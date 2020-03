Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A divatterepjárót villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges energiát.","shortLead":"A divatterepjárót villanymotorok hajtják, de azok nem nagy és nehéz akkumulátorból nyerik a működésükhöz szükséges...","id":"20200331_a_toyota_segitsegevel_keszul_a_percek_alatt_feltoltheto_villanyos_bmw_x5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2bbf193-3715-411d-ada8-612cdcc13955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b405436-2945-4e75-b3e4-5648a97a13cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_a_toyota_segitsegevel_keszul_a_percek_alatt_feltoltheto_villanyos_bmw_x5","timestamp":"2020. március. 31. 11:21","title":"A Toyota segítségével készül a percek alatt feltölthető villanyos BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt az új koronavírustól megbetegedett pácienseknek.","shortLead":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt...","id":"20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476ea02e-686b-4871-a949-0c7e661704e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 30. 15:03","title":"Tömeggyártásra kész az újfajta légzéssegítő, amellyel koronavírusos betegek kezelhetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10091bda-2b1d-4601-b35a-fa1b7a87966c","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: bezárkózás, portyázók, 65, tesztelés, válság.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200329_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10091bda-2b1d-4601-b35a-fa1b7a87966c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43510820-58b2-451a-81ac-a279790349ed","keywords":null,"link":"/360/20200329_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. március. 29. 19:45","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely inkább túlparázza, csak ne legyen igazi para ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Ferenc elmondta azt is, hogy úgy gondolják, aki átesett a betegségen, az rövidtávon biztosan immunitást szerez.","shortLead":"Jakab Ferenc elmondta azt is, hogy úgy gondolják, aki átesett a betegségen, az rövidtávon biztosan immunitást szerez.","id":"20200329_Jakab_Ferenc_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b31c0c7-26b2-4232-a99a-e87419f152be","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Jakab_Ferenc_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. március. 29. 19:47","title":"Úgy tűnik sikerült a járványgörbét ellaposítani - véli a koronavírus-kutatócsoport vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány mellett az olajpiaci helyzetről is tárgyaltak.","shortLead":"A koronavírus-járvány mellett az olajpiaci helyzetről is tárgyaltak.","id":"20200330_Putyin_es_Trump_a_koronavirusjarvanyrol_es_az_olajpiaici_helyzetrol_targyalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8286aa-da91-4620-a2ff-2a3e4841ae36","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Putyin_es_Trump_a_koronavirusjarvanyrol_es_az_olajpiaici_helyzetrol_targyalt","timestamp":"2020. március. 30. 19:52","title":"Telefonon egyeztetett Putyin és Trump ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán még olcsóbb lesz az üzemanyag.\r

","shortLead":"Szerdán még olcsóbb lesz az üzemanyag.\r

","id":"20200330_uzemanyag_benzin_arcsokkenes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1c1f94-88a6-490f-8606-cf68a888bfa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_uzemanyag_benzin_arcsokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 10:50","title":"Tíz éve nem látott mélységbe zuhan a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit légitársaság a járatok felfüggesztését a koronavírus miatt bevezetett \"példátlan utazási korlátozásokkal\" indokolja. ","shortLead":"A brit légitársaság a járatok felfüggesztését a koronavírus miatt bevezetett \"példátlan utazási korlátozásokkal\"...","id":"20200330_felfuggesztette_repuleseit_az_easyjet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994f3ce0-8a21-4e3a-9ceb-bd2b0837066d","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_felfuggesztette_repuleseit_az_easyjet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 10:22","title":"Összes járatát leállította az EasyJet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi tennivalók elvégzéséhez is szívesen \"társulnak\" nézőként.","shortLead":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi...","id":"20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf688be9-b1c5-4e2a-991d-f2de53a4dfdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","timestamp":"2020. március. 31. 08:03","title":"Ez az új varázsszó a YouTube-on, milliók kattantak rá: velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]