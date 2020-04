Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","shortLead":"Közzétették a friss adatokat a kormányzati tájékoztató oldalon. Az igazolt fertőzések száma 744.","id":"20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbbfbf3-af2f-4835-80ea-3896c50c2085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a4475-a0e4-4f3b-b756-b40bfcc5e1d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_koronavirus_aldozat_elhunyt_magyarorszag_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 06. 06:44","title":"Újabb négy ember halt meg a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közelmúltban visszavonult orosz teniszcsillag, Marija Sarapova egy Twitter-videóban megadta telefonszámát, és azt kérte rajongóitól, hogy osszák meg vele, miként érzik magukat ezekben a nehéz napokban.\r

","shortLead":"A közelmúltban visszavonult orosz teniszcsillag, Marija Sarapova egy Twitter-videóban megadta telefonszámát, és azt...","id":"20200404_Sarapova_megadta_telefonszamat_es_varja_az_uzenteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363b7523-de3d-4e59-ab0d-38058b9b5fd3","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Sarapova_megadta_telefonszamat_es_varja_az_uzenteket","timestamp":"2020. április. 04. 21:05","title":"Sarapova megadta telefonszámát, és várja az üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66d3502-d146-4003-aa01-a8778ec8b97a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei támogatás fele, vagyis 1,2 milliárd megy a járványügyi alapba. Ott most 663 milliárd van.","shortLead":"Az idei támogatás fele, vagyis 1,2 milliárd megy a járványügyi alapba. Ott most 663 milliárd van.","id":"20200404_Kocsis_Mate_arrol_hogy_a_kormany_elveszi_az_allami_parttamogatas_felet_Helyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d66d3502-d146-4003-aa01-a8778ec8b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b867f86-22ef-4f0a-8cad-327a21d4365b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Kocsis_Mate_arrol_hogy_a_kormany_elveszi_az_allami_parttamogatas_felet_Helyes","timestamp":"2020. április. 04. 15:49","title":"Kocsis Máté arról, hogy a kormány elveszi az állami párttámogatások felét: „Helyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7e705f-9bf0-4364-b811-f1bf082b827a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sok válságos helyzete volt már az országnak, de olyan, hogy egyik hétről a másikra álljon földbe a gazdaság, még nem. Egy ilyen helyzet különleges gazdaságpolitikai lépéseket is kíván – mi most azt néztük át, korábban milyen megoldásokat vettek elő a kormányok krízis idején, és mennyire lehet igaz a miniszterelnöknek az az állítása, hogy akkora csomag, mint ami most jön, még soha nem volt.","shortLead":"Sok válságos helyzete volt már az országnak, de olyan, hogy egyik hétről a másikra álljon földbe a gazdaság, még nem...","id":"20200406_gazdasagelenkites_valsagkezeles_jarvany_koronavirus_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b7e705f-9bf0-4364-b811-f1bf082b827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4f1938-9780-40da-b04a-7c6e9edc3f08","keywords":null,"link":"/360/20200406_gazdasagelenkites_valsagkezeles_jarvany_koronavirus_orban","timestamp":"2020. április. 06. 11:00","title":"Mi kell ahhoz, hogy tényleg Orbáné legyen minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő csomagja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25036d6b-ec84-427c-bbeb-5ee347df415d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"\"A sport alapvetően arra épül, hogy sok ember van egyszerre egy helyen\".","shortLead":"\"A sport alapvetően arra épül, hogy sok ember van egyszerre egy helyen\".","id":"20200405_Teljesen_leallt_a_sportelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25036d6b-ec84-427c-bbeb-5ee347df415d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e57d7eb-fbba-4466-a09b-2db5e8d74c27","keywords":null,"link":"/sport/20200405_Teljesen_leallt_a_sportelet","timestamp":"2020. április. 05. 20:58","title":"Teljesen leállt a sportélet, de van kiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal nem turnézik, csak a weboldalán lehet megnézni – pénzért.","shortLead":"Ezúttal nem turnézik, csak a weboldalán lehet megnézni – pénzért.","id":"20200406_A_jarvany_kozepen_jelentkezett_uj_showmusorral_Louis_C_K","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db16ac2b-8a82-4d91-9db9-7867a142bc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea99359-66d9-466c-8fd0-123ab95c87a9","keywords":null,"link":"/elet/20200406_A_jarvany_kozepen_jelentkezett_uj_showmusorral_Louis_C_K","timestamp":"2020. április. 06. 08:44","title":"A járvány közepén jelentkezett új showműsorral Louis C. K.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kár lenne elvitatni Elon Musk tehetségét, de hogy az ő véleményét és jóslatait sem érdemes mindig készpénznek venni, arra jó példa éppen egy hónapja közzétett bejegyzése.","shortLead":"Kár lenne elvitatni Elon Musk tehetségét, de hogy az ő véleményét és jóslatait sem érdemes mindig készpénznek venni...","id":"20200406_elon_musk_koronavirus_hulyeseg_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336688a5-b276-4c2d-9a52-08485b53e0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_elon_musk_koronavirus_hulyeseg_twitter","timestamp":"2020. április. 06. 11:03","title":"Egy mondat a koronavírusról, amit azóta nagyon megbánhatott Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A miniszterelnök jelentette be.","shortLead":"A miniszterelnök jelentette be.","id":"20200405_Az_egesz_orszagban_ingyenes_hetfotol_a_parkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efe70f4-b00d-4409-b2da-f61f681bff3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_Az_egesz_orszagban_ingyenes_hetfotol_a_parkolas","timestamp":"2020. április. 05. 13:44","title":"Az egész országban ingyenes hétfőtől a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]