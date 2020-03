Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6e2a90c-d5f4-45ca-8fdf-fecc2d1f1a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A dolgozók szerint nem létfontosságú gyárak is tovább működnek, ráadásul védőeszközöket sem kaptak.","shortLead":"A dolgozók szerint nem létfontosságú gyárak is tovább működnek, ráadásul védőeszközöket sem kaptak.","id":"20200323_uzem_sztraj_Olaszorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6e2a90c-d5f4-45ca-8fdf-fecc2d1f1a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d16ecb3-ad86-463a-8a37-45df284a0e8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_uzem_sztraj_Olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 15:51","title":"Több üzem dolgozói sztrájkba léptek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gazdagok a felelősek elsősorban a globális éghajlati krízisért – állapították meg a Leedsi Egyetem kutatói, akik 86 országra terjesztették ki vizsgálatukat.","shortLead":"A gazdagok a felelősek elsősorban a globális éghajlati krízisért – állapították meg a Leedsi Egyetem kutatói, akik 86...","id":"20200322_klimavaltozas_tarsadalmi_retegek_gazdagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec20fd8a-36be-42c9-ae2c-fb5a0a7f149a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200322_klimavaltozas_tarsadalmi_retegek_gazdagok","timestamp":"2020. március. 22. 08:03","title":"\"Ez a tanulmány a gazdag emberek szemébe mondja azt, amit nem akarnak hallani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kölcsönzött állomány tagjai számára visszatérési bónuszt dolgoz ki a vállalat.","shortLead":"A kölcsönzött állomány tagjai számára visszatérési bónuszt dolgoz ki a vállalat.","id":"20200322_Suzuki_kolcsonzott_munkaero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6d723-a042-4690-bf66-bb0f033f32e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_Suzuki_kolcsonzott_munkaero","timestamp":"2020. március. 22. 17:02","title":"Számít a kölcsönzött munkavállalókra a Suzuki, ha újraindul a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producer vélhetően a Rikers-szigeteken fekvő börtönben fertőződhetett meg.","shortLead":"A producer vélhetően a Rikers-szigeteken fekvő börtönben fertőződhetett meg.","id":"20200323_Harvey_Weinstein_is_koronavirusos_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f0f227-82ed-49de-80fd-abf0a53b4d3a","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Harvey_Weinstein_is_koronavirusos_lett","timestamp":"2020. március. 23. 05:42","title":"Harvey Weinstein is koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tirolban diagnosztizálták a legtöbb megbetegedést. ","shortLead":"Tirolban diagnosztizálták a legtöbb megbetegedést. ","id":"20200322_Ausztria_koronavirus_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7fcbd7-0fb0-405e-853b-4c36e9bcc5c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Ausztria_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. március. 22. 16:12","title":"Háromezer felett a fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kerékpáros ütközött személygépkocsival Csemőnél.\r

","shortLead":"Kerékpáros ütközött személygépkocsival Csemőnél.\r

","id":"20200323_Halalos_baleset_Pest_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d5c1c1-a9db-4dc6-a357-d5d85a5ffdba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Halalos_baleset_Pest_megyeben","timestamp":"2020. március. 23. 06:11","title":"Halálos baleset Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de30ffd8-40c7-4210-b3bb-f59bcb3cd321","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges régészeti leletre bukkant a denizli Pamukkale Egyetem régésze.","shortLead":"Különleges régészeti leletre bukkant a denizli Pamukkale Egyetem régésze.","id":"20200323_napora_torokorszag_regeszet_tortenelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de30ffd8-40c7-4210-b3bb-f59bcb3cd321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cdb6fdc-f42e-4b7a-9b95-c995e85b932b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_napora_torokorszag_regeszet_tortenelem","timestamp":"2020. március. 23. 12:05","title":"2000 éves napórát fedeztek fel Törökország déli részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"Mészáros Eszter","category":"itthon","description":"Már 12 személyt helyeztek karanténba Zalaszentgróton, ahol korábban a polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van koronavírusos beteg. Ott jártunk.","shortLead":"Már 12 személyt helyeztek karanténba Zalaszentgróton, ahol korábban a polgármester jelentette be a Facebookon, hogy van...","id":"20200322_Zalaszentgrot_is_megkuzd_a_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9713f036-f8aa-4118-af4b-d36e9ed0b5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Zalaszentgrot_is_megkuzd_a_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 22. 12:29","title":"Tizenketten karanténban - Zalaszentgrót is megküzd a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]