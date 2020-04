Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f84e4b3-d41c-4a6e-97da-23fc3540bd57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A GKI elemzése szerint itthon szinte minden cég érzi a koronavírus-járvány következményeit. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a hvg360-nak adott interjújában azt mondta, nyakunkon a gazdasági összeomlás. Hétfőre 1984-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, és 199-re az elhunytaké. Kövesse ma is a hvg.hu percről percre tudósítását a járványhelyzetről!","shortLead":"A GKI elemzése szerint itthon szinte minden cég érzi a koronavírus-járvány következményeit. Karácsony Gergely budapesti...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_gki_munkanelkuliseg_magyarorszag_percrol_percre_aprilis_20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f84e4b3-d41c-4a6e-97da-23fc3540bd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3748d6c4-090a-495c-9ab1-412bf7c43958","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_jarvany_gki_munkanelkuliseg_magyarorszag_percrol_percre_aprilis_20","timestamp":"2020. április. 20. 07:31","title":"60-an vannak lélegeztetőgépen Magyarországon, elhunyt 10 újabb beteg – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is a korábbinál több cég kényszerülhet.","shortLead":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is...","id":"20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3cbcc-78c8-44bf-a09e-31c6ce55d8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","timestamp":"2020. április. 20. 05:47","title":"GKI: 10 százalékra felkúszhat a munkanélküliség, ha nem segít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5397336d-dc5a-4263-80b9-fdd84320fa90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr több száz métert tehetett meg a sínek között.","shortLead":"A sofőr több száz métert tehetett meg a sínek között.","id":"20200419_Ismet_a_villamossinek_kozott_vesztegelt_egy_auto_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5397336d-dc5a-4263-80b9-fdd84320fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274635b6-3872-4d8d-90e3-609dfd6bd5c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200419_Ismet_a_villamossinek_kozott_vesztegelt_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2020. április. 19. 15:23","title":"Ismét a villamossínek között vesztegelt egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új koronavírus-járvány utáni újjászületést szorgalmazta Ferenc pápa az Isteni Irgalmasság ünnepnapján, amelyen a lengyel Szent Fausztina nővérről emlékezett meg a Vatikánnal szomszédos római templomban zárt ajtók mögött bemutatott misén vasárnap.","shortLead":"Az új koronavírus-járvány utáni újjászületést szorgalmazta Ferenc pápa az Isteni Irgalmasság ünnepnapján, amelyen...","id":"20200419_Az_emberek_kozotti_kozombosseg_a_jarvanynal_is_pusztitobb_Ferenc_papa_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5af62c6-d834-4398-8fa0-6dc14128d4bc","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_emberek_kozotti_kozombosseg_a_jarvanynal_is_pusztitobb_Ferenc_papa_szerint","timestamp":"2020. április. 19. 16:19","title":"Az emberek közötti közömbösség a járványnál is pusztítóbb Ferenc pápa szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti tervek alapján tartják meg az érettségit.","shortLead":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti...","id":"20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94b019-f46e-4602-ab50-a100ef5fd687","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 19. 15:18","title":"Az érettségi kezdetén tetőzik a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kétséges, hogy a koronavírus rendkívül gyorsan terjed, és talán a legijesztőbb, hogy akár a teljesen tünetmentes emberek is fertőzhetnek, illetve azok is, akik később ugyan betegek lesznek, de még nem mutatnak tüneteket. Ami ennél még rosszabb: egy új kutatás szerint a koronavírus akkor terjed a „leghatékonyabban”, amikor a már megbetegített ember még nem mutatja a fertőzés jeleit.","shortLead":"Nem kétséges, hogy a koronavírus rendkívül gyorsan terjed, és talán a legijesztőbb, hogy akár a teljesen tünetmentes...","id":"20200420_kinai_kutatasok_koronavirus_fertozokepessege_tunementes_idoszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593adb9b-3885-4348-8cfc-287788ea15f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_kinai_kutatasok_koronavirus_fertozokepessege_tunementes_idoszak","timestamp":"2020. április. 20. 08:03","title":"Kínai kutatók: akkor fertőz a legjobban a koronavírus, amikor még nincs tünete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1984 igazolt fertőzöttnél tartunk itthon.","shortLead":"1984 igazolt fertőzöttnél tartunk itthon.","id":"20200420_koronavirus_jarvany_magyarorszag_elhunyt_fertozes_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df91e350-9382-4ece-aa06-fd22ed26ca56","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_jarvany_magyarorszag_elhunyt_fertozes_fertozott","timestamp":"2020. április. 20. 07:08","title":"10 újabb halott, és 68 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","shortLead":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","id":"20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a938db6-0730-4994-af17-8f81d683fa97","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 21:55","title":"Tíz kérdésben fordult a kormányhoz a legnagyobb önkormányzati szövetség a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]