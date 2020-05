Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Már lehet közlekedési vizsgát tenni Budapesten is
Vidéken a korlátozások feloldása óta háromezren vizsgáztak le.

Feloszlatta magát a horvát parlament, előrehozott választás jön
Horvátországnak keddtől ügyvezető kormánya lesz.

Időutazás: szuperritka BMW-t fotóztak 1936-ban Solymáron
A kevesebb mint 200 példányban készült roadster megkímélt példányai ma akár 70 millió forintnál is többet érhetnek. Ezért ne üljünk autóba a koronavírus-járvány után
Globálisan 17 százalékkal csökkent a szén-dioxid-kibocsátás a koronavírus-járvány miatt, aminek majdnem a fele a felszíni közlekedés leállásának köszönhető. "A Kraftwerk nem egy együttes, hanem embergép-koncepció"
Új irányt adott a popzenének a minap elhunyt Florian Schneider, a Kraftwerk társalapítója, akit mindennél jobban érdekelt a zene eredete. Az együttes gyökerei az 1960-as évek második felében született nyugatnémet avantgárd irányzatba, a krautrockba nyúlnak.

36,5 milliárd forintot ad a kormány a határon túli gazdaságfejlesztésre
A pénzt a gazdaságvédelmi alapból adják. Duma Aktuál: A hipós tojást megtanultuk, de hova is mehetünk most szabályosan?
Mehetek-e sportboltba 9 és 12 között, Komárom-Esztergom megyében, ha van ott nyaralóm? Hiába a lazítások, nem mindig könnyű értelmezni a koronavírus miatt meghozott szabályokat. A Duma Aktuál most összeszedte, milyen anomáliák merültek fel az elmúlt hetekben és mi lehet a megoldásuk. Ez az első olyan adás, amit az önkéntes karantén után, újra a Dumaszínházban vett fel a csapat, egyelőre közönség nélkül.

Weber: Ne engedje ki a kezéből az EU a koronavírus-pénzeket!
Az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság és az Európai Parlament közvetlen ellenőrzése alá kell vonni a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására tervezett helyreállítási alap forrásainak felhasználását - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője egy vasárnapi lapinterjúban.