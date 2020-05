Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem csak a Fideszben, minden pártban ez a nézőpont az uralkodó. Még akkor is ez a felfogás élvez előnyt, ha csak a nőket kérdezik erről.","shortLead":"De nem csak a Fideszben, minden pártban ez a nézőpont az uralkodó. Még akkor is ez a felfogás élvez előnyt, ha csak...","id":"20200529_Minden_negyedik_fideszes_egyetert_azzal_hogy_a_ferfi_dolga_a_penzkereses_a_noke_a_gyerekneveles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb12e4f9-e605-435b-afe2-767d80401d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Minden_negyedik_fideszes_egyetert_azzal_hogy_a_ferfi_dolga_a_penzkereses_a_noke_a_gyerekneveles","timestamp":"2020. május. 29. 06:00","title":"Minden negyedik fideszes egyetért azzal, hogy a férfiak dolga a pénzkeresés, a nőké a gyereknevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oldalon olyan hasznos információk is olvashatóak, mint a légitársaságok aktuális működése vagy az országokban érvényes karanténszabályok.","shortLead":"Az oldalon olyan hasznos információk is olvashatóak, mint a légitársaságok aktuális működése vagy az országokban...","id":"20200528_utazasi_korlatozasok_interaktiv_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569930a0-e4aa-4b86-adc9-17cddf590b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_utazasi_korlatozasok_interaktiv_terkep","timestamp":"2020. május. 28. 11:27","title":"Interaktív térkép készült a világ utazási korlátozásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93363fc2-a212-4534-bab9-dbf628ce0cfb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Bár az Európai Bizottság nem győzi hangsúlyozni, mennyire kivételes, egyszeri és célzott megoldásra tett javaslatot, amikor azt vetette fel, közösségi hitelből finanszírozza az EU a válságkezelést, mégis egy fontos tabu dőlt le ezzel. A kérdés az lesz, a tagállamok hogyan reagálnak. ","shortLead":"Bár az Európai Bizottság nem győzi hangsúlyozni, mennyire kivételes, egyszeri és célzott megoldásra tett javaslatot...","id":"20200527_Kellett_egy_valsag_de_nagyot_lepett_Brusszel_egy_szorosabb_EU_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93363fc2-a212-4534-bab9-dbf628ce0cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5bafc1-0a4b-4f69-9b22-bfc862118e29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_Kellett_egy_valsag_de_nagyot_lepett_Brusszel_egy_szorosabb_EU_fele","timestamp":"2020. május. 27. 17:45","title":"Kellett egy válság, de nagyot lépett Brüsszel egy szorosabb EU felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örökösének tette meg, csak két tanácsot adott a haldokló miniszterelnök a fiatal ellenzéki vezetőnek.","shortLead":"Nem örökösének tette meg, csak két tanácsot adott a haldokló miniszterelnök a fiatal ellenzéki vezetőnek.","id":"20200528_antall_gyorgy_antall_jozsef_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88804db6-7ae2-45c7-a28b-17fe086001a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_antall_gyorgy_antall_jozsef_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 28. 12:52","title":"Antall József fia elárulta, apja mit mondott a halálos ágyán Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af2a0fe-0780-443c-a69f-e66b540bbb68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem fogadja el a csatorna ajánlatát. ","shortLead":"Nem fogadja el a csatorna ajánlatát. ","id":"20200528_Szulak_Andrea_Life_tv_Hajdu_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af2a0fe-0780-443c-a69f-e66b540bbb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e347c01-4c09-43c3-897b-b325cad87eb4","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Szulak_Andrea_Life_tv_Hajdu_Peter","timestamp":"2020. május. 28. 14:41","title":"Szulák Andrea felmondott a Life TV-nél Hajdú Péter miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma 355 ezer felett jár. Az amerikai kontinensen terjed legerőteljesebben a járvány.","shortLead":"Az áldozatok száma 355 ezer felett jár. Az amerikai kontinensen terjed legerőteljesebben a járvány.","id":"20200528_koronavirus_vilag_millio_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124bc16d-b696-4067-9894-859551f10d30","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_koronavirus_vilag_millio_fertozott","timestamp":"2020. május. 28. 08:46","title":"Már 5,7 millió embert fertőzött meg a koronavírus világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szigorú távolságtartási szabályok mellett, de óvatosan újraindítják az életet az osztrák szállodákban, fürdőkben, és már esküvőket is lehet vendégekkel tartani.","shortLead":"Szigorú távolságtartási szabályok mellett, de óvatosan újraindítják az életet az osztrák szállodákban, fürdőkben, és...","id":"20200528_ausztria_szalloda_furdo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1c97dd-c6ad-49bf-8365-ccdd48d3d244","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_ausztria_szalloda_furdo_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 05:08","title":"Pénteken újra kinyithatnak az osztrák szállodák és fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várkonyi Andrea és Szulák Andrea műsorát már megszüntette, mert nem hozták a várt nézettséget. ","shortLead":"Várkonyi Andrea és Szulák Andrea műsorát már megszüntette, mert nem hozták a várt nézettséget. ","id":"20200528_Hajdu_Peter_televizio_Life_tv_musorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3f2870-6a8f-450c-9829-5a1d896b7586","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Hajdu_Peter_televizio_Life_tv_musorok","timestamp":"2020. május. 28. 11:20","title":"Hajdú Péter: Kizárt, hogy valaki azért kapjon műsort, mert a barátom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]