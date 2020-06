Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A COVID-19 betegség a tünetmentes fertőzők miatt észrevétlenül is terjed, a vírus órákig életképes a levegőben sokáig lebegő apró folyadékcseppeken, zárt térben sokkal jobban fertőz – az MTA akadémikusa összeszedte, mik a legfrissebb tudnivalók a SARS-CoV-2 vírusról.","shortLead":"A COVID-19 betegség a tünetmentes fertőzők miatt észrevétlenül is terjed, a vírus órákig életképes a levegőben sokáig...","id":"20200602_koronavirus_fertozes_mta_kutatas_maszkviseles_virus_terjedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488d1923-c6a6-4f28-9ab3-88769ebabb9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_koronavirus_fertozes_mta_kutatas_maszkviseles_virus_terjedese","timestamp":"2020. június. 02. 12:22","title":"Magyar kutató: Sokkal több embert kell megvizsgálni a fertőzési lánc megszakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514aa0e2-ad67-42fc-ab4b-544956fff38a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadás másik áldozata a helyszínen életét vesztette. A 18 éves gyanúsítottat őrizetbe vette a rendőrség.","shortLead":"A támadás másik áldozata a helyszínen életét vesztette. A 18 éves gyanúsítottat őrizetbe vette a rendőrség.","id":"20200531_A_Magyar_Narancs_ujsagirojanak_udvaraba_menekult_a_gyulai_keseles_serultje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=514aa0e2-ad67-42fc-ab4b-544956fff38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032d2081-9caa-4982-b72b-03a5b6241645","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_A_Magyar_Narancs_ujsagirojanak_udvaraba_menekult_a_gyulai_keseles_serultje","timestamp":"2020. május. 31. 16:15","title":"A Magyar Narancs újságírójának udvarába menekült a gyulai késelés sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mentorporgramra írt ki közbeszerzést a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, megvan a nyertes.","shortLead":"Mentorporgramra írt ki közbeszerzést a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, megvan a nyertes.","id":"20200601_Startupokra_gyur_Ader_Janos_alapitvanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264cec1c-2f4b-4850-bc3c-3465368023f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200601_Startupokra_gyur_Ader_Janos_alapitvanya","timestamp":"2020. június. 01. 10:19","title":"Startupokra gyúr Áder János alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb408180-53da-4ceb-8ef1-aa35256fdaec","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A szórakozáson van a hangsúly az Örkény Színház e heti online premierjében: A vihar hidegvérű bosszútörténetnek indul ugyan, de végül a megbocsátás, a feloldás meséjévé válik. A 2012-ben bemutatott előadásról Bagossy László rendezővel beszélgettünk.","shortLead":"A szórakozáson van a hangsúly az Örkény Színház e heti online premierjében: A vihar hidegvérű bosszútörténetnek indul...","id":"20200531_Shakespeare_A_vihar_Orkeny_Szinhaz_Bagossy_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb408180-53da-4ceb-8ef1-aa35256fdaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43cf2605-c607-4ece-b327-6a28c0db3a53","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Shakespeare_A_vihar_Orkeny_Szinhaz_Bagossy_Laszlo","timestamp":"2020. május. 31. 20:00","title":"A varázserő eltűnik, de ennek így kell lennie – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e658313-c075-4465-9389-046c892274c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent egy jó fotóért.","shortLead":"Mindent egy jó fotóért.","id":"20200602_donald_trump_biblia_george_floyd_templom_biblia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e658313-c075-4465-9389-046c892274c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88ecf8-b8fd-4597-99d3-9adf48852050","keywords":null,"link":"/elet/20200602_donald_trump_biblia_george_floyd_templom_biblia","timestamp":"2020. június. 02. 08:52","title":"Donald Trump Bibliával pózolt, miközben könnygázzal oszlatták a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse.","shortLead":"A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse.","id":"20200531_12_millio_forintot_kovetel_a_rendorseg_az_egyik_dudalos_tuntetotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3194e43e-ac07-42cc-a031-db2f6a6daa93","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_12_millio_forintot_kovetel_a_rendorseg_az_egyik_dudalos_tuntetotol","timestamp":"2020. május. 31. 17:09","title":"1,2 millió forintra büntette a rendőrség az egyik dudálós tüntetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két emberi figurát ábrázoló agyagtáblácskát talált egy hatéves kisfiú Dél-Izraelben, a gázai határ közelében – jelentette be az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA). ","shortLead":"Két emberi figurát ábrázoló agyagtáblácskát talált egy hatéves kisfiú Dél-Izraelben, a gázai határ közelében –...","id":"20200601_3500_eves_agyagtabla_izrael_regeszeti_lelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a37f0bc1-286c-48bf-9f36-038f64941f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65901dc5-cd73-4b66-8dcd-9d5087a36f2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_3500_eves_agyagtabla_izrael_regeszeti_lelet","timestamp":"2020. június. 01. 12:03","title":"3500 éves táblát talált egy hatéves kisfiú Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e51da17-11e0-47ce-9436-f5c9b6ef320f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök jó ideig sehol, egy megvert ember és egy égő autó maradt az eset után. ","shortLead":"Rendőrök jó ideig sehol, egy megvert ember és egy égő autó maradt az eset után. ","id":"20200601_Teljes_a_kaosz_az_USAban__ijjal_jelent_meg_egy_ferfi_a_tuntetesen_hamar_megbanta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e51da17-11e0-47ce-9436-f5c9b6ef320f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae84c3db-7f7c-48dd-90db-d11051829c01","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Teljes_a_kaosz_az_USAban__ijjal_jelent_meg_egy_ferfi_a_tuntetesen_hamar_megbanta","timestamp":"2020. június. 01. 18:59","title":"Teljes a káosz az USA-ban – íjjal jelent meg egy férfi a tüntetésen, hamar megbánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]