A hódmezővásárhelyi Fidesz szerint a polgármesternek tájékoztatnia kellett volna a lakosságot arról, hogy egy kisebb részben önkormányzati tulajdonú magáncég olasz szemetet hozna a város melletti telephelyére. Márki-Zay Péter azt állítja, hogy nem is tudott a szemétről, és őt úgy tájékoztatták, hogy a székesfehérvári horvát iszapbotrány utáni kormányintézkedések miatt már nem is fogják ideszállítani azt. Úgy néz ki, hogy a szemétbotrány elül, a politikai viharok folytatódnak.

Nemzetközi hulladéklerakóvá változtatná a várost Márki-Zay Péter a hódmezővásárhelyi Fidesz szerint, erről tartottak sajtótájékoztatót a napokban, amiről a promenad.hu is beszámolt. A helyi rádióban az Alföldvíz Zrt szóvivője pedig úgy nyilatkozott, beláthatatlan következményei lehetnek annak, hogy hulladékot helyeznek el az ivóvízbázison. Most 12 ezer tonna olasz hulladék behozatalát engedélyezte a Pest Megyei Kormányhivatal az FCC Hódmezővásárhely Kft. közel negyvenhektáros telephelyén, ahol a működés kezdete óta 1,3 millió tonna hulladékot már deponáltak. Helyi civilszervezetek tiltakozást szerveznének a importszemét miatt, miközben a polgármester úgy tudja, hogy nem is szállítanak ide olasz iszapot a székesfehérvári import után kirobbant botrány miatt. A helyi kormánypárti képviselők azt bizonygatják, hogy a "titkos szerződésről" a polgármester már korábban tudott, de nem beszélt a lakosságnak erről.

Az elmúlt hetekben derült ki az is, hogy Székesfehérváron egy magáncég horvát iszapot kezel, erről a város polgármestere, Cser-Palkovics András utóbb szerzett tudomást, majd azt is kijelentette, hogy az önkormányzat nem támogatja ezt a tevékenységet, és ahhoz sem járul hozzá, hogy a Fehérvári Téglaipari Kft. bővítse a tevékenységét, így ennek érdekében nem is módosítják a város rendezési tervét. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig bejelentette, hogy a közeljövőben nem adnak ki a hatóságok engedélyeket az importszemétre, illetve a meglévő engedélyeket is felülvizsgálják.

Hódmezővásárhelyen az idén tavasszal az FCC Hódmezővásárhely Kft. kért engedélyt a hulladékkezelés folytatására. Az önkormányzat a cég megalapítása óta tulajdonos a külföldi cégben, amely 2016-ig a hulladékszállítást is végezte a városban. A cég három hónappal ezelőtt kapta meg a szükséges engedélyeket a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalától arra, hogy 12 hektáros területén nem veszélyes, szilárd hulladékot tároljon, hasznosítson. A képviselők megkeresték az importra engedélyt adó hatóságot és megtudták, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 12 tonna olasz szemét ideszállítását engedélyezte. Most azzal támadják Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét, hogy nem tájékoztatta a lakosságot az importszemét érkezéséről. Áll a balhé a városban, a kormánypárti képviselők szerint Márki-Zay Péter nemzetközi hulladéklerakóvá változtatná a várost.

Az FCC Hódmezővásárhely Kft. évtizedek óta működik a városban úgy, hogy az önkormányzat, cégén keresztül 38 százalékos tulajdonos a vállalkozásban. 2014 nyarán a szemétszállítási közfeladatot az önkormányzati alapítású Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. vette át, igaz, akkor még úgy, hogy használta a külföldi cég eszközeit.

Kisebb háború dúlt éveken át a város és az akkor még ASA néven működő cég között. A közfeladatok átvétele után például a magáncég nem tette lehetővé, hogy a helyben kiépített hulladéklerakóra hordják a vásárhelyiek szemetét, ezért azt ötven kilométerre utaztatni kellett. De az építési törmelékek átvételét is, ami korábban ingyen volt, fizetőssé tette a magáncég.

Úgy tűnt, hogy lassan elsimulnak az ellentétek, az önkormányzati cég pályázaton beszerezte a közfeladat ellátáshoz, a szelektív gyűjtéshez szükséges eszközöket. Pénzügyi helyzete azonban romlott, olyannyira, hogy már a tőkéjét is emésztette. 2016-ban ezért beolvadt a hódmezővásárhelyi vagyonkezelő cégbe, miközben a közfeladatra ekkor már a Bács megyei székhelyű, regionális FBH–NP Nonprofit Kft.-vel kötött szerződést azzal, hogy az alvállalkozót vehet igénybe. Nem egyszerű a képlet, de a külföldi cégnél maradva, ők tovább folytatták a hulladékgazdálkodási tevékenységüket a városban, de nem csak itt.

A korábban is gyáli központú holdingnak az országban másutt is van érdekeltsége, Hódmezővásárhelyen közel negyvenhektáros telephellyel rendelkeznek a várostól két és fél kilométerre, amelynek felét deponálására használják. Ide kerülhet, vagy nem, ezt még nem sikerült megtudnunk, a 12 tonna olasz importszemét is. A telephelyen a kiépített kapacitás közel 1,5 millió tonna, a Szegedi Járási Hivatal engedélyében az szerepel, hogy a beüzemeléstől kezdődően tavaly év végéig összesen 1,3 millió tonna szilárd hulladékot raktak le. Szintén az engedélyben felsoroltak szerint itt csak nem veszélyes hulladékot deponálhatnak, de 15 ezer tonna, kizárólag szénhidrogén-tartalma miatt veszélyes hulladék hasznosítását is megengedik.

A cég egyébként nyereségesen működik, tavaly 435 millió forint adózott eredménye volt, ebből 143 millió forint osztalék kifizetéséről is döntöttek. Az FCC Hódmezővásárhely Kft. ügyvezetőjétől értesült úgy Márki-Zay Péter, hogy leállították az importszemét behozatalát. A hvg.hu is megkereste a céget, hogy az osztalékból mennyi jut az önkormányzati cég tulajdonrésze után, illetve az olasz importszemét mibenlétére is kíváncsiak voltunk. Azt is megkérdeztük a cég képviselőjétől, hogy a cég tevékenységéről kötelesek-e tájékoztatni a telephelyük szerinti településvezetőt, vagy az önkormányzati céget képviselő felügyelő bizottsági tagot. Ha megkapjuk a válaszokat, akkor azt is közöljük.

Mint kiderült, a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt., amelybe a korábbi köztisztasági vállalat beolvadt, kapott hivatalos tájékoztatást az olasz szemét behozataláról. A cég igazgatóságának elnöke, Rapcsák András (a 2003-ban elhunyt polgármester fia) egy közleményt adott ki, amiben ezt elismeri, és azt is írja, hogy a cég az önkormányzati fél tájékoztatása mellett a polgármesternek is írt levelet, tehát Márki-Zay Péternek korábban is kellett tudnia az importszemétről.

Márki-Zay Péter egy csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol egyébként az augusztus 20-i programokat ismertette, újságírói érdeklődésre kitért az olasz szemét ügyére is. Itt tagadta, hogy korábban tudott volna a szemétről, azt is elmondta, tavaly két cég is vetekedett a hódmezőővásárhelyi szennyvíztelepen termelődött szennyvíziszapért. Egyébként pedig pályázati forrásokból hamarosan a Bács megyei központú FBH-NP fog komposztálót és hulladékudvart építeni a városban.