[{"available":true,"c_guid":"ad0c2e0c-a0c2-43b4-b3e9-9d3317b31946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intelsat 901 igen régi műhold, de egy másiknak hála öt évig még biztosan nem lesz vele gond.","shortLead":"Az Intelsat 901 igen régi műhold, de egy másiknak hála öt évig még biztosan nem lesz vele gond.","id":"20200421_intelsat_901_muhold_mev_1_northrop_grumman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad0c2e0c-a0c2-43b4-b3e9-9d3317b31946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37514604-dcc6-4890-b7e6-d16d4bc82d61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_intelsat_901_muhold_mev_1_northrop_grumman","timestamp":"2020. április. 21. 08:03","title":"Ilyen még nem volt: műhold javított meg műholdat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban komoly éhínség alakulhat ki, ha a fejlett országok nem figyelnek a nehéz helyzetben lévő térségekben élőkre – mondta a Zhvg-nek Diane Holdorf, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) nevű szervezet élelmezésügyekben illetékes igazgatója. A világtanács magyarországi tagvállalatainak tartott előadása után nyilatkozó igazgató szerint a pandémia elmúltával alaposan megváltozik a világ.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban...","id":"20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba39cd6-c836-44ff-a9af-937c5f759f3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. április. 19. 13:00","title":"A járvány után minden megváltozhat az élelmiszeriparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel egy hónapos kényszerleállás után egyre több országban és üzemben indítják újra a gyártást az autóiparban.","shortLead":"Közel egy hónapos kényszerleállás után egyre több országban és üzemben indítják újra a gyártást az autóiparban.","id":"20200420_A_szlovak_autogyartok_is_reszlegesen_ujrainditjak_a_termelest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1378191f-fa9c-41ee-b2ca-52a6508ca17e","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_A_szlovak_autogyartok_is_reszlegesen_ujrainditjak_a_termelest","timestamp":"2020. április. 20. 16:19","title":"A szlovákiai autógyártók is részlegesen újraindítják a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szekfű András Így filmeztünk 2 című interjúkötete mélyre ás a hazai filmtörténetben.","shortLead":"Szekfű András Így filmeztünk 2 című interjúkötete mélyre ás a hazai filmtörténetben.","id":"202016_konyv__nagy_filmek_nagy_sebek_szekfu_andras_igy_filmeztunk_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cf45cb-35d7-4ae2-9839-54f3b301e514","keywords":null,"link":"/360/202016_konyv__nagy_filmek_nagy_sebek_szekfu_andras_igy_filmeztunk_2","timestamp":"2020. április. 19. 14:10","title":"Korábban kiadatlan és kiadhatatlan történetek jelentek meg a magyar filmvilágról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 12 órán át tartó ámokfutásnak ennél több halálos áldozata is lehet a hatóságok szerint. A támadó ismeretlen okból gyilkolt.","shortLead":"A 12 órán át tartó ámokfutásnak ennél több halálos áldozata is lehet a hatóságok szerint. A támadó ismeretlen okból...","id":"20200420_rendorruha_emberoles_gyilkossag_kanada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2e448b-268d-43d8-bc01-63f8e15f5f58","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_rendorruha_emberoles_gyilkossag_kanada","timestamp":"2020. április. 20. 06:15","title":"Rendőrnek öltözött férfi gyilkolt meg legalább 16 embert Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf7a604-4168-43d5-8b56-473cad2960b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kutatás szerint a betegség nem tartozik a koronavírus tíz legnagyobb rizikófaktora közé.

","shortLead":"Egy kutatás szerint a betegség nem tartozik a koronavírus tíz legnagyobb rizikófaktora közé.

","id":"20200420_asztma_koronavirus_new_york","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf7a604-4168-43d5-8b56-473cad2960b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bf3529-865c-4896-994a-0da6d1a12156","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_asztma_koronavirus_new_york","timestamp":"2020. április. 20. 14:38","title":"A New Yorkban elhunytak mindössze öt százaléka volt asztmás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90cd3b7-ca2a-4f0a-9124-a0344fdc72bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche 911-est nem nagyon kell bemutatni senkinek. Michael Maurer, a márka dizájnfőnöke most azt is megmutatja, hogyan kell pár lépésben lerajzolni.","shortLead":"A Porsche 911-est nem nagyon kell bemutatni senkinek. Michael Maurer, a márka dizájnfőnöke most azt is megmutatja...","id":"20200420_Igy_kell_profin_Porschet_rajzolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90cd3b7-ca2a-4f0a-9124-a0344fdc72bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed343bc2-7658-4429-a788-63953a31e49d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_Igy_kell_profin_Porschet_rajzolni","timestamp":"2020. április. 20. 11:49","title":"Így kell profin Porschét rajzolni 6 lépésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő gócpontjában, New Yorkban is lassult a megbetegedések üteme","shortLead":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő...","id":"20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307eb2e4-fca4-40ae-a667-ead7732a037a","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Egyre több országban lassul a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]