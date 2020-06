Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01b0a8e2-b84b-4975-8af9-06d0fe31ac42","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nem is gondolnánk, mennyit számít, ha kiteszünk egy mesterséges odút a kertbe, vagy ha lemondunk a kedvenc édességünkről, mert az pálmaolajat tartalmaz. Aszalós Réka, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársa elárulta, hogyan erősíthetjük meg a meggyengült természet immunrendszerét, és hogy mire megyünk egyetlen fa elültetésével. A járvány ugyanis arra is figyelmeztetett, hogy tennünk kell valamit az élővilágért. ","shortLead":"Nem is gondolnánk, mennyit számít, ha kiteszünk egy mesterséges odút a kertbe, vagy ha lemondunk a kedvenc...","id":"20200611_Okologus_uj_normalis_aszalos_reka_biodiverzitas_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b0a8e2-b84b-4975-8af9-06d0fe31ac42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0212bd58-da2d-45b4-9bd9-c80a5c8a397d","keywords":null,"link":"/elet/20200611_Okologus_uj_normalis_aszalos_reka_biodiverzitas_kornyezetvedelem","timestamp":"2020. június. 11. 20:00","title":"Megelőzné a következő járványt? Mondjon le a pálmaolajról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f59afa7-01ab-42a7-8eec-91a8fb5084f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5-ös és az 55-ös utat figyelték a napokban a rendőrök, a 17 gyorshajtó mellett rendszám nélküli motorosokat is elcsíptek.","shortLead":"Az 5-ös és az 55-ös utat figyelték a napokban a rendőrök, a 17 gyorshajtó mellett rendszám nélküli motorosokat is...","id":"20200612_gyorshajtas_szabalytalansag_rendszam_nelkuli_motorosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f59afa7-01ab-42a7-8eec-91a8fb5084f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce44a9c-8974-403a-9da0-1ef7498dfe97","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_gyorshajtas_szabalytalansag_rendszam_nelkuli_motorosok","timestamp":"2020. június. 12. 11:50","title":"163-mal tépett el a rendőrök előtt egy gyorshajtó 90-es táblánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cbb484-90fa-4730-83a2-5d2a284e00e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő az élettársával bevásárlásból tartott haza, amikor belerohantak egy nyergesvontatóba.","shortLead":"A nő az élettársával bevásárlásból tartott haza, amikor belerohantak egy nyergesvontatóba.","id":"20200612_pocsaj_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08cbb484-90fa-4730-83a2-5d2a284e00e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffa077a-5025-4e73-87d4-2dba6a3dfbba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_pocsaj_baleset","timestamp":"2020. június. 12. 20:23","title":"Egy négygyermekes édesanya halt meg a pocsaji balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","shortLead":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","id":"20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9109fe5-12bf-4be8-8f7b-2083e4f57aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","timestamp":"2020. június. 13. 14:39","title":"Vasalódeszka-oltárral reagált a megalázott tanár esetére egy pécsi lelkész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lámpákat programoztak át, sávok használatát módosították, felszedték a beton terelőelemeket az Üllői úton kialakított bringasávoknál.","shortLead":"Lámpákat programoztak át, sávok használatát módosították, felszedték a beton terelőelemeket az Üllői úton kialakított...","id":"20200613_Karacsony_Konnyitettuk_az_autos_kozlekedest_Budapesten_lampaprogram_savvaltas_kerekparsav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f8dc30-48ac-4cbc-bd8f-e54f87c4f44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_Karacsony_Konnyitettuk_az_autos_kozlekedest_Budapesten_lampaprogram_savvaltas_kerekparsav","timestamp":"2020. június. 13. 13:33","title":"Karácsony: Könnyítettünk az autós közlekedésen Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c26d783-e3e9-4b91-b409-3d5fd5fb5a59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul lebomlóak is, így az eldobható maszkok nem szennyezik a környezetet sem.","shortLead":"Ráadásul lebomlóak is, így az eldobható maszkok nem szennyezik a környezetet sem.","id":"20200611_Atlatszo_szajmaszkokat_dob_piacra_egy_svajci_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c26d783-e3e9-4b91-b409-3d5fd5fb5a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4682c8e9-3e83-4555-aa52-fc0d7c8bf4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Atlatszo_szajmaszkokat_dob_piacra_egy_svajci_ceg","timestamp":"2020. június. 11. 16:19","title":"Átlátszó szájmaszkokkal rukkolt elő egy svájci cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem népszerűsítették a rasszizmust, hanem kifigurázták azt a humorista szerint.","shortLead":"Nem népszerűsítették a rasszizmust, hanem kifigurázták azt a humorista szerint.","id":"20200612_john_cleese_waczak_szallo_bbc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fc85f9-4f9a-400c-beed-e506662200b1","keywords":null,"link":"/elet/20200612_john_cleese_waczak_szallo_bbc","timestamp":"2020. június. 12. 17:26","title":"John Cleese: Hülyeség volt törölni a Waczak szálló epizódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7068f479-3e86-44ed-ab92-dd74ff18db37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A belga Yves Hanoulle hasznosan töltötte a karantén három hónapját. ","shortLead":"A belga Yves Hanoulle hasznosan töltötte a karantén három hónapját. ","id":"20200612_Legyalogolt_1500_kilometert_home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7068f479-3e86-44ed-ab92-dd74ff18db37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eafc4a-473a-4e7d-83d7-d979efa74683","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Legyalogolt_1500_kilometert_home_officeban","timestamp":"2020. június. 12. 11:12","title":"Legyalogolt 1500 kilométert home office-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]