma1_nyari_szunet","timestamp":"2020. március. 18. 21:33","title":"Most tartják meg a nyári szünetet az F1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két-három nappal korábban kaphatják meg az érintettek a pénzüket.","shortLead":"Két-három nappal korábban kaphatják meg az érintettek a pénzüket.","id":"20200318_Hamarabb_johet_a_nyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d696097-09e1-43d6-b51e-2b108e9a4500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Hamarabb_johet_a_nyugdij","timestamp":"2020. március. 18. 15:41","title":"Hamarabb jöhet a nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a polgármester jelentette be.\r

","shortLead":"A hírt a polgármester jelentette be.\r

","id":"20200319_koronavirus_fertozes_kovagoszolos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5139005f-f34a-4fd9-8d7d-a96544fa758e","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_fertozes_kovagoszolos","timestamp":"2020. március. 19. 11:38","title":"Kővágószőlősön is megjelent a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e90cee-190e-448a-9cda-625c9f7e0ea1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak, illetve tartósélelmiszer-gyűjtést indítottak a vidéki önkormányzatok a különösen veszélyeztetett idősek segítésére a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak...","id":"20200318_Elelmiszert_gyujtenek_az_idoseknek_a_videki_varosokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4e90cee-190e-448a-9cda-625c9f7e0ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01196c1-a52a-4220-9eec-64e1ba95d772","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Elelmiszert_gyujtenek_az_idoseknek_a_videki_varosokban","timestamp":"2020. március. 18. 17:39","title":" Máshogy készülnek az idősek megsegítésére a vidéki városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kizárólag élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás céljából lehet elmenni otthonról.","shortLead":"Kizárólag élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás céljából lehet elmenni otthonról.","id":"20200320_Marokkoban_rendkivuli_kozegeszsegugyi_helyzetet_vezetnek_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659b4c1-a691-45b5-becd-4ac757f5e25d","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Marokkoban_rendkivuli_kozegeszsegugyi_helyzetet_vezetnek_be","timestamp":"2020. március. 20. 05:25","title":"Marokkóban rendkívüli közegészségügyi helyzetet vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]