[{"available":true,"c_guid":"ef2b9c55-ffd1-4864-af4f-69aad40ccdd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon kijárt már neki egy szobor. A híres egyfejű mesehős miniatűr képmását Kolodko Mihály alkotta meg. ","shortLead":"Nagyon kijárt már neki egy szobor. A híres egyfejű mesehős miniatűr képmását Kolodko Mihály alkotta meg. ","id":"20200427_Szobrot_kapott_Susu_a_sarkany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef2b9c55-ffd1-4864-af4f-69aad40ccdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8374b7ff-166f-40ce-91ff-c1695e0771a1","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Szobrot_kapott_Susu_a_sarkany","timestamp":"2020. április. 27. 15:24","title":"Szobrot kapott Süsü, a sárkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél, hogy a korlátozások a gazdaság újraindítása a járvány elleni védekezés következő fázisban a kellő megalapozottsággal mehessen végbe.","shortLead":"A cél, hogy a korlátozások a gazdaság újraindítása a járvány elleni védekezés következő fázisban a kellő...","id":"20200428_atfogo_orszagos_teszteles_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d73ec72-86fb-4b2b-9874-2c35024356ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_atfogo_orszagos_teszteles_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. április. 28. 15:23","title":"Több tízezer fős koronavírus-szűrés kezdődik májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 14 országot vizsgálva 122 ezerrel több halottat talált a Financial Times, mint az áldozatok hivatalos száma.","shortLead":"Összesen 14 országot vizsgálva 122 ezerrel több halottat talált a Financial Times, mint az áldozatok hivatalos száma.","id":"20200427_60_szazalekkal_lehet_tobb_aldozata_a_jarvanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a40ab77-4f05-42b6-96d1-43c632b15287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_60_szazalekkal_lehet_tobb_aldozata_a_jarvanynak","timestamp":"2020. április. 27. 14:48","title":"A hivatalos adatoknál 60 százalékkal is magasabb lehet a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc4d6ba-affd-4e4e-a58b-3c14c83fdf34","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány éve jöttek divatba az álló munkaállomások, illetve üléshez és álláshoz is igazítható magasságú asztalok. Egy új kutatás szerint egyik sem ideális testhelyzet a hosszabb munkavégzéshez.","shortLead":"Néhány éve jöttek divatba az álló munkaállomások, illetve üléshez és álláshoz is igazítható magasságú asztalok. Egy új...","id":"202017_aktiv_pihenes_inkabb_terdeljen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc4d6ba-affd-4e4e-a58b-3c14c83fdf34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5995e61-adf3-45bc-aa22-fd31a67b3516","keywords":null,"link":"/360/202017_aktiv_pihenes_inkabb_terdeljen","timestamp":"2020. április. 28. 14:00","title":"Ül az asztalánál? Vagy állni szokott? Jobb lenne, ha inkább térdelne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34985c24-a0bb-4057-94b8-79603b24e255","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért nem látom, a 100 leggazdagabb magyar hogyan segít? - teszi fel a kérdést Ónodi Eszter. A színésznő szerint nem mehet tovább a harácsolás, a társadalmi felelősségvállalás sokkal fontosabb lesz a következő időszakban. Megijesztette a korlátozások belengetett enyhítése, még akkor is, ha tudja színházakat várhatóan az utolsók között nyitják majd újra - ismeri el Ónodi. \r

","shortLead":"Miért nem látom, a 100 leggazdagabb magyar hogyan segít? - teszi fel a kérdést Ónodi Eszter. A színésznő szerint nem...","id":"20200427_Onodi_Eszter_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34985c24-a0bb-4057-94b8-79603b24e255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d8847-8c4b-40b8-a7e1-22bf757689cb","keywords":null,"link":"/360/20200427_Onodi_Eszter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 27. 18:30","title":"Ónodi Eszter a Home office-ban: \"Lehet, hogy én is fegyver vagyok?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány elhúzódás miatt további 10 gigabájtnyi mobilinternetes adatkeretet biztosít előfizetőinek a Telekom. Más meglepetés is van: a 65 év felettiek például ingyen telefonálhatnak.","shortLead":"A koronavírus-járvány elhúzódás miatt további 10 gigabájtnyi mobilinternetes adatkeretet biztosít előfizetőinek...","id":"20200427_telekom_ingyen_mobilinternet_mobilnet_10_gb_aktivalas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f337da-4f71-44f8-b929-3b059e901e63","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_telekom_ingyen_mobilinternet_mobilnet_10_gb_aktivalas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 27. 16:23","title":"Májusban is 10 GB ingyenes mobilinternetet ad és 0 forintos vezetékes percdíjat vezetett be a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április 20-tól kezdték el a korlátozások fokozatos lazítását az országban.","shortLead":"Április 20-tól kezdték el a korlátozások fokozatos lazítását az országban.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184b6b33-1de4-43f5-8fa5-037172ac0465","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_nemetorszag","timestamp":"2020. április. 28. 14:36","title":"Megtorpant a koronavírus visszaszorulása Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"kultura","description":"Az utolsó pillanatban is le lehet fújni a vészérettségi vizsgákat, de jobb lenne azonnal.



","shortLead":"Az utolsó pillanatban is le lehet fújni a vészérettségi vizsgákat, de jobb lenne azonnal.



","id":"20200427_Gyarmaty_Eva_Meg_nem_keso__legyen_megajanlott_jegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6ecc10-4bd4-43f0-a23e-e7ec1cfba0f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Gyarmaty_Eva_Meg_nem_keso__legyen_megajanlott_jegy","timestamp":"2020. április. 27. 08:27","title":"Gyarmathy Éva: Még nem késő – legyen megajánlott jegy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]