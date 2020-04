Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak néhány hónapot kell várnunk az új Golf praktikusabb, családi változatának megérkezésére. ","shortLead":"Már csak néhány hónapot kell várnunk az új Golf praktikusabb, családi változatának megérkezésére. ","id":"20200429_jon_a_8as_volkswagen_golf_kombi_valtozata_mutatjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5e8747-1b5a-45d1-a067-8ec33faf02f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_jon_a_8as_volkswagen_golf_kombi_valtozata_mutatjuk","timestamp":"2020. április. 29. 11:21","title":"Jön a 8-as Golf kombi változata, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d72191-121b-452d-b4a9-69246d3ba5c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A konferenciahívások sokszor nehézkesek, kínosak és eredménytelenek. Most megmutatjuk, hogyan teheti sikeressé és problémamentessé konferencia beszélgetéseit.","shortLead":"A konferenciahívások sokszor nehézkesek, kínosak és eredménytelenek. Most megmutatjuk, hogyan teheti sikeressé és...","id":"20200429_Igy_teheti_problemamentesse_konferenciahivasait__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7d72191-121b-452d-b4a9-69246d3ba5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764613bf-169e-4397-b219-115a9e573ccd","keywords":null,"link":"/360/20200429_Igy_teheti_problemamentesse_konferenciahivasait__video","timestamp":"2020. április. 30. 09:30","title":"Így teheti problémamentessé konferenciahívásait - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 50 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 50 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20200429_Elhunyt_kilenc_beteg_2727_fore_nott_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0f3076-36af-4e64-a1bd-4a2aa70a59a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Elhunyt_kilenc_beteg_2727_fore_nott_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 29. 06:45","title":"Elhunyt kilenc beteg, 2727 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802749e3-ca77-4ea5-909b-62c85f87f246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges hatkerekű járművek szinte minden terepviszonyt képesek leküzdeni, és a robbantások sem igazán képesek kárt tenni bennük.","shortLead":"A különleges hatkerekű járművek szinte minden terepviszonyt képesek leküzdeni, és a robbantások sem igazán képesek kárt...","id":"20200430_korkameras_pancelozott_szuperjarmuvek_keszultek_budapesten_komondor_tuzoltosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802749e3-ca77-4ea5-909b-62c85f87f246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15468af6-fc08-483b-8cfa-cf16a0e524f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_korkameras_pancelozott_szuperjarmuvek_keszultek_budapesten_komondor_tuzoltosag","timestamp":"2020. április. 30. 06:41","title":"Körkamerás páncélozott szuper-járművek készültek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9afe97-3edb-46af-9d27-7890762e39f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt olyan helyiség, ahol pizzásdobozból készült a mennyezet.\r

","shortLead":"Volt olyan helyiség, ahol pizzásdobozból készült a mennyezet.\r

","id":"20200429_Penesz_es_mocsok_lepte_el_az_egri_pizzazot_a_Nebih_bezaratta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd9afe97-3edb-46af-9d27-7890762e39f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af025c42-7f04-446c-8031-24774d79559f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Penesz_es_mocsok_lepte_el_az_egri_pizzazot_a_Nebih_bezaratta","timestamp":"2020. április. 29. 10:35","title":"Penész és mocsok lepte el az egri pizzázót, a Nébih bezáratta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a0195-fb29-4059-ad5b-943e4605cb0b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A frakciók támogatnák saját pártjukat.","shortLead":"A frakciók támogatnák saját pártjukat.","id":"20200429_Harrach_es_Kocsis_uj_torvenyjavaslata_az_ellenzeknek_is_kedvez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a0195-fb29-4059-ad5b-943e4605cb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7187070-411c-418b-b175-9e4eabe31a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Harrach_es_Kocsis_uj_torvenyjavaslata_az_ellenzeknek_is_kedvez","timestamp":"2020. április. 29. 12:31","title":"A pártfinanszírozás egy sajátos formája jöhet létre, ha elfogadják Harrach és Kocsis új törvényjavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1008b028-d34a-47bc-ab20-0e245aec1bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak hazájában, Indiában, hanem nyugaton is nagyon szépszerű volt. ","shortLead":"Nem csak hazájában, Indiában, hanem nyugaton is nagyon szépszerű volt. ","id":"20200429_Meghalt_Irrfan_Khan_a_Pi_elete_es_a_Jurassic_World_szinesze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1008b028-d34a-47bc-ab20-0e245aec1bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9526800f-109d-4f06-a1da-c286ea276136","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Meghalt_Irrfan_Khan_a_Pi_elete_es_a_Jurassic_World_szinesze","timestamp":"2020. április. 29. 10:37","title":"Meghalt Irrfan Khan, a Pi élete és a Jurassic World színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27b1ae8-0eb0-4947-90f0-d2f9a4dca163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több emberre is rátámadt egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","shortLead":"Több emberre is rátámadt egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","id":"20200429_Futokra_es_kirandulokra_tamadt_kessel_egy_ferfi_a_fovarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27b1ae8-0eb0-4947-90f0-d2f9a4dca163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747eafe3-815c-4a3d-b7d2-448be763d868","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Futokra_es_kirandulokra_tamadt_kessel_egy_ferfi_a_fovarosban","timestamp":"2020. április. 29. 21:01","title":"Futókra és kirándulókra támadt késsel egy férfi a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]