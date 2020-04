Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

E10-es üzemanyagot mostanság akár jóval 300 forint alatti literáron is tankolhatunk. 2020. április. 09. 06:41 272 forint 90 fillér a legolcsóbb hazai benzin literára Döntött Orbán, a korlátozást hetente vizsgálják majd felül. 2020. április. 09. 16:35 Határozatlan időre hosszabbítják meg a kijárási korlátozást 76 nap után úgy tűnik, a város, ahonnan kiindult a járvány, a legrosszabbon már túl van. 2020. április. 08. 05:52 Feloldották a vesztegzárat Vuhanban A járványgörbe ugyanakkor kezd lefelé ívelni az országban. 2020. április. 07. 19:18 Meghaladta a 17 ezret a halottak száma Olaszországban Körülbelül 50 millió forintnyi kábítószer került elő a brazil vádlott gyomrából, amit nem is Magyarországon akart átadni. 2020. április. 09. 11:55 Gyomrában csempészte a kokaint a Budapesten elfogott brazil futár Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni? - útmutató Ernest Shackleton Antarktisz-kutató felfedező emlékezetes expedíciójának tanulságai alapján. 2020. április. 08. 15:32 Hogyan váljunk igazi vezetővé nehéz helyzetekben? Milyen elvekhez ragaszkodjunk, és mit érdemes elengedni? - útmutató Ernest Shackleton Antarktisz-kutató felfedező emlékezetes expedíciójának tanulságai alapján. ","shortLead":"Mit tehetünk egy gyorsan változó világban vezetőként? A polgármester fokozottabb ellenőrzést kér a rendőrségtől. 2020. április. 08. 19:44 Elárasztották Szarvast a turisták, "nyári üzemmódban" az üdülőövezet

","shortLead":"Más árusoknál viszont nem talált problémát a fogyasztóvédelem a Lehel téri piacon. \r

Más árusoknál viszont nem talált problémát a fogyasztóvédelem a Lehel téri piacon. 2020. április. 09. 09:23 Több százezer forintos büntetést kapott a csirkemellet aranyáron kínáló hentes