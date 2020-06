Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyen vannak kórházban.","shortLead":"Négyen vannak kórházban.","id":"20200531_576_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c038939-a6c8-4acd-93f6-4ba3846278d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_576_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. május. 31. 20:32","title":"576 egészségügyi dolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A működéstől a finanszírozásig megújítaná az alapellátás jelenlegi rendszerét a Magyar Orvosi Kamara frissen közzétett javaslata, amelyet a belügyminiszter kérésére vittek a napokban Pintér Sándornak. Egyetlen dolog viszont kimaradt belőle, és meglepő módon éppen az, ami miatt a belügyminiszter egyáltalán nekilátott az ágazat „átvilágításának”. \r

","shortLead":"A működéstől a finanszírozásig megújítaná az alapellátás jelenlegi rendszerét a Magyar Orvosi Kamara frissen közzétett...","id":"20200601_A_Magyar_Orvosi_Kamara_javaslatai_az_egeszsegugy_megujitasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67810697-aaa1-4aab-b44b-a80396cfd168","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_A_Magyar_Orvosi_Kamara_javaslatai_az_egeszsegugy_megujitasara","timestamp":"2020. június. 01. 11:30","title":"Nem biztos, hogy Pintér Sándor ezt várta: így újítaná meg a MOK az alapellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041fb985-81bb-44dd-892f-4f80e7b3c97d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerült a SpaceX Crew Dragon egyik, ha nem a legfontosabb manővere a világűrben.","shortLead":"Sikerült a SpaceX Crew Dragon egyik, ha nem a legfontosabb manővere a világűrben.","id":"20200531_space_x_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_dokkolas_demo_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=041fb985-81bb-44dd-892f-4f80e7b3c97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a555007-fb71-4a5e-b8d9-ad3e60e70ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_space_x_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_dokkolas_demo_2","timestamp":"2020. május. 31. 16:37","title":"Történelmi siker: sikeresen dokkolt a Crew Dragon a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52132009-2b85-4002-9a8a-21814de86404","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világszerte több helyen tartottak tiltakozó akciókat a rendőri túlkapások ellen, illetve tömegek fejezték ki szolidaritásukat az egyesült államokbeli tüntetők mellett, akik az afroamerikai George Floyd halála miatt vonultak utcára.","shortLead":"Világszerte több helyen tartottak tiltakozó akciókat a rendőri túlkapások ellen, illetve tömegek fejezték ki...","id":"20200601_Szinte_az_egesz_vilagban_megmozdultak_George_Floyd_halala_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52132009-2b85-4002-9a8a-21814de86404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893d707-1cd6-4e2f-8999-853262da61a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Szinte_az_egesz_vilagban_megmozdultak_George_Floyd_halala_miatt","timestamp":"2020. június. 01. 12:26","title":"Szinte az egész világban megmozdultak George Floyd halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Utazási Irodák Szövetsége közleményében azt írja, hogy a kormányrendelet értelmében július elejétől megindulnak a közvetlen járatok a tengerparti üdülőhelyekre.","shortLead":"Magyar Utazási Irodák Szövetsége közleményében azt írja, hogy a kormányrendelet értelmében július elejétől megindulnak...","id":"20200530_Juliustol_repulnek_a_charterek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0052ddca-e35a-4dea-8d00-5ff8e4d77fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Juliustol_repulnek_a_charterek","timestamp":"2020. május. 30. 21:02","title":"Júliustól repülnek a charterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee4196c-e907-4f69-90f6-16fd1e7d67ff","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szegény országokban súlyos éhínség fenyeget, míg például az USA-ban sertések és a baromfik feleslegessé vált tömegeit ölik le. ","shortLead":"A szegény országokban súlyos éhínség fenyeget, míg például az USA-ban sertések és a baromfik feleslegessé vált tömegeit...","id":"202022__elelmiszervalsag__kenyszervagasok__termelesi_lanc__ehezes_es_folosleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cee4196c-e907-4f69-90f6-16fd1e7d67ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d371654-589a-45d1-ba4a-8e05267e6408","keywords":null,"link":"/360/202022__elelmiszervalsag__kenyszervagasok__termelesi_lanc__ehezes_es_folosleg","timestamp":"2020. június. 01. 14:00","title":"A járvány a feje tetejére állította a globális élelmiszer-termelési rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tökéletes zenei aláfestés ehhez az időszakhoz.","shortLead":"Tökéletes zenei aláfestés ehhez az időszakhoz.","id":"20200531_Hugh_Laurie_leult_a_zongorahoz_a_karantenban_es_milyen_jol_tette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f17b22b-938b-4184-973f-791defeb6b85","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Hugh_Laurie_leult_a_zongorahoz_a_karantenban_es_milyen_jol_tette","timestamp":"2020. május. 31. 07:45","title":"Hugh Laurie leült a zongorához a karanténban, és milyen jól tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1606c6a0-a971-43bb-9cfd-f48b547e4627","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Erdély elcsatolása 1920-ban Magyarországtól azért is megrendített sokakat, mert addigra kialakult az a sztereotípia, hogy az ottani magyarok a magyaroknál is magyarabbak, az ősi hagyományok leghitelesebb őrzői.","shortLead":"Erdély elcsatolása 1920-ban Magyarországtól azért is megrendített sokakat, mert addigra kialakult az a sztereotípia...","id":"202022__mitikus_erdely__igazi_magyarok__szekely_neplelek__szakitoszilardsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1606c6a0-a971-43bb-9cfd-f48b547e4627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669491f-bb10-442a-84d5-3dfd74ad79a4","keywords":null,"link":"/360/202022__mitikus_erdely__igazi_magyarok__szekely_neplelek__szakitoszilardsag","timestamp":"2020. május. 31. 14:00","title":"Trianon utáni Erdély-mítosz: az \"igazi magyarok\" kerültek a határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]