Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"895d48f3-740a-4c7d-83e9-207a481eff3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data szakértői többek között egy föld-levegő rakétarendszer felhasználói kézikönyvét is megtalálták a német hadsereg által leselejtezett notebookon, melyet az eBayen vásároltak meg.","shortLead":"A G Data szakértői többek között egy föld-levegő rakétarendszer felhasználói kézikönyvét is megtalálták a német...","id":"20200404_gdata_leselejtezett_laptop_bizalmas_adatok_adattorles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=895d48f3-740a-4c7d-83e9-207a481eff3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52849d40-ddc8-4189-a9db-874187c3f2aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200404_gdata_leselejtezett_laptop_bizalmas_adatok_adattorles","timestamp":"2020. április. 04. 08:03","title":"Bizalmas katonai adatokat találtak egy 30 ezer forintért megvásárolt leselejtezett számítógépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vigyázzon ha online rendel: letartóztattak egy férfit, aki egy weboldalon szájmaszkokat és kézfertőtlenítőket árult, hogy pénzt csaljon ki, a megrendeléseket azonban esze ágában sem volt teljesíteni. ","shortLead":"Vigyázzon ha online rendel: letartóztattak egy férfit, aki egy weboldalon szájmaszkokat és kézfertőtlenítőket árult...","id":"20200405_Ujabb_szajmaszkokkal_csalot_tartoztattak_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5c7130-86ea-497e-9303-9872a39a836e","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Ujabb_szajmaszkokkal_csalot_tartoztattak_le","timestamp":"2020. április. 05. 16:08","title":"Újabb szájmaszkokkal csalót tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b14e3c6-2f90-4ef3-8b3d-0ddb0fb2c94c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok többsége nem érzi túlzónak, ahogy a média kezeli a koronavírus-helyzetet, de azért jobban hisznek a tudósoknak és a kormánynak.","shortLead":"A magyarok többsége nem érzi túlzónak, ahogy a média kezeli a koronavírus-helyzetet, de azért jobban hisznek...","id":"20200405_Ipsos_A_magyarok_tobbsege_jobban_hisz_a_kormanynak_mint_a_medianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b14e3c6-2f90-4ef3-8b3d-0ddb0fb2c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42fcbf52-315d-4188-811e-feb2ea35d7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Ipsos_A_magyarok_tobbsege_jobban_hisz_a_kormanynak_mint_a_medianak","timestamp":"2020. április. 05. 21:30","title":"Ipsos: A magyarok többsége inkább hisz a kormánynak, mint a híradóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f1f4bd-1df1-48a5-a109-97eea264d55c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sir Keir Starmer a brit Munkáspárt új vezetője.","shortLead":"Sir Keir Starmer a brit Munkáspárt új vezetője.","id":"20200404_Uj_vezetoje_van_a_Brit_Munkaspartnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f1f4bd-1df1-48a5-a109-97eea264d55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599fb53a-1d4d-4894-87bb-35868e1bddcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Uj_vezetoje_van_a_Brit_Munkaspartnak","timestamp":"2020. április. 04. 15:53","title":"Új vezetője van a Brit Munkáspártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétmillió emberről van szó.","shortLead":"Kétmillió emberről van szó.","id":"20200404_Ausztralia_azt_keri_hagyjak_el_az_orszagot_a_kulfoldiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2ad421-f6e3-403a-b163-d9b91fae4b78","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Ausztralia_azt_keri_hagyjak_el_az_orszagot_a_kulfoldiek","timestamp":"2020. április. 04. 09:25","title":"Ausztrália azt kéri, hagyják el az országot a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadók ahogy felszálltak, kinézték maguknak a kiskutyás férfit, mondta az áldozat barátja, aki szintén a villamoson utazott.","shortLead":"A támadók ahogy felszálltak, kinézték maguknak a kiskutyás férfit, mondta az áldozat barátja, aki szintén a villamoson...","id":"20200406_28_as_villamos_Budapest_keseles_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d974458-3985-4a40-b16d-cbc7c3c87474","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_28_as_villamos_Budapest_keseles_gyilkossag","timestamp":"2020. április. 06. 06:55","title":"A kutyáját védte a budapesti villamoson halálra szúrt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Orbán Viktor, ahogy korábban is, a válsághelyzetet saját hatalma kiterjesztésére igyekszik fel használni – véli Bajnai Gordon, aki ugyanakkor egyetért a szigorú lezárással. A 2008-as pénzügyi krízis idején felálló válságkezelő kormányt vezető volt miniszterelnök szerint a széleskörű tesztelés és a szervezett betegkezelés rövid távon a kulcs, és az, hogy vezetők képesek-e gyorsan lépni és nagyot. Hosszabb távon pedig az erőviszonyok újrarendeződését gyorsíthatja fel a mostani járvány. Interjú.","shortLead":"Orbán Viktor, ahogy korábban is, a válsághelyzetet saját hatalma kiterjesztésére igyekszik fel használni – véli Bajnai...","id":"20200405_bajnai_gordon_interju_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d92010-139e-4717-8561-322661c01d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87566a54-6095-48ba-93f2-8d3ca3ad21c6","keywords":null,"link":"/360/20200405_bajnai_gordon_interju_koronavirus","timestamp":"2020. április. 05. 12:00","title":"Bajnai Gordon: Ez a válság az utolsó figyelmeztetés a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: teljhatalom, trollkodás, kvótaítélet, óriáscsomag, taps.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a986e00-3a32-46b6-84f1-6d1e6ffd46a7","keywords":null,"link":"/360/20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. április. 05. 19:30","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolyában felrémlik, hogy a karantén örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]