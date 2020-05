Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már a következő nagy frissítésben megjelennek.","shortLead":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már...","id":"20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175793ef-e1d1-44f6-aab7-0af63a4cb547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","timestamp":"2020. május. 24. 10:03","title":"Feketén-fehéren: akadálymentesítő új funkciók érkeznek a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint két hónapja nem látta lakóotthonban élő, fogyatékos gyerekeit egy anya. Egy másik asszony pedig arról beszélt az RTL Híradónak, 10 hete van otthon autista lányával, és fogalma sincs, mikor fogják felvenni gyermekét valamelyik lakóotthonba.","shortLead":"Több mint két hónapja nem látta lakóotthonban élő, fogyatékos gyerekeit egy anya. Egy másik asszony pedig arról beszélt...","id":"20200523_Ket_honapja_nem_lathatta_gyermekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fb9828-4e3c-4b8f-94d4-cf18cda642a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Ket_honapja_nem_lathatta_gyermekeit","timestamp":"2020. május. 23. 19:29","title":"Két hónapja nem láthatta gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e8774d-c880-48fc-a2de-2cb624055a2e","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Akkoriban az egyik leggazdagabb vállalkozó volt, az MDF színeiben politizált, de rengeteget bírálta Antall József pártját. A HVG 1990 októberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Akkoriban az egyik leggazdagabb vállalkozó volt, az MDF színeiben politizált, de rengeteget bírálta Antall József...","id":"20200523_Rendszervaltok30__Palotas_Janos_hvgportre_1990","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38e8774d-c880-48fc-a2de-2cb624055a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cea104-2896-4bcf-bf10-84a8a9a8fbbe","keywords":null,"link":"/360/20200523_Rendszervaltok30__Palotas_Janos_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 23. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Palotás János: Ott volna a helyem a Fidesz-frakcióban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megvádolt parlamenti képviselő egy portálon, amelynek ő maga a felelős szerkesztője dokumentumokat tett közzé, cáfolva a hozzá köthető uniós projektekkel kapcsolatban megjelent híreket.","shortLead":"A megvádolt parlamenti képviselő egy portálon, amelynek ő maga a felelős szerkesztője dokumentumokat tett közzé...","id":"20200525_Simonka_Gyorgy_ellentamadasba_lendult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4707def0-9e7f-40a1-9195-b89cbdcf30dc","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_Simonka_Gyorgy_ellentamadasba_lendult","timestamp":"2020. május. 25. 14:15","title":"Simonka György ellentámadásba lendült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De ha mégis történne ilyen, azt a MOK egyértelműen el fogja utasítani - írta Kincses Gyula.","shortLead":"De ha mégis történne ilyen, azt a MOK egyértelműen el fogja utasítani - írta Kincses Gyula.","id":"20200525_magyar_orvosi_kamara_mok_kincses_gyula_haziorvosok_allamositas_pinter_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da434438-6940-4f53-89e2-1083799629c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_magyar_orvosi_kamara_mok_kincses_gyula_haziorvosok_allamositas_pinter_sandor","timestamp":"2020. május. 25. 06:00","title":"Az orvosi kamara elnöke szerint nem merült fel a háziorvosi rendszer államosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három ausztrál egyetem tudósai közös projektben fejlesztettek egy új megoldást, amellyel jelentősen növelhető az optikai kábelek adatátviteli sebessége. Mindez több iparágnak is új lökést adhat.","shortLead":"Három ausztrál egyetem tudósai közös projektben fejlesztettek egy új megoldást, amellyel jelentősen növelhető...","id":"20200524_ausztralia_internet_sebessege_adatatviteli_sebesseg_savszelesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40ea44a-1159-40f7-87b5-4cf48479de5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_ausztralia_internet_sebessege_adatatviteli_sebesseg_savszelesseg","timestamp":"2020. május. 24. 17:03","title":"Megnyomták a gombot az ausztrál tudósok, sosem volt még ilyen gyors az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1430893c-335c-4c49-a04d-dcb383071041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött ember több mint fele fővárosi fenntartású intézmény lakója.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött...","id":"20200525_kasler_miklos_dunai_monika_parlament_pesti_uti_idosek_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1430893c-335c-4c49-a04d-dcb383071041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dbfd6f-03f2-45f0-8526-80cfa48712b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_kasler_miklos_dunai_monika_parlament_pesti_uti_idosek_otthon","timestamp":"2020. május. 25. 15:10","title":"Kásler: A Pesti úti idősotthon lakóin a teljes elhanyagoltság jelei mutatkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig a nemzetközi megjelenéssel egy időben.","shortLead":"Mégpedig a nemzetközi megjelenéssel egy időben.","id":"20200525_Magyarul_is_megjelenik_a_konyv_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_nagy_szabadulasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5607cf0a-00cb-470f-80f8-d8e963ca735b","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Magyarul_is_megjelenik_a_konyv_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_nagy_szabadulasarol","timestamp":"2020. május. 25. 10:42","title":"Magyarul is megjelenik a könyv Harry herceg és Meghan Markle nagy szabadulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]