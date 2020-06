Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"738de9b1-8794-417f-aaa1-4244a38e5b9f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a kormány annyi pénzt vesz el a fővárostól, amiből évente fel tudnák újítani a hidat.","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány annyi pénzt vesz el a fővárostól, amiből évente fel tudnák újítani a hidat.","id":"20200610_Lanchid_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=738de9b1-8794-417f-aaa1-4244a38e5b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59286b3-8023-45fe-b590-417e3c901571","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Lanchid_felujitas","timestamp":"2020. június. 10. 21:27","title":"Karácsony: Lehet, hogy beleroskadunk a Lánchíd felújításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35d88-941d-4cc6-a639-834fc746c49d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon Rekognition nevű szoftverét már eddig is sokat kritizálták, amiért többször tévedett a színesbőrű emberek kárára, mint a fehérekére. A cég most egy évre elvette a rendőröktől a rendszert.","shortLead":"Az Amazon Rekognition nevű szoftverét már eddig is sokat kritizálták, amiért többször tévedett a színesbőrű emberek...","id":"20200611_arcfelismero_szoftver_amazon_rekognition_moratorium_megfigyeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad35d88-941d-4cc6-a639-834fc746c49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c4efd5-da86-4a54-ad88-2e8ea89e6dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_arcfelismero_szoftver_amazon_rekognition_moratorium_megfigyeles","timestamp":"2020. június. 11. 18:03","title":"Letiltotta a rendőröket az arcfelismerő szoftvere használatáról az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha még nem mozdulunk ki otthonról teljes gőzzel, minden bizonnyal a filmnézés az egyik legkedveltebb időtöltésünk. A műfaj rajongói úgy vélhetik, eggyel több borzongás nem oszt, nem szoroz.","shortLead":"Ha még nem mozdulunk ki otthonról teljes gőzzel, minden bizonnyal a filmnézés az egyik legkedveltebb időtöltésünk...","id":"20200612_Ha_nezne_mostanaban_horrorfilmeket_jobb_ha_tudja_mit_tesz_a_felelem_az_aggyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259a1f02-3c6e-4ac9-8e99-79cf594b4caf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200612_Ha_nezne_mostanaban_horrorfilmeket_jobb_ha_tudja_mit_tesz_a_felelem_az_aggyal","timestamp":"2020. június. 12. 09:10","title":"Ha nézne mostanában horrorfilmeket, jobb, ha tudja, mit tesz a félelem az aggyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cc8c9a-42d8-4973-ab42-f168428f9c26","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Déryné Program keretében fog vidéki középiskolákba, művelődési házakba eljutni a Széchenyi István Történelmi Vándorszínház, amely többek között Jézus Krisztus követésének példázatait, valamint a magyar történelem sorsfordító pillanatait dolgozná fel.



","shortLead":"A Déryné Program keretében fog vidéki középiskolákba, művelődési házakba eljutni a Széchenyi István Történelmi...","id":"20200612_Kereszteny_darabokkal_turnezo_vandorszinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4cc8c9a-42d8-4973-ab42-f168428f9c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfe9fce-52a2-4ca5-8cab-0730a58d0a8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Kereszteny_darabokkal_turnezo_vandorszinhaz","timestamp":"2020. június. 12. 17:03","title":"Kereszténységet népszerűsítő vándorszínház turnézik majd a vidéki iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91eb9af3-f9a4-4467-9f34-91515059259c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kis binturong már látható is a vadasparkban.","shortLead":"A kis binturong már látható is a vadasparkban.","id":"20200612_popcornillatu_medvemacska_szuletett_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91eb9af3-f9a4-4467-9f34-91515059259c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d9569d-4bc5-4485-9c67-fd0454298ca2","keywords":null,"link":"/elet/20200612_popcornillatu_medvemacska_szuletett_Szegeden","timestamp":"2020. június. 12. 14:37","title":"Popcornillatú medvemacska született Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6f6660-6882-4367-8e42-8f4247ce6403","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200611_Marabu_Feknyuz_A_fonok_nem_latja_at_a_terepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d6f6660-6882-4367-8e42-8f4247ce6403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7a50a2-53e9-4a6c-8407-621aa72d1a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_Marabu_Feknyuz_A_fonok_nem_latja_at_a_terepet","timestamp":"2020. június. 11. 16:35","title":"Marabu Féknyúz: A főnök nem látja át a terepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Nap mögött rejtőző, nagy tömegű fekete lyuk éveken át csendben volt, nemrég azonban újra hangokat kezdett kiadni. A tudósok értetlenül állnak a jelenség előtt.","shortLead":"Egy, a Nap mögött rejtőző, nagy tömegű fekete lyuk éveken át csendben volt, nemrég azonban újra hangokat kezdett...","id":"20200611_nap_fekete_lyuk_szivveres_csillagaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243396e8-deb5-40b2-9e5e-0dee04e93496","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_nap_fekete_lyuk_szivveres_csillagaszat","timestamp":"2020. június. 11. 10:33","title":"Furcsa hangok érkeztek a Nap mögül, egyelőre a tudósok sem értik, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fenyő Miklós felfedezettje, az egykori tinisztár már nem először lepi meg a karanténidőszak alatt a rajongóit azzal, hogy kifejezetten meggyőzően énekel kemény rockzenét.","shortLead":"Fenyő Miklós felfedezettje, az egykori tinisztár már nem először lepi meg a karanténidőszak alatt a rajongóit azzal...","id":"20200612_Hol_van_mar_a_Tinedzser_lamour_Ujra_rockzenet_uvolt_Szandi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b710eacc-3e2c-46fd-9311-5d04b9b286c5","keywords":null,"link":"/kultura/20200612_Hol_van_mar_a_Tinedzser_lamour_Ujra_rockzenet_uvolt_Szandi","timestamp":"2020. június. 12. 14:03","title":"Hol van már a Tinédzser l’amour? Újra rockzenét üvölt Szandi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]