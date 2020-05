Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3d3c754-f3f0-4cb3-9bf4-f59db4a706a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításuk szerint a koronavírus-járvány ellenére Budapesten kell teljesíteniük a gyakorlati vizsgákat a Semmelweis Egyetem külföldi orvostanhallgatóinak, akiket márciusban még arra buzdított az intézmény, hogy utazzanak haza. Az egyetem ezt cáfolja: szerintük minden kérést rugalmasan kezelnek, ezért hosszabbították meg a vizsgaidőszakot, és méltányossági kérelmet is elfogadnak. Akinek erre szüksége van, kollégiumi elhelyezést is biztosítanak, valamint ingyen végeznek rajtuk PCR-tesztet. ","shortLead":"Állításuk szerint a koronavírus-járvány ellenére Budapesten kell teljesíteniük a gyakorlati vizsgákat a Semmelweis...","id":"20200529_peticio_semmelweis_egyetem_kulfoldi_orvostanhallgato_koronavirus_vizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d3c754-f3f0-4cb3-9bf4-f59db4a706a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cc4d7a-6434-4d5b-8b3d-0c5c1ab21c4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_peticio_semmelweis_egyetem_kulfoldi_orvostanhallgato_koronavirus_vizsga","timestamp":"2020. május. 29. 14:15","title":"Nem tudnak visszajönni vizsgázni, petíciót indítottak a Semmelweis Egyetem külföldi orvostanhallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27bb464-0614-4612-b596-916408d6a5aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus terjedése felgyorsult és kiterjedt a korlátozások lazítása óta, a sáskák pedig elpusztíthatják az ország nyári termésének egészét.","shortLead":"A koronavírus terjedése felgyorsult és kiterjedt a korlátozások lazítása óta, a sáskák pedig elpusztíthatják az ország...","id":"20200528_india_hoseg_jarvany_saskajaras_munkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27bb464-0614-4612-b596-916408d6a5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adfa62d-5cb8-4664-89b0-bf61ec0381bc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200528_india_hoseg_jarvany_saskajaras_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. május. 28. 14:30","title":"Járvány, hőhullám, tömeges munkanélküliség és sáskajárás sújtja egyszerre Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cc156-d960-4b38-9d63-d85c4772349a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt főpolgármester szerint a Lánchíd felújítása nem várhat tovább.","shortLead":"A volt főpolgármester szerint a Lánchíd felújítása nem várhat tovább.","id":"20200528_tarlos_istvan_lanchid_felujitas_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01cc156-d960-4b38-9d63-d85c4772349a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021872e6-7dea-48ee-a068-0fbda7d73d20","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_tarlos_istvan_lanchid_felujitas_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 28. 21:53","title":"Tarlós: Félő, hogy hamarosan bekövetkezik az állapot, amikor már nem lehet felújítani a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24 milliárdos közbeszerzést. A szolgáltatást 20, és opcionálisan további 20 új busszal fogja ellátni.","shortLead":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24...","id":"20200529_budapest_bkk_szolgaltato_vt_arriva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a575d7-e358-472e-994b-dd66ac645deb","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_budapest_bkk_szolgaltato_vt_arriva","timestamp":"2020. május. 29. 14:29","title":"Mégsem érkezik új buszos szolgáltató Budapestre, új buszok viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A napos órák számában is kiemelkedő a belga tavasz, a hétvégén megdőlhet a 2011-es abszolút rekord.","shortLead":"A napos órák számában is kiemelkedő a belga tavasz, a hétvégén megdőlhet a 2011-es abszolút rekord.","id":"20200529_Ketszaz_eve_nem_tapasztalt_szarazsag_sujtja_Belgiumot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3debbc-a400-4a6f-8852-f971a0b9ffce","keywords":null,"link":"/zhvg/20200529_Ketszaz_eve_nem_tapasztalt_szarazsag_sujtja_Belgiumot","timestamp":"2020. május. 29. 18:01","title":"Történelmi aszály sújtja Belgiumot, több településen vízhasználati korlátozást vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egyre többen mernek kimozdulni otthonról egy hosszú hétvégi pihenésre.","shortLead":"Egyre többen mernek kimozdulni otthonról egy hosszú hétvégi pihenésre.","id":"20200528_szallas_nyaralas_turizmus_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d1639d-1500-4671-ba36-b7d895aea295","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_szallas_nyaralas_turizmus_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 06:19","title":"Néhány nap alatt duplájára nőtt a hosszú hétvégére szállást foglalók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852fa253-f86c-46ff-940d-b001585d9c1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt lépten-nyomon hallhatjuk, tartsunk távolságot a másiktól. Egy új alkalmazás ennek betartásában segíti a felhasználót.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt lépten-nyomon hallhatjuk, tartsunk távolságot a másiktól. Egy új alkalmazás ennek...","id":"20200529_google_sodar_alkalmazas_android_tavolsagtartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852fa253-f86c-46ff-940d-b001585d9c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d19911-1acf-4167-8bb0-3f984f354168","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_google_sodar_alkalmazas_android_tavolsagtartas","timestamp":"2020. május. 29. 10:33","title":"A Google megcsinálta az appot, amely segít távolságot tartani a többi embertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 18 éves páciens tüdejét teljesen tönkretette a vírus.","shortLead":"A 18 éves páciens tüdejét teljesen tönkretette a vírus.","id":"20200529_koronavirus_jarvany_tudoatultetes_transzplantacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3167ee-9ff9-4e81-a7ef-24a3e9d2c3c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_koronavirus_jarvany_tudoatultetes_transzplantacio","timestamp":"2020. május. 29. 11:18","title":"Kettős tüdőátültetéssel mentették meg egy koronavírusos beteg életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]