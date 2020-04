Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e54d860-eca7-420b-850b-529d7747ef44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán lehetőséget láthat a cikk szerint a koronavírusban arra, hogy bebizonyítsa az EU előtt autoriter módszereinek létjogosultságát. Várhatóan a felhatalmazási törvény miatt is elmarad a számonkérés.","shortLead":"Orbán lehetőséget láthat a cikk szerint a koronavírusban arra, hogy bebizonyítsa az EU előtt autoriter módszereinek...","id":"20200402_orban_washington_post_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e54d860-eca7-420b-850b-529d7747ef44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f827a5-fa77-4977-aa9d-fed26c65a9ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_orban_washington_post_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. április. 02. 15:40","title":"Koronavírus-autokrácia lett Magyarország a The Washington Post szerzője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A maszkok mellett több százezer védőruha is érkezik Kínából Magyarországra.","shortLead":"A maszkok mellett több százezer védőruha is érkezik Kínából Magyarországra.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_wizz_air_kina_maszk_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e5805b-7f96-42ab-b33a-855dd412204c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_koronavirus_jarvany_wizz_air_kina_maszk_szijjarto_peter","timestamp":"2020. április. 03. 15:45","title":"Újabb 4 millió maszk érkezik Kínából Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha nem vagyunk tisztában ennek az érzésnek az igazi okával, tévesen gyakoribbnak gondoljuk, mint amilyen valójában.","shortLead":"Ha nem vagyunk tisztában ennek az érzésnek az igazi okával, tévesen gyakoribbnak gondoljuk, mint amilyen valójában.","id":"20200403_On_is_gyakran_tapasztalja_hogy_mindig_a_lassabb_sorba_all_Ez_az_oka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376085eb-9ec4-422f-bc2a-909a9c6d82bd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200403_On_is_gyakran_tapasztalja_hogy_mindig_a_lassabb_sorba_all_Ez_az_oka","timestamp":"2020. április. 03. 14:23","title":"Ön is mindig a lassabb sorba áll? Ez az oka a jelenségnek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Súlyos gazdasági következményei lehetnek a járványnak a diktatúrában.","shortLead":"Súlyos gazdasági következményei lehetnek a járványnak a diktatúrában.","id":"20200402_A_feherorosz_elnok_szerint_a_vodka_jo_a_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff20e8f-aebb-4805-bd98-6a7786b5fa8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_A_feherorosz_elnok_szerint_a_vodka_jo_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. április. 02. 20:53","title":"A fehérorosz elnök szerint a vodka jó a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tudja, jön a húsvét, sokan útra kelnének az országban. A kijárási korlátozások jelenleg szombatig érvényesek, de lehet, hogy meg kell hosszabbítania Orbánnak, ha a “kényszer ráviszi”. Bejelentette azt is, hogy félmillió forint pluszjuttatást kapnak az egészségügyi dolgozók idén.","shortLead":"Tudja, jön a húsvét, sokan útra kelnének az országban. A kijárási korlátozások jelenleg szombatig érvényesek, de lehet...","id":"20200403_Szerdan_dont_Orban_a_kijarasi_korlatozasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9a2214-bbec-4698-b29e-ca6ca6b8a2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Szerdan_dont_Orban_a_kijarasi_korlatozasrol","timestamp":"2020. április. 03. 07:42","title":"Szerdán dönt Orbán a kijárási korlátozásról, félmilliós támogatást kapnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863b52a6-7d49-47d1-a9ef-49c40a39be5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz az ügyészség, Boldog volt munkatársát tavaly tartóztatták le. ","shortLead":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz az ügyészség, Boldog volt munkatársát...","id":"20200402_Boldog_Istvan_mentelmi_joganak_felfuggeszteset_kerte_Polt_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=863b52a6-7d49-47d1-a9ef-49c40a39be5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344cde72-29ff-4799-8e35-72d578272a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Boldog_Istvan_mentelmi_joganak_felfuggeszteset_kerte_Polt_Peter","timestamp":"2020. április. 02. 15:12","title":"A fideszes Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését kérte Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy hét igazgatási szünetet is szeretne a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete.","shortLead":"Négy hét igazgatási szünetet is szeretne a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók...","id":"20200402_kozigazgatas_dupla_ber_szakszervezet_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffbe2ec-5bd8-47cf-9d68-2233a2f4f095","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_kozigazgatas_dupla_ber_szakszervezet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 11:40","title":"Dupla bért kér a közszolgáknak a szakszervezet a járvány miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205e2915-0873-4b0a-804d-f7d1d6c88aad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel ötezren haltak meg COVID-19 betegségben egy nap alatt, így már 47 256 életet követelt a járvány. ","shortLead":"Közel ötezren haltak meg COVID-19 betegségben egy nap alatt, így már 47 256 életet követelt a járvány. ","id":"20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_adatok_johns_hopkins","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=205e2915-0873-4b0a-804d-f7d1d6c88aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fc0574-eb81-4d51-9ac6-66e8e898b41f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_adatok_johns_hopkins","timestamp":"2020. április. 02. 10:27","title":"Péntekre elérheti az egymilliót a regisztrált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]