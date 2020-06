Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cee4196c-e907-4f69-90f6-16fd1e7d67ff","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szegény országokban súlyos éhínség fenyeget, míg például az USA-ban sertések és a baromfik feleslegessé vált tömegeit ölik le. ","shortLead":"A szegény országokban súlyos éhínség fenyeget, míg például az USA-ban sertések és a baromfik feleslegessé vált tömegeit...","id":"202022__elelmiszervalsag__kenyszervagasok__termelesi_lanc__ehezes_es_folosleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee4196c-e907-4f69-90f6-16fd1e7d67ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d371654-589a-45d1-ba4a-8e05267e6408","keywords":null,"link":"/360/202022__elelmiszervalsag__kenyszervagasok__termelesi_lanc__ehezes_es_folosleg","timestamp":"2020. június. 01. 14:00","title":"A járvány a feje tetejére állította a globális élelmiszer-termelési rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Utazási Irodák Szövetsége közleményében azt írja, hogy a kormányrendelet értelmében július elejétől megindulnak a közvetlen járatok a tengerparti üdülőhelyekre.","shortLead":"Magyar Utazási Irodák Szövetsége közleményében azt írja, hogy a kormányrendelet értelmében július elejétől megindulnak...","id":"20200530_Juliustol_repulnek_a_charterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0052ddca-e35a-4dea-8d00-5ff8e4d77fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Juliustol_repulnek_a_charterek","timestamp":"2020. május. 30. 21:02","title":"Júliustól repülnek a charterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbaf792-db99-401a-bef3-6367cf85880c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt. ","shortLead":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt. ","id":"20200531_Megkeseltek_ket_embert_Gyulan_egyikuk_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbbaf792-db99-401a-bef3-6367cf85880c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f7cf76-16be-4aec-ad73-3b4bfdbd3741","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Megkeseltek_ket_embert_Gyulan_egyikuk_meghalt","timestamp":"2020. május. 31. 08:06","title":"Megkéseltek két embert Gyulán, egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdd61ee-17b1-4664-a190-9f9df647351b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezeket a számokat kellett eltalálni hozzá.","shortLead":"Ezeket a számokat kellett eltalálni hozzá.","id":"20200530_On_is_kozelebb_kerulhet_egy_maganurhajohoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fdd61ee-17b1-4664-a190-9f9df647351b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01038bad-4697-438e-8adf-3943abcc8ec4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_On_is_kozelebb_kerulhet_egy_maganurhajohoz","timestamp":"2020. május. 30. 20:06","title":"Ön is közelebb kerülhet egy magánűrhajóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dd62d9-ace9-4d0c-bde7-93290f46ddcd","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány a 2021-es költségvetés tervezetében helyenként úgy tesz, mintha 2020-ban mi sem történne. Ez odáig igaz, hogy 2020 első négy hónapjában jöttek az adóbevételek, ahogy kell. A kiadások viszont elszaladtak, április végére össze is jött a tervezett hiány duplája. A 2021-es büdzsé nyertesei a katonaság és a jóléti szolgáltatások lesznek. Sportra kevesebb jut, de azért előtte még több.","shortLead":"A kormány a 2021-es költségvetés tervezetében helyenként úgy tesz, mintha 2020-ban mi sem történne. Ez odáig igaz...","id":"20200531_A_bevandorlasi_kulonado_a_valsagkoltsegvetes_legjobban_teljesito_adoneme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dd62d9-ace9-4d0c-bde7-93290f46ddcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37005696-814b-4fe3-8ebd-057f4863f397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_A_bevandorlasi_kulonado_a_valsagkoltsegvetes_legjobban_teljesito_adoneme","timestamp":"2020. május. 31. 14:00","title":"A bevándorlási különadó a válságköltségvetés legjobban teljesítő adóneme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f0e881-1c02-4c00-b918-0398a2d5226c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A határon megvizsgált közel 170 ezer játék nagy részét meg kellett semmisíteni.","shortLead":"A határon megvizsgált közel 170 ezer játék nagy részét meg kellett semmisíteni.","id":"20200531_Veszelyes_gyerekjatekokra_figyelmeztetnek_a_fogyasztovedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83f0e881-1c02-4c00-b918-0398a2d5226c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23992cac-b4f1-4ebe-89d6-2a0efd24e19e","keywords":null,"link":"/kkv/20200531_Veszelyes_gyerekjatekokra_figyelmeztetnek_a_fogyasztovedok","timestamp":"2020. május. 31. 14:12","title":"Veszélyes gyerekjátékokra figyelmeztetnek a fogyasztóvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint Trianont nem kell és nem is lehet elfelejteni, de már nem az elveszett nemzetet kell siratni, hanem a meglévőt naggyá és sikeressé építeni. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint Trianont nem kell és nem is lehet elfelejteni, de már nem az elveszett nemzetet kell...","id":"20200531_Gyurcsany_Trianon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1102b6f7-177a-494d-abcf-405e7e883de7","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Gyurcsany_Trianon","timestamp":"2020. május. 31. 18:42","title":"Gyurcsány: A magyar politika fókusza nem lehet tovább a trianoni gyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce57b02-1ce0-4c04-ab6f-b53b1cf0112c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Von der Leyenék arra kérik Washingtont, vizsgálja felül kilépési szándékát az egészségügyi világszervezetből.","shortLead":"Von der Leyenék arra kérik Washingtont, vizsgálja felül kilépési szándékát az egészségügyi világszervezetből.","id":"20200530_Az_EU_remeli_hogy_Trump_megvaltoztatja_a_donteset_es_nem_hagyja_ott_a_WHOt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce57b02-1ce0-4c04-ab6f-b53b1cf0112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d48ffb-2274-461c-8e07-3e9b1b7ae78d","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Az_EU_remeli_hogy_Trump_megvaltoztatja_a_donteset_es_nem_hagyja_ott_a_WHOt","timestamp":"2020. május. 30. 16:10","title":"Az EU reméli, hogy Trump megváltoztatja a döntését, és nem hagyja ott a WHO-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]