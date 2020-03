Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2087e83d-943f-492c-998e-62eb35a8cb6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol bajnokságban szereplő Espanyol hat labdarúgója szintén megbetegedett.","shortLead":"A spanyol bajnokságban szereplő Espanyol hat labdarúgója szintén megbetegedett.","id":"20200318_Koronaviurs_Real_Madrid_korabbi_elnoke_is_megfertozodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2087e83d-943f-492c-998e-62eb35a8cb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a5a24c-7cce-4231-ab45-7df278995113","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Koronaviurs_Real_Madrid_korabbi_elnoke_is_megfertozodott","timestamp":"2020. március. 18. 13:02","title":"Koronavírus: a Real Madrid korábbi elnöke is megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab69351-0506-4316-b887-fa92fd959114","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200317_Marabu_Feknyuz_Kovacs_Zoltan_valaszol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab69351-0506-4316-b887-fa92fd959114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf497611-515d-4285-a07f-67374ede3142","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Marabu_Feknyuz_Kovacs_Zoltan_valaszol","timestamp":"2020. március. 17. 22:46","title":"Marabu Féknyúz: Kovács Zoltán válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"Antal Dániel","category":"360","description":"A hazai kreatívipar a járvány előtt is komoly kihívásokkal küzdött – a helyzet most csak súlyosbodik majd. Vélemény.\r

","shortLead":"A hazai kreatívipar a járvány előtt is komoly kihívásokkal küzdött – a helyzet most csak súlyosbodik majd. Vélemény.\r

","id":"20200318_Antal_Daniel_A_jarvany_megrengeti_a_kreativ_iparagakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66b61fd-2f5b-48e9-b297-a261e71b58d2","keywords":null,"link":"/360/20200318_Antal_Daniel_A_jarvany_megrengeti_a_kreativ_iparagakat","timestamp":"2020. március. 18. 19:30","title":"Antal Dániel: A járvány megrengeti a kreatív iparágakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közös nyilatkozatott tettek a világ legnagyobb technológiai cégei a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatás megállítása érdekében.","shortLead":"Közös nyilatkozatott tettek a világ legnagyobb technológiai cégei a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatás...","id":"20200317_facebook_reddit_google_linkedin_microsoft_twitter_youtube_koronavirus_alhirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d810af-523e-43f1-abfe-31152798f5b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_facebook_reddit_google_linkedin_microsoft_twitter_youtube_koronavirus_alhirek","timestamp":"2020. március. 17. 13:03","title":"Összeállt a Facebook, a Reddit, a Google, a LinkedIn, a Microsoft, a Twitter és a YouTube, leszámolnak az álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","shortLead":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","id":"20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd03554-b39f-465e-9769-bc3fdfa262bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","timestamp":"2020. március. 18. 12:54","title":"Felfüggesztik a sztrájktárgyalásokat a pedagógus-szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3a549-9271-4a6d-a848-5560e3d94567","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét elérhető a hollywoodi filmgyártók rémálma, a Popcorn Time. Az oldalnak több alkalommal is visszavonulót kellett fújnia, de most megint működik.","shortLead":"Ismét elérhető a hollywoodi filmgyártók rémálma, a Popcorn Time. Az oldalnak több alkalommal is visszavonulót kellett...","id":"20200318_popcorn_time_filmnezes_a_neten_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3a549-9271-4a6d-a848-5560e3d94567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97447252-e45c-4444-af88-564cf916fdce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_popcorn_time_filmnezes_a_neten_ingyen","timestamp":"2020. március. 18. 11:03","title":"Visszatért a híres oldal, ahol ingyen és letöltés nélkül lehet filmeket nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Jobban függünk egymástól, mint eddig bármikor - erős beszédet mondott Matthew McConaughey arról, hogyan tekintsünk a mostani világjárványra. ","shortLead":"\"Jobban függünk egymástól, mint eddig bármikor - erős beszédet mondott Matthew McConaughey arról, hogyan tekintsünk...","id":"20200318_Ha_Matthew_McConaughey_sem_tudja_elhitetni_veled_hogy_legyozheto_a_virust_akkor_senki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a12659b-a0e5-46d7-a42c-bb33f93bef92","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Ha_Matthew_McConaughey_sem_tudja_elhitetni_veled_hogy_legyozheto_a_virust_akkor_senki","timestamp":"2020. március. 18. 11:59","title":"Ha Matthew McConaughey sem tudja elhitetni veled, hogy legyőzhető a vírus, akkor senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny","description":"A különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában azt jelenti, hogy a jog legfontosabb, morális rétegének alkalmazását függeszti fel, azaz legalapvetőbb szabadságaink kerülnek zárójelbe. Ez az írás arról szól, hogy ilyen helyzetben mi lenne a teendő. Majtényi László alkotmányjogász, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökének véleménye.","shortLead":"A különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában azt jelenti, hogy a jog legfontosabb, morális rétegének...","id":"20200318_Majtenyi_Laszlo_A_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f69912-946e-4662-b2ee-f5582a9b7e42","keywords":null,"link":"/velemeny/20200318_Majtenyi_Laszlo_A_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","timestamp":"2020. március. 18. 17:15","title":"Majtényi László: A különleges jogrend hosszú árnyéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]