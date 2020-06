Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről kezdenek tárgyalni szerdán az Országgyűlésben.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet megszüntetéséről kezdenek tárgyalni szerdán az Országgyűlésben.","id":"20200603_Kezdodik_a_vita_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33989a3-eb63-48cd-9a42-d92f485cc37f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Kezdodik_a_vita_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol","timestamp":"2020. június. 03. 05:33","title":"Kezdődik a vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen a korábban megvett utalványok alapján még teljesíteniük kell. Az egyébként sem túl nyugodt kedélyeket egy új szerződéstervezet is felborzolta.","shortLead":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen...","id":"20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2c13a4-f2ea-45cf-9512-0ceb6630d091","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 02. 12:00","title":"Patthelyzetben a Bónusz Brigád partnerei: várnak a pénzre, de szolgáltatniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban erről beszélt Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök orvosa.\r

\r

","shortLead":"Korábban erről beszélt Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök orvosa.\r

\r

","id":"20200602_WHO_Nincs_bizonyitek_a_koronavirus_gyengulesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02ca6d6-8810-4dbc-b892-2f8204ef90c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_WHO_Nincs_bizonyitek_a_koronavirus_gyengulesere","timestamp":"2020. június. 02. 07:34","title":"WHO: Nincs bizonyíték a koronavírus gyengülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ez a kérdés perzseli fel épp az Egyesült Államokat – a történelem során már sokadszorra. A Black Lives Matter hosszú ideje hívószava az amerikai közéletnek. De miért olyan nehéz megérteni? Vélemény.","shortLead":"Ez a kérdés perzseli fel épp az Egyesült Államokat – a történelem során már sokadszorra. A Black Lives Matter hosszú...","id":"20200602_Mit_szamit_a_feketek_elete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ee7f47-6ec3-445b-8cd4-304fc75e5ed0","keywords":null,"link":"/elet/20200602_Mit_szamit_a_feketek_elete","timestamp":"2020. június. 02. 05:00","title":"Mit számít a feketék élete?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szóba került Szijjártó Péter meccslátogatása, az önkormányzatok bevételeinek megcsapolása és a vasúti szárnyvonalak elsorvasztása is az Országgyűlésben. ","shortLead":"Szóba került Szijjártó Péter meccslátogatása, az önkormányzatok bevételeinek megcsapolása és a vasúti szárnyvonalak...","id":"20200602_parlament_orszaggyules_plenaris_ules_junius_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b8d58-093f-4402-a4d7-e0f969622149","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_parlament_orszaggyules_plenaris_ules_junius_2","timestamp":"2020. június. 02. 16:19","title":"Miért jutalmazza a kormány azokat, akik elbocsátanak százakat? – Mészáros és Trianon a fő téma a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány vizsgálja, hogy a német turisták hova és milyen feltételekkel tudnának újra eljutni.\r

","shortLead":"A kormány vizsgálja, hogy a német turisták hova és milyen feltételekkel tudnának újra eljutni.\r

","id":"20200602_Nemetorszag_utazasi_figyelmeztetes_europai_orszagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e5a645-283a-42fd-a831-766033966446","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_Nemetorszag_utazasi_figyelmeztetes_europai_orszagok","timestamp":"2020. június. 02. 19:39","title":"Németország visszavonhatja az utazási figyelmeztetéseket egyes európai országokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A haláltusáját vívó állatot a szomszéd fészerében találták meg.","shortLead":"A haláltusáját vívó állatot a szomszéd fészerében találták meg.","id":"20200602_macska_allatkinzas_ersekvadkert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b255af87-2c0e-4989-b987-be8f85dab466","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_macska_allatkinzas_ersekvadkert","timestamp":"2020. június. 02. 16:36","title":"Kapával kaszaboltak össze egy macskát Érsekvadkerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff29ebf-43c5-48c3-a134-cf6bd901b8e0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia egyik lehetséges alkalmazási területe, hogy az emberi munkaerőt kiváltva végezzen bizonyos feladatokat. A Microsoft most tartalommenedzseri részlegén cserél hús-vér munkatársakat gépre, szoftverre.","shortLead":"A mesterséges intelligencia egyik lehetséges alkalmazási területe, hogy az emberi munkaerőt kiváltva végezzen bizonyos...","id":"20200602_microsoft_news_msn_com_mesterseges_intelligencia_szoftver_robot_munkahely_elbocsatas_leepites_tartalomkeszites_hirgyujto_oldalak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ff29ebf-43c5-48c3-a134-cf6bd901b8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9029cd6-f61e-4adf-b667-519ec0fc45fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_microsoft_news_msn_com_mesterseges_intelligencia_szoftver_robot_munkahely_elbocsatas_leepites_tartalomkeszites_hirgyujto_oldalak","timestamp":"2020. június. 02. 07:33","title":"Köszi az eddigi munkád, holnaptól inkább egy program csinálja – újságírókat küld el a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]