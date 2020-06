Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"description":"Az Országgyűlés elnöke Nagybecskereken járt, ahol átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított épületét, amire a magyar kormány 1,2 milliárdot adott.","shortLead":"Az Országgyűlés elnöke Nagybecskereken járt, ahol átadta a Boldogasszony Iskolanővérek leánykollégiumának felújított...","id":"20200612_Kover_Laszlo_Europa_addig_marad_onmaga_mig_a_magyar_szerb_es_mas_europai_nemzetek_leanyai_vallaljak_a_gyermekaldast","timestamp":"2020. június. 12. 07:11","title":"Kövér László: Európa addig marad önmaga, míg a magyar, szerb és más európai nemzetek leányai vállalják a gyermekáldást"

"description":"Kettős tüdőátültetést kellett végrehajtani azon a húszas éveiben járó amerikai nőn, akinek szervezetét megtámadta a koronavírus. Az eljárásról és a kiemelt szervről képeket közölt a chicagói Northwestern Memorial kórház. Figyelem: a cikkben felkavaró kép látható!","shortLead":"Kettős tüdőátültetést kellett végrehajtani azon a húszas éveiben járó amerikai nőn, akinek szervezetét megtámadta...","id":"20200612_koronavirus_fertozes_tudoatultetes_transzplantacio_tudo","timestamp":"2020. június. 12. 20:03","title":"Mutatjuk közelről: ilyenné vált egy fiatal koronavírus-beteg tüdeje"

"description":"Korábban már kaphattunk egy kis ízelítőt abból, milyen funkciókat hoz majd el a Google az Android 11-es verziójával, most viszont végre a fejlesztők is elmondták, mire számíthatunk az operációs rendszertől.","shortLead":"Korábban már kaphattunk egy kis ízelítőt abból, milyen funkciókat hoz majd el a Google az Android 11-es verziójával...","id":"20200611_google_android_11_beta_operacios_rendszer_ujdonsagok","timestamp":"2020. június. 11. 10:03","title":"Ezek az Android 11 legfontosabb új funkciói" Az eljárásról és a kiemelt szervről képeket közölt a chicagói Northwestern Memorial kórház. Figyelem: a cikkben felkavaró kép látható!","shortLead":"Kettős tüdőátültetést kellett végrehajtani azon a húszas éveiben járó amerikai nőn, akinek szervezetét megtámadta...","id":"20200612_koronavirus_fertozes_tudoatultetes_transzplantacio_tudo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ceeb692-4b2c-4e91-9f78-ad9f517ad920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69cba87-3f0b-43a8-b7cb-f58af586de23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_koronavirus_fertozes_tudoatultetes_transzplantacio_tudo","timestamp":"2020. június. 12. 20:03","title":"Mutatjuk közelről: ilyenné vált egy fiatal koronavírus-beteg tüdeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban már kaphattunk egy kis ízelítőt abból, milyen funkciókat hoz majd el a Google az Android 11-es verziójával, most viszont végre a fejlesztők is elmondták, mire számíthatunk az operációs rendszertől.","shortLead":"Korábban már kaphattunk egy kis ízelítőt abból, milyen funkciókat hoz majd el a Google az Android 11-es verziójával...","id":"20200611_google_android_11_beta_operacios_rendszer_ujdonsagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f69cb59-d38a-4a4f-af27-358b259dd6a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_google_android_11_beta_operacios_rendszer_ujdonsagok","timestamp":"2020. június. 11. 10:03","title":"Ezek az Android 11 legfontosabb új funkciói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d8c75e-2593-4cbb-9981-2866eb912573","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A miniszterelnökkel jó viszonyt ápoló vállalkozók közül mindenkinek remek éve volt 2019-ben - derül ki a tavalyi pénzügyi beszámolók közzététele után. "description":"A miniszterelnökkel jó viszonyt ápoló vállalkozók közül mindenkinek remek éve volt 2019-ben - derül ki a tavalyi pénzügyi beszámolók közzététele után. Összeszedtük, kinek mennyi pénz jutott és mennyit tehetett zsebre.","shortLead":"A miniszterelnökkel jó viszonyt ápoló vállalkozók közül mindenkinek remek éve volt 2019-ben - derül ki a tavalyi...","id":"202024__oligarchak_penztarcaja__gyarapodo_ner__osztalek__embert_baratjarol","timestamp":"2020. június. 11. 11:00","title":"Tavaly is megérte jóban lenni Orbán Viktorral: több tízmilliárd jutott az oligarcháknak "

"description":"A magyarországi multinacionális bankok nagy része kielégítőnek vagy optimálisnak látja helyzetét.","shortLead":"A magyarországi multinacionális bankok nagy része kielégítőnek vagy optimálisnak látja helyzetét.","id":"20200612_A_magyar_bankok_epp_hasitottak_aztan_jott_a_jarvany","timestamp":"2020. június. 12. 13:45","title":"A magyar bankok épp hasítottak, aztán jött a járvány"

"description":"Újabb tízmilliárdos állami vagyon került a Szeged–Csanádi Egyházmegye érdekkörébe.","shortLead":"Újabb tízmilliárdos állami vagyon került a Szeged–Csanádi Egyházmegye érdekkörébe.","id":"202024_erzsebet_ifjusagi_alap_azorbanbarat_puspok_kozeleben","timestamp":"2020. június. 12. 14:00","title":"Orbán-barát püspök közelébe került az egykori Új Nemzedék Központ"

"description":"A nemzeti-konzervatív EDU párt ugyanakkor népszavazást kezdeményez, hogy vonják vissza a jogszabályt.","shortLead":"A nemzeti-konzervatív EDU párt ugyanakkor népszavazást kezdeményez, hogy vonják vissza a jogszabályt.","id":"20200611_Svajc_torveny_meleghazassag","timestamp":"2020. június. 11. 12:39","title":"Svájcban törvényesítették a melegházasságot" "description":"A ráncfelvarrt 5-ös sorozat non-plus-ultra kivitelének leleplezésére már nem kell sokat várnunk.","shortLead":"A ráncfelvarrt 5-ös sorozat non-plus-ultra kivitelének leleplezésére már nem kell sokat várnunk. ","id":"20200611_igy_mutathat_a_jovo_heten_erkezo_uj_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 12. 06:41","title":"Így mutathat a jövő héten érkező új BMW M5"