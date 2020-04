Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2927e650-015f-4074-b3b9-012dcd309469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok.","shortLead":"Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok.","id":"20200331_Szijjarto_nemzetkozi_liberalis_mainstream_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2927e650-015f-4074-b3b9-012dcd309469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5156f0c9-dab3-4c33-9c9d-a23d2bd0f5c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szijjarto_nemzetkozi_liberalis_mainstream_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 07:41","title":"Szijjártó: A nemzetközi liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színházi felügyelőbizottságokban többségbe kerülnének a minisztérium által delegált emberek.","shortLead":"A színházi felügyelőbizottságokban többségbe kerülnének a minisztérium által delegált emberek.","id":"20200401_Miniszteriumi_embereket_kuldenenek_a_szinhazakhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad09452-f31e-4e20-bc8d-b483969b6ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2080d8d5-17e9-43b3-ae19-bf897708e97e","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Miniszteriumi_embereket_kuldenenek_a_szinhazakhoz","timestamp":"2020. április. 01. 14:19","title":"Minisztériumi embereket küldenének a színházakhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a hétvégi házban vagyunk.","shortLead":"Nem kell új lakóhelyet vagy tartózkodási helyet bejelenteni akkor sem, ha a hétvégi házban vagyunk.","id":"20200331_Kijarasi_korlatozas_nem_kell_uj_lakcimkartya_ha_alberletben_lakunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879e4254-adf3-4240-9293-9252c9d38c06","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_Kijarasi_korlatozas_nem_kell_uj_lakcimkartya_ha_alberletben_lakunk","timestamp":"2020. március. 31. 13:01","title":"Kijárási korlátozás: nem kell új lakcímkártya, ha albérletben lakunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legalább május közepéig érvényben kell hagyni Finnországban a járvány miatti különleges intézkedéseket.","shortLead":"Legalább május közepéig érvényben kell hagyni Finnországban a járvány miatti különleges intézkedéseket.","id":"20200331_finnorszag_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590b46ce-159c-4269-ac75-81a2067fe14b","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_finnorszag_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 06:26","title":"A finn kormány szerint tovább fog tartani a járvány, mint ahogy eddig számoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta a kormányzati tájékoztató oldal a koronavírus áldozatainak az alapbetegségeit. 