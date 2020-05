Sok iskola még emészti a szerdai bejelentést arról, hogy június 2-től kiscsoportos konzultációra újra beengedhetnek diákokat. A többség még várja a tankerülettől az erről szóló gyakorlati útmutatót, és csak kevesen döntötték el, hogyan folytatják az oktatást. Egyes tanárok sokallják, az államtitkár ugyanakkor többször is jelezte: iskolai konzultációs órákat nem lesz kötelező tartani, az csak lehetőség a felzárkóztatásra. Az iskolákhoz hasonlóan az önkormányzat is csak emészti a bejelentést.

„Az igazgatónk őrjöng, hogy kiket hívjon be kiscsoportos foglalkoztatásra és hogyan oldja meg az egészet, de én sem tudom, mit kezdjek 10 konzultációs gyerekkel, miközben másik 30-at online tanítok, már így is napi 10 órát ülök a gép előtt" – mondta a hvg.hu-nak egy általános iskolai tanárnő Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerdai bejelentését kommentálva.

Az államtitkár a Facebookon ismertette a kormánydöntést, hogy június 2-ától kis csoportokban vissza lehet menni az iskolákba konzultációra és felzárkóztatás miatt, illetve minden iskolában meg kell szervezni az adott intézménybe járó gyerekek felügyeletét, egészen június 26-ig.

Az általunk megkeresett tanárok és iskolák többsége még nem döntötte el, hogyan él majd ezzel a lehetőséggel. Többségük azt jelezte, hogy még semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott, és ugyan volt, akinek a tankerület küldött tájékoztatót, de csak kissé kibővítve ugyanazt, mint amit az államtitkár mondott. Az általános iskolák egy része még arra vár, hogy a tankerületüktől kapjanak valamiféle állásfoglalást vagy gyakorlati útmutatót a nyitáshoz, több helyen pedig péntekre terveztek tantestületi értekezletet. Van, azonban, aki nem hezitál.

A bejelentés teljesen világos, a digitális tanrend ugyanúgy folytatódik tovább, de lehetőség nyílik a kiscsoportos vagy egyéni konzultációkra: cél a rendszerezés, az esetleges elmaradások pótlása

– mondta a hvg.hu-nak Rósa Viktor, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. Ők nem terveznek változtatni a március közepén bevezetett digitális tanrenden, ami mellett eddig is folyamatosan adott volt a gyermekfelügyelet lehetősége, csak eddig nem igényelték a szülők.

Ha a jövőben igényelnek majd ügyeletet a diákok, természetesen megoldjuk, bár egyes tanároknak nehéz lesz egyszerre digitális órákat tartani és ügyelni is – mondta. Szerinte azokban a régiókban lesznek inkább kiscsoportos konzultációk, ahol esetleg nem működik jól a digitális oktatás.

Erről egyébként Maruzsa Zoltán is beszélt csütörtök reggel a Kossuth rádióban. Azt mondta, az iskolák újranyitása azoknak jelenthet lehetőséget a felzárkózásra, akik nem tudtak bekapcsolódni a digitális oktatásba.

Nem fogunk egyetlen diákot sem behívni

– mondta a hvg.hu-nak egy vidéki gimnázium névtelenséget kérő igazgatója. Ők is kitartanak a távoktatásnál, már csak azért is, mert csupán 4-5 olyan nap lenne, amikor a diákoknak be lehetne menniük az iskolába, hiszen náluk hittanból és testnevelésből lesznek még szóbeli érettségi vizsgák is. Jelezte ugyanakkor, hogy a döntés leginkább az általános iskolák alsósait érinti, hiszen az ő otthoni felügyeletük megoldása a legnehezebb, illetve ők igényelhetik jobban a személyes konzultációt.

Igazolatlan, ha mégse viszi a gyereket?

Kevés valódi tanításra használható nappal számol Szabó Zsuzsanna, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke is. A június 2. és 15. közötti két hét második fele eleve a szünetre való ráhangolódásról szól, a maradék pár nap pedig jó lehetőség arra, hogy felzárkóztassák valamennyire a lemaradókat.

Jó, hogy nem tilos bemennie az iskolába azoknak, akiknek erre szükségük van

– mondta a hvg.hu-nak.

Azt, amit több tanár is jelzett lapunknak, hogy nem tudják, miként oldják meg párhuzamosan a távoktatást, a konzultációkat és az ügyeletet, a PSZ elnöke is felvetette az államtitkárnak a bejelentés után. Szabó Zsuzsanna szerint Maruzsa Zoltán neki is jelezte, hogy

nem lesz kötelező a konzultációs órákat megtartani, a pedagógus és az intézményvezető is szabadon dönthet róla, ezzel csak növelni akarták a tanárok mozgásterét.

Az elnök szerint fontos, hogy kimondták, nem lesz hosszabb a tanév és folytatódik a digitális oktatás.

Vannak azonban olyan helyek, ahol másként gondolkozik az igazgató. Az Index például két olyan, a cikkben meg nem nevezett iskoláról is írt szerdán (még Maruzsa hivatalos bejelentése előtt), ahol úgy döntöttek, május végével befejezik a digitális oktatást, mire a Klebelsberg Központ jelezte, ilyen döntést csak a kormány hozhat.

A kötelező iskolai ügyelet is hozhat megoldásokat – eddig csak az erre kijelölt intézményben volt lehetőség. Egy olvasónk azt mesélte, egy fővárosi iskolában külön felhívták a szülők figyelmét, hogy csak indokolt esetben kérjenek ügyeletet a gyereküknek, ne így próbáljanak meg megoldást keresni a gyerekfelügyeletre, ha ők maguk egy szabadnapra vágynak. Azt pedig, aki jelentkezik, de mégsem megy be, igazolatlant kaphat.

Gyors váltás lesz az oviknál is

Az iskolákhoz hasonlóan láthatóan még az önkormányzatok is emésztik még a szerdai bejelentést, amely szerint vidéken május 25-től, a fővárosban pedig június 2-től a járvány előtti rend szerint működnek a bölcsődék és óvodák. Csütörtökön alig találtunk olyan települést, amely honlapján vagy Facebook-oldalán a friss információkat közölte volna a régi mederbe visszaálló óvodai felügyeletről. A legtöbb honlapon még a régi közlemények vannak kint, amelyek szerint még a régi, 5 fős csoportlétszám-korlátot figyelembe véve május 25-től vagy június 2-től megnyitják az addig bezárt intézményeiket is, a maximum az volt, hogy a települési honlap „hírek” vagy koronavírus” info menüpontjába becsatolták az oktatási államtitkár tegnapi bejelentéséről szóló híradásokat.

Az intézmények a jelek szerint még szintén nem reagáltak vagy nem tudtak még reagálni az új helyzetre: sok óvodában például éppen lezárult már az az igényfelmérés, amellyel kérték a szülőktől, jelezzék, hogy a nyár mely heteire kérnek a gyermekeik számára felügyeletet. Csakhogy a korábbi állapotnak megfelelő, ötfős – adott esetben idegen gyerekekből álló és idegen óvónők által felügyelt ügyeleti csoportokba nem sok szülő küldte volna szívesen a gyerekét, inkább valami kényszermegoldást keresett, az új helyzetben, a régi rend és csoportok visszaállásával viszont jóval többen térnének vissza az oviba – annál is inkább, mert a gyerekeknek a saját társaik és saját óvónőik hiányoztak – nem az épület, a falak.

Az csütörtökre egyelőre nem derült ki, hogy az óvodák emiatt újrakezdik-e az igényfelmérést, vagy aki a régi felállás alapján nem kérte a felügyeletet, az valóban egész nyáron nem mehet-e be. Maruzsa bejelentése alapján ez furcsa lenne, ő annyit mondott, az intézmények mindenféle igazolás nélkül kötelesek lesznek fogadni a gyerekeket.