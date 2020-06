Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"514aa0e2-ad67-42fc-ab4b-544956fff38a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 18 éves férfi május 31-én éjszaka halálra szurkált egy nála idősebb embert, egy másikat az arcán sebesített meg.","shortLead":"A 18 éves férfi május 31-én éjszaka halálra szurkált egy nála idősebb embert, egy másikat az arcán sebesített meg.","id":"20200602_Letartoztattak_a_gyulai_emberoles_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=514aa0e2-ad67-42fc-ab4b-544956fff38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e4f543-ebbc-495d-8edd-58f5d82398ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Letartoztattak_a_gyulai_emberoles_gyanusitottjat","timestamp":"2020. június. 02. 18:26","title":"Letartóztatták a gyulai emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két emberi figurát ábrázoló agyagtáblácskát talált egy hatéves kisfiú Dél-Izraelben, a gázai határ közelében – jelentette be az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA). ","shortLead":"Két emberi figurát ábrázoló agyagtáblácskát talált egy hatéves kisfiú Dél-Izraelben, a gázai határ közelében –...","id":"20200601_3500_eves_agyagtabla_izrael_regeszeti_lelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65901dc5-cd73-4b66-8dcd-9d5087a36f2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_3500_eves_agyagtabla_izrael_regeszeti_lelet","timestamp":"2020. június. 01. 12:03","title":"3500 éves táblát talált egy hatéves kisfiú Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cc30c8-1a84-4db1-bac6-f6bfd190babb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trianon évfordulója kapcsán a Frankfurter Allgemeine Zeitung egész oldalas elemzésben feszegeti, mennyire megalapozott, hogy a magyarok csak a győztes hatalmak ártatlan áldozatai lettek az 1. világháború után. ","shortLead":"Trianon évfordulója kapcsán a Frankfurter Allgemeine Zeitung egész oldalas elemzésben feszegeti, mennyire megalapozott...","id":"20200602_FAZ_lapszemle_Trianon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14cc30c8-1a84-4db1-bac6-f6bfd190babb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7a104a-058b-42b1-b4de-ce005f9b448a","keywords":null,"link":"/360/20200602_FAZ_lapszemle_Trianon","timestamp":"2020. június. 02. 07:30","title":"FAZ: Az EU az egyetlen gyógyszer a magyarok fájdalmára Trianon óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbeefb80-0af6-43c4-b469-1eb18c4469b9","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Sokba került, rontotta a revíziós esélyeket, és politikailag is veszélyesnek számított az akkori hatalom szerint az a több mint négyszázezer magyar menekült, aki 1918 és 1924 között érkezett a megmaradt Magyarországra a békediktátum alapján elcsatolt területekről. ","shortLead":"Sokba került, rontotta a revíziós esélyeket, és politikailag is veszélyesnek számított az akkori hatalom szerint...","id":"202022__magyar_menekultek__vagonlakok__kenyerharc__zart_karokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbeefb80-0af6-43c4-b469-1eb18c4469b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa85ff7-031e-40d2-b0fa-59f077d41240","keywords":null,"link":"/360/202022__magyar_menekultek__vagonlakok__kenyerharc__zart_karokkal","timestamp":"2020. június. 02. 07:00","title":"Zárt karokkal fogadták a Trianon után beözönlő menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel fogható bankkártya is tartozik. Vásárlási visszatérítés is tartozik majd hozzá.","shortLead":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel...","id":"20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7344e98-922c-4640-a40e-fcf4412cd140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","timestamp":"2020. június. 02. 18:03","title":"Igazi bankkártyát ad ki a Samsung – újabb részletekre derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","shortLead":"Budapesten is csökkent a társasházépítési kedv az idén.","id":"20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a8d848-0ed6-4aaa-9e6e-70b413421ca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Drasztikusan_visszaesett_a_tarsashazak_epitese_videken","timestamp":"2020. június. 02. 08:16","title":"Drasztikusan visszaesett a társasházak építése vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt 2-3 euró, ott 5-10 euró spórolás, ami a végén akár jelentős költségelőnyt is jelenthet.","shortLead":"Itt 2-3 euró, ott 5-10 euró spórolás, ami a végén akár jelentős költségelőnyt is jelenthet.","id":"20200602_sok_mindenen_sporol_a_vw_a_8as_golfon_a_7eshez_kepest__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1db53a5-e8a8-4e3b-8e57-6bf45c63f2bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_sok_mindenen_sporol_a_vw_a_8as_golfon_a_7eshez_kepest__video","timestamp":"2020. június. 02. 07:59","title":"Sok mindenen spórol a VW a 8-as Golfon a 7-eshez képest – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újaindítása és Soros lesz a téma.","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés, a gazdaság újaindítása és Soros lesz a téma.","id":"20200601_nemzeti_konzultacio_kerdesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba6eafa-e1df-4afa-85b4-e46c5160f4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_nemzeti_konzultacio_kerdesek","timestamp":"2020. június. 01. 15:52","title":"Témakörönként adagolja majd a kormány a nemzeti konzultáció kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]