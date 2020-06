Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szóba került Szijjártó Péter meccslátogatása, az önkormányzatok bevételeinek megcsapolása és a vasúti szárnyvonalak elsorvasztása is az Országgyűlésben. ","shortLead":"Szóba került Szijjártó Péter meccslátogatása, az önkormányzatok bevételeinek megcsapolása és a vasúti szárnyvonalak...","id":"20200602_parlament_orszaggyules_plenaris_ules_junius_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b8d58-093f-4402-a4d7-e0f969622149","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_parlament_orszaggyules_plenaris_ules_junius_2","timestamp":"2020. június. 02. 16:19","title":"Miért jutalmazza a kormány azokat, akik elbocsátanak százakat? – Mészáros és Trianon a fő téma a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5b8fcb-09a8-4cc4-9163-77b36e622640","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Ahogy George Floydot megfojtották, úgy térdelnek rá az álmainkra, megakadályozzák, hogy sikeresek legyünk, egyenlő tagjai a társadalomnak, akiknek nem ugrik görcsbe a gyomra, ha leinti a rendőr – magyarázza Atiba Madyun washingtoni politikai aktivista, a Party Politics US alapító-elnöke, miért épp most okozott robbanást a fekete közösség elleni rendőri erőszak. Bár nem sértődött meg Joe Bidenre, a demokrata párttal is vannak gondjai a \"2020 rohadtul számít\" kampány kezdeményezőjének.","shortLead":"Ahogy George Floydot megfojtották, úgy térdelnek rá az álmainkra, megakadályozzák, hogy sikeresek legyünk, egyenlő...","id":"20200604_Atiba_Madyun_2020_rohadtul_szamit_George_Floyd_rasszizmus_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c5b8fcb-09a8-4cc4-9163-77b36e622640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d7c79-e75e-4fa4-85cc-26f99d3c341a","keywords":null,"link":"/360/20200604_Atiba_Madyun_2020_rohadtul_szamit_George_Floyd_rasszizmus_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 04. 13:00","title":"\"Fehér bajtársai azt hazudták: nagyapámnak a majoméhoz hasonló farka van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zánkai és fonyódligeti üdülőkomplexumot korábban maga az állam ajándékozta el.","shortLead":"A zánkai és fonyódligeti üdülőkomplexumot korábban maga az állam ajándékozta el.","id":"20200604_meszaros_lorinc_fejar_bal_zrt_erzsebet_taborok_szabadics_zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0229b119-fb70-4505-b98c-220eba479c2f","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_meszaros_lorinc_fejar_bal_zrt_erzsebet_taborok_szabadics_zoltan","timestamp":"2020. június. 04. 08:54","title":"21,58 milliárd forintért újítják fel Mészárosék az Erzsébet-táborokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","shortLead":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","id":"20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039f812-ae5b-4de1-92d3-7cad95385cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","timestamp":"2020. június. 03. 12:37","title":"Az orbáni pávatánc bizonyítéka: hitet tett a kormány az EU mellett ,és érzékelik az orosz fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","shortLead":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","id":"20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f7a38-ff81-462b-ba64-ec32411727a6","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","timestamp":"2020. június. 04. 12:08","title":"Tele van a világsajtó a 10 ezer néző előtt megrendezett Magyar Kupa-döntővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Zoom az első olyan pénzügyi jelentését, amire már hatással volt a koronavírus-járvány. Ez a számokon jól látszódik.","shortLead":"Közzétette a Zoom az első olyan pénzügyi jelentését, amire már hatással volt a koronavírus-járvány. Ez a számokon jól...","id":"20200603_zoom_videokonferencia_videochat_2020q1_penzugyi_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4883117-98a5-43e3-813d-5627033a4885","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_zoom_videokonferencia_videochat_2020q1_penzugyi_jelentes","timestamp":"2020. június. 03. 08:40","title":"Meglökte a koronavírus-járvány a Zoom szekerét, ömlik a pénz hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef6070c-fd7b-48d9-8e24-c70fc2435010","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nissan közép-angliai gyára évente félmillió autót gyárt, amelyek 70 százaléka az uniós piacra kerül. Ha nem lesz Brexit-megállapodás, a japán márka kivonul az országból. ","shortLead":"A Nissan közép-angliai gyára évente félmillió autót gyárt, amelyek 70 százaléka az uniós piacra kerül. Ha nem lesz...","id":"20200604_Elveszithetik_a_legnagyobb_autogyarukat_az_angolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef6070c-fd7b-48d9-8e24-c70fc2435010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66383a7-23e3-46ba-a70c-05b98ebd4c9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_Elveszithetik_a_legnagyobb_autogyarukat_az_angolok","timestamp":"2020. június. 04. 10:11","title":"Elveszíthetik legnagyobb autógyárukat az angolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először szólalt meg a korábbi amerikai elnök George Floyd rasszizmus elleni demonstrációkat és zavargásokat kiváltó halála után.","shortLead":"Először szólalt meg a korábbi amerikai elnök George Floyd rasszizmus elleni demonstrációkat és zavargásokat kiváltó...","id":"20200603_george_w_bush_george_floyd_rasszizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80c813e-673a-43cd-a944-c2ac38f83fb3","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_george_w_bush_george_floyd_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 03. 11:49","title":"George W. Bush: Ideje megvizsgálnunk a tragikus hibáinkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]