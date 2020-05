Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51c95899-ee9c-4a5c-835e-a3f54592002e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","shortLead":"Több mint 6,5 kiló kábítószert, 50 millió forintot és rengeteg ékszert találtak a helyszíneken. ","id":"20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51c95899-ee9c-4a5c-835e-a3f54592002e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301b90ea-2f60-456b-ad09-62600c2b18c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tek_rendorseg_akcio_drog","timestamp":"2020. május. 06. 09:51","title":"Egyszerre csapott le 200 rendőr és a TEK egy droggal üzletelő bandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126f2062-ec85-42e5-80d8-b5827cc24f12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tíz szervezetnél nem volt transzparens a támogatások felhasználása.\r

","shortLead":"Tíz szervezetnél nem volt transzparens a támogatások felhasználása.\r

","id":"20200506_Elarulta_az_Allami_Szamvevoszek_miert_kellett_megszuntetni_a_kulturalis_taot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=126f2062-ec85-42e5-80d8-b5827cc24f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77ac0cc-45ff-45ec-8442-8bd793162dc6","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Elarulta_az_Allami_Szamvevoszek_miert_kellett_megszuntetni_a_kulturalis_taot","timestamp":"2020. május. 06. 13:28","title":"Az ÁSZ szerint a kulturális taót felhasználó szervezetek felénél volt gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"Gaál Gyula","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozó élelmes és alkalmazkodik: gyárt maszkot, amennyi kell. Csakhogy mégsem kell. Mi történik itt?","shortLead":"A magyar vállalkozó élelmes és alkalmazkodik: gyárt maszkot, amennyi kell. Csakhogy mégsem kell. Mi történik itt?","id":"20200507_Veszhelyzetjelentes_a_maszkgyarbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8655b5e0-7117-4225-ad37-29c507b7cbaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_Veszhelyzetjelentes_a_maszkgyarbol","timestamp":"2020. május. 07. 08:00","title":"Vészhelyzet-jelentés a maszkgyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A főpolgármester elégtelennek tartja a kormány gazdasági intézkedéseit, és rövidlátónak azt, hogy a járványt az önkormányzatok kivéreztetésére használja fel. Ugyanakkor reméli, hogy a szó köznapi értelmében őszre helyreáll az élet, és a válság utáni újrakezdés egy jobb világot hozhat el, egy zöldebbet, és olyat, amely a szolidaritáson alapul.\r

","shortLead":"A főpolgármester elégtelennek tartja a kormány gazdasági intézkedéseit, és rövidlátónak azt, hogy a járványt...","id":"20200506_Karacsony_Gergely_koltsegvetes_budapest_kormany_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e246b8-9dd7-4633-997a-7299261f5e02","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karacsony_Gergely_koltsegvetes_budapest_kormany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 06. 11:10","title":"Karácsony Gergely: Budapest nem megy csődbe, de a tömegközlekedés földbe állhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dd6d6f-1f84-410c-9598-cb186e553716","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az nem meglepő, hogy miután januárban a Microsoft levette a kezét a Windows 7-ről, visszaesik az operációs rendszer részesedése. Az viszont már érdekesebb, hogy ezzel párhuzamosan nemhogy megnőtt volna a Windows 10-é, inkább még csökkent is.","shortLead":"Az nem meglepő, hogy miután januárban a Microsoft levette a kezét a Windows 7-ről, visszaesik az operációs rendszer...","id":"20200506_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6dd6d6f-1f84-410c-9598-cb186e553716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d3f943-62fa-4f1d-8037-11e86a9a018e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_aprilis","timestamp":"2020. május. 06. 09:33","title":"Esett a Windows piaci részesedése, többen váltottak macOS-re vagy Ubuntu rendszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. május. 06. 11:30","title":"Házhoz jön a bevásárlás, a kultúra és a sport is - később is könnyebb, ha online intézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d000edb-36eb-49c6-bc05-a0044ecc8869","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott labdarúgó állítja, szabadságra érkezett haza, mert az Egyesült Arab Emírségekben is leállt a bajnokság a vírus miatt.","shortLead":"A magyar válogatott labdarúgó állítja, szabadságra érkezett haza, mert az Egyesült Arab Emírségekben is leállt...","id":"20200507_dzsudzsak_balazs_kulugyminiszterium_kulongep_emirsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d000edb-36eb-49c6-bc05-a0044ecc8869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9c7f7c-3802-4abf-a4c5-5fbd68ae9419","keywords":null,"link":"/sport/20200507_dzsudzsak_balazs_kulugyminiszterium_kulongep_emirsegek","timestamp":"2020. május. 07. 12:26","title":"Dzsudzsák hálás a külügynek, amiért hazahozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e1aea-a753-4a9f-9c71-16d5618f1a62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ipsos Omnibusz legfrissebb felmérésében azt vizsgálta, hogy a koronavírus-járvány milyen hatással volt a mindennapi életre. A kutatás eredménye szerint több lett az álláskereső, és csökkent a bizalom a média iránt, viszont egyre tudatosabban élnek a magyarok, és bíznak a gyógyszergyártókban.","shortLead":"Az Ipsos Omnibusz legfrissebb felmérésében azt vizsgálta, hogy a koronavírus-járvány milyen hatással volt a mindennapi...","id":"20200506_Minden_tizedik_no_elveszitette_a_munkajat_Magyarorszagon_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e1aea-a753-4a9f-9c71-16d5618f1a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baffc30f-1937-4a9e-b41a-149ae2dcf6a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Minden_tizedik_no_elveszitette_a_munkajat_Magyarorszagon_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. május. 06. 14:15","title":"Ipsos: Minden tizedik nő elveszítette most a munkáját Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]