[{"available":true,"c_guid":"3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindez egy jelentésből derült ki, lényegében véletlenül.","shortLead":"Mindez egy jelentésből derült ki, lényegében véletlenül.","id":"20200605_iran_dusitott_uran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c673b1f-6edc-4e69-b107-5db59869c5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_iran_dusitott_uran","timestamp":"2020. június. 05. 21:55","title":"Irán titokban tovább növelte a dúsítotturán-készleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megállapodás nyomán magyar mérnökök tapasztalatokat szerezhetnek a már működő belorusz erőműben Szijjártó Péter szerint.","shortLead":"A megállapodás nyomán magyar mérnökök tapasztalatokat szerezhetnek a már működő belorusz erőműben Szijjártó Péter...","id":"20200605_nuklearis_egyuttmukodes_magyarorszag_feheroroszorszag_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2c218b-7e05-4f25-8268-710308eb72dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_nuklearis_egyuttmukodes_magyarorszag_feheroroszorszag_szijjarto_peter","timestamp":"2020. június. 05. 14:58","title":"Nukleáris együttműködési megállapodást köt Magyarorszgág és Fehéroroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b89d5f-d034-41dd-bc68-b99e32248e43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 15 éves lány kezdeményezése már száz külföldi tudósítóval dolgozó híroldal jött létre. Szerintük azért működik, mert a hagyományos újságok nem a fiatalok nyelvén szólnak. ","shortLead":"Egy 15 éves lány kezdeményezése már száz külföldi tudósítóval dolgozó híroldal jött létre. Szerintük azért működik...","id":"202023_hires_lany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b89d5f-d034-41dd-bc68-b99e32248e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a550b067-f112-4486-8ea8-1876c05a4246","keywords":null,"link":"/360/202023_hires_lany","timestamp":"2020. június. 06. 08:30","title":"Fiatalok készítenek hírösszefoglalót fiataloknak és működik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200606_Megoltek_egy_24_eves_not_Dombradon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9ca35f-b040-456b-850e-b16b68677c76","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_Megoltek_egy_24_eves_not_Dombradon","timestamp":"2020. június. 06. 07:43","title":"Megöltek egy 24 éves nőt Dombrádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A DK törvényjavaslatot nyújt be, hogy minden balatoni településen legyen ingyenesen használható szabadstrand - közölte a párt.","shortLead":"A DK törvényjavaslatot nyújt be, hogy minden balatoni településen legyen ingyenesen használható szabadstrand - közölte...","id":"20200606_DK_Ingyen_balatoni_strandolast_mindenkinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d6c80e-0a3d-4787-ac64-31907dad2362","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_DK_Ingyen_balatoni_strandolast_mindenkinek","timestamp":"2020. június. 06. 12:51","title":"DK: Ingyen balatoni strandolást mindenkinek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4950eca-0fdf-4cc3-b480-8ab2f36ea5c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibiridhajtás ilyen teljesítményszintet is lehetővé tesz anélkül, hogy a károsanyag-kibocsátási normákkal kellene bajlódni.","shortLead":"A hibiridhajtás ilyen teljesítményszintet is lehetővé tesz anélkül, hogy a károsanyag-kibocsátási normákkal kellene...","id":"20200605_408_loeros_autokent_johet_a_Volkswagen_Golf_R_plus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4950eca-0fdf-4cc3-b480-8ab2f36ea5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7283a941-c0c4-4076-9c34-942db5646a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_408_loeros_autokent_johet_a_Volkswagen_Golf_R_plus","timestamp":"2020. június. 06. 11:09","title":"408 lóerős autóként jöhet a Volkswagen Golf R plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Csak a felszínen mond le a rendkívüli hatalomról a kormány, az új rendszerben kulcsszerepe lesz a tiszti főorvosnak. Olyan megoldás születhet, ami a 2016 óta meghosszabbítgatott tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetre emlékeztet. ","shortLead":"Csak a felszínen mond le a rendkívüli hatalomról a kormány, az új rendszerben kulcsszerepe lesz a tiszti főorvosnak...","id":"202023__orban_konzervalt_hatalma__jarvanyhivatkozas__hazi_ellenzek__megtartotta_maganak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0716c72c-59d3-471e-a1ac-91d12dedbf46","keywords":null,"link":"/360/202023__orban_konzervalt_hatalma__jarvanyhivatkozas__hazi_ellenzek__megtartotta_maganak","timestamp":"2020. június. 05. 15:00","title":"Szemfényvesztés után Orbánék már az újabb rendeleti kormányzást készítik elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ccb6c4-e2e4-4124-904c-ee3d32f2954d","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"„Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon, barát és honfitárs” – jelenti be büszkén IV. Henrik a királyi palotában, háta mögött azonban egyre inkább nő az elégedetlenek tábora. Trónörökösök és trónkövetelők, apák és fiúk harcáról szól az Örkény Színház e heti online premierje, amelynek apropóján Mácsai Pál rendezőt kérdeztük.","shortLead":"„Lezártuk a véres polgárháborút, ezentúl szép, közös rendben vonulunk egy cél felé. Nem mészárolja többé egymást rokon...","id":"20200605_IV_Henrik_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Macsai_Pal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93ccb6c4-e2e4-4124-904c-ee3d32f2954d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6ac8d5-02fb-400b-ab08-1de6b2872591","keywords":null,"link":"/kultura/20200605_IV_Henrik_Orkeny_Szinhaz_online_eloadas_Macsai_Pal","timestamp":"2020. június. 05. 19:00","title":"Egy nap majd kifakad és folyni kezd a genny – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]