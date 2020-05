Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Miután valamennyire normalizálódott a koronavírus-járvány után a helyzet Kínában, egyből nagyszabású diplomáciai hadjáratba kezdett a kommunista állam, hogy minél hamarabb helyreállítsa megtépázott renoméját. Egyelőre felemás sikerrel: aki eddig is barátian viszonyult hozzá, mint például Magyarország, azzal megmaradt a jó viszony, aki viszont kritikus volt, az is maradt. Azt mindenesetre már elérték Pekingben, hogy megakadályozzák az egységes uniós kiállást. A helyzetet Szunomár Ágnes Kína-szakértővel, a KRTK Világgazdasági Intézetének kutatójával és a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával tekintettük át.","shortLead":"Miután valamennyire normalizálódott a koronavírus-járvány után a helyzet Kínában, egyből nagyszabású diplomáciai...","id":"20200512_kina_eu_befolyas_kulkereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c6c24e8-3324-4f0e-9f69-631c204926b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea2fe19-acbd-4ba1-9787-88bb5d44e67c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_kina_eu_befolyas_kulkereskedelem","timestamp":"2020. május. 12. 11:15","title":"A nagy kínai teszt: lehet-e maszkokkal hatalmat szerezni Európában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360...","id":"20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c52f814-64bb-4b14-8f82-9dc47e56ac5d","keywords":null,"link":"/360/20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","timestamp":"2020. május. 13. 08:00","title":"Radar360: Véleménye miatt vitték el az idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni a hozzászólásokban (is) támadó zaklatókat.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni...","id":"20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777800ce-1b64-43ae-ada7-a5e20d15b840","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","timestamp":"2020. május. 13. 07:33","title":"Fontos frissítés az Instagramon: csavartak néhányat a kommenteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1849d9-9dbc-4f5b-82bc-661d44c6f1db","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szerda este adták át az idei Libri Irodalmi Díjat, amelyet ezúttal Láng Zsoltnak ítélt a zsűri a Bolyai című kötetéért. A marosvásárhelyi íróval ennek apropóján beszélgettünk (a nem biztos, hogy) euklideszi regényéről, a szex közben is a prímszámokon gondolkodó, új világot alkotó, de a korában meg nem értett zseniről, és a Bolyaiak apa-fiú kapcsolatáról. Csak a végén vettük észre, hogy a beszélgetés egy kicsit mintha elhajlott volna tudományos irányba, noha a regény kifejezetten olvasmányos, néhol krimiszerűen izgalmas. De épp Bolyaitól tudjuk, hogy különböző terekben különbözően viselkedünk.\r

\r

","shortLead":"Szerda este adták át az idei Libri Irodalmi Díjat, amelyet ezúttal Láng Zsoltnak ítélt a zsűri a Bolyai című kötetéért...","id":"20200513_Lang_Zsolt_libri_irodalmi_dij_bolyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd1849d9-9dbc-4f5b-82bc-661d44c6f1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebde7e8-4104-4ebd-8ed6-10812320ce08","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_Lang_Zsolt_libri_irodalmi_dij_bolyai","timestamp":"2020. május. 13. 20:00","title":"Szex közben is a prímszámokon gondolkodott Bolyai – interjú a friss Libri-díjas Láng Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kereslet továbbra is élénk, és az eladók is elkezdtek tartalékolni, a búza ára pedig nő.","shortLead":"A kereslet továbbra is élénk, és az eladók is elkezdtek tartalékolni, a búza ára pedig nő.","id":"20200514_Legfeljebb_kozepes_buzatermes_varhato_iden_a_szarazsag_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19016149-1d24-433e-802c-3a460c41fd4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Legfeljebb_kozepes_buzatermes_varhato_iden_a_szarazsag_miatt","timestamp":"2020. május. 14. 06:23","title":"Legfeljebb közepes búzatermés várható idén a szárazság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alkotmányos válságba jutott az EU, noha már így is van neki éppen elég gondja – írja a Bloomberg. Továbbra is aggodalmat vált ki a német alkotmánybírók döntése. ","shortLead":"Alkotmányos válságba jutott az EU, noha már így is van neki éppen elég gondja – írja a Bloomberg. Továbbra is...","id":"20200512_keddi_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5b2889-1e96-4d3f-a71f-d18ac7ab330b","keywords":null,"link":"/360/20200512_keddi_lapszemle","timestamp":"2020. május. 12. 07:30","title":"Biankó csekket kapott Budapest és Varsó? Ettől tartanak Európa hívei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804be683-5972-4a82-afca-e6ab93544c4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár az okostermosztátok is segíthetik a koronavírus elleni védekezést – adódik egy következtetés több olyan tanulmány eredményeiből, melyekben a kutatók azt vizsgálták, miként befolyásolja az influenzavírust a páratartalom. Ugyanis a levegő nedvességtartalma jelentős hatással lehet a vírus terjedésére. ","shortLead":"Akár az okostermosztátok is segíthetik a koronavírus elleni védekezést – adódik egy következtetés több olyan tanulmány...","id":"202019_virusuzo_okostermosztat_lecsapodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804be683-5972-4a82-afca-e6ab93544c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96334804-0a8e-486a-b438-8b90eaecd332","keywords":null,"link":"/360/202019_virusuzo_okostermosztat_lecsapodnak","timestamp":"2020. május. 12. 10:00","title":"Sokat ront a koronavírus esélyein, ha megfelelő otthon a páratartalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész épp koncertezne, de mivel a járvány miatt nem tud fellépni, az Instagramon posztol. Sikerült felhívnia magára a figyelmet.","shortLead":"A zenész épp koncertezne, de mivel a járvány miatt nem tud fellépni, az Instagramon posztol. Sikerült felhívnia magára...","id":"20200513_Bryan_Adams_kiakadt_a_deneverzabalok_miatt_aztan_elnezest_kert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed65db3-3800-4d8f-a5e4-ba207a7cfd5a","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Bryan_Adams_kiakadt_a_deneverzabalok_miatt_aztan_elnezest_kert","timestamp":"2020. május. 13. 09:14","title":"Bryan Adams kiakadt a „denevérzabálók” miatt, aztán elnézést kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]